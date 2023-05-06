Егор Титов: «Нужно забыть о Европе на 5-10 лет, мы там будем еще не скоро. Надо поднимать чемпионат, растить своих футболистов»

Егор Титов заявил о необходимости развивать Мир РПЛ и российских футболистов.

– Вы не верите, что сейчас российский футболист может уехать в Европу?

– Смотря в какую Европу.

Сербия – хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды. Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет.

Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов. Это игра вдолгую.

Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем еще не скоро, – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.

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