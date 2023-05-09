Жардим может возглавить «Аль-Наср». У него хорошие отношения с Роналду (Marca)

Леонарду Жардим может возглавить «Аль-Наср».

Как сообщает Marca, португальский специалист является одним из главных фаворитов на пост главного тренера команды из .

Отмечается, что одним из факторов, которые могут повлиять на назначение бывшего тренера «Монако» в саудовскую команду являются его хорошие отношения с нападающим .

Сейчас Жардим возглавляет « », с которым стал победителем чемпионата ОАЭ. У него также есть опыт работы в Саудовской Аравии – он возглавлял «Аль-Хилаль» в сезоне-2021/22.

В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера «Аль-Насра» занимает Динко Еличич. Он не будет руководить командой в следующем сезоне.

После 26 проведенных туров «Аль-Наср» набрал 57 очков и занимает второе место в лиге Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 5 баллов.