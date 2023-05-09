Жардим может возглавить «Аль-Наср». У него хорошие отношения с Роналду (Marca)

Теги Криштиану Роналду высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Шабаб Аль-Ахли Леонарду Жардим Динко Еличич Футбол

Леонарду Жардим может возглавить «Аль-Наср».

Как сообщает Marca, португальский специалист является одним из главных фаворитов на пост главного тренера команды из Эр-Рияда

Отмечается, что одним из факторов, которые могут повлиять на назначение бывшего тренера «Монако» в саудовскую команду являются его хорошие отношения с нападающим Криштиану Роналду

Сейчас Жардим возглавляет «Шабаб Аль-Ахли», с которым стал победителем чемпионата ОАЭ. У него также есть опыт работы в Саудовской Аравии – он возглавлял «Аль-Хилаль» в сезоне-2021/22.

В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера «Аль-Насра» занимает Динко Еличич. Он не будет руководить командой в следующем сезоне. 

После 26 проведенных туров «Аль-Наср» набрал 57 очков и занимает второе место в лиге Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 5 баллов. 

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10 комментариев

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Экспертное мнение
А чего так усложнять? Роналду же может просто перейти в Джидду и стать там чемпионом, но желательно это сделать в конце за тур до окончания, чтобы Кришти не успел развалить.
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Великий Алонсо
Бадра Хари главным тренером в Аль-Наср
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Пирс Морган
Отличный критерий отбора, они просто будут обречены на успех🤣🤣🤣
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А.Э.РАСИМ
Ответ Hella black
АльНаср после прихода КриРо потихоньку разваливается как клуб. И место уже второе или даже третье в Лиге. Пришёл и сразу Абубакара выгнал,номер отобрал,даже тренера выгнал. На очереди другой тренер,интересный персонаж 🦚 Криштиану Роналду.
У Абубакара все нормально, он в Турции, помог клубу одолеть Галатасарай, играет на другом, более высоком уровне.
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Hella black
Павли́ны — род крупных птиц из подсемейства фазанов семейства фазановых. Удлинённый хвост павлинов плоский, в то время как у большинства фазановых — крышеобразный. Благодаря пышному, распускаемому веером глазчатому «хвосту» павлин известен как самая красивая птица среди курообразных.
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Сади Самедов
Жардим - и каждый гол Кринжа неповторим
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андрей быцюк
красивый жардим
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А.Э.РАСИМ
Главное, чтобы у нового тренера были НЕ ХОРОШИЕ отношения с Талиска.
А то трибуны без конца скандируют его имя.
Это честно?
Нет, это честно?
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А.Э.РАСИМ
Ответ Великий Алонсо
Бадра Хари главным тренером в Аль-Наср
Отоично.
А Пирса Моргана в президенты клуба.
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