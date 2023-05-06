Егор Титов: «Нужно забыть о Европе на 5-10 лет, мы там будем еще не скоро. Надо поднимать чемпионат, растить своих футболистов»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Егор Титов заявил о необходимости развивать Мир РПЛ и российских футболистов.

– Вы не верите, что сейчас российский футболист может уехать в Европу?

– Смотря в какую Европу.

Сербия – хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды. Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет.

Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов. Это игра вдолгую.

Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем еще не скоро, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

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48 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
А как поднять? Если фанов нет, если договорняки не редкость, если спонсор букмекерская контора, если одна команда Зенит имеет свои фарм клубы, и практически монополизировала чемпионат. Если в клубах играют бревна сыновья владельцев, как поднять свой чемпионат, когда каждый как на иголках боится мобилизации.?
+107
-16
+91
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catcher69
кто вам мешает-то растить я не понимаю ??? растите !!!!!!!!!!!!!
одну и туже чушь несут уже 100 лет нада растить нада больше школ нада больше тренеров...
+51
-4
+47
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Jan Paskel
Ответ Злодей Спб
Если международных матчей не будет 10 лет, то можно вообще не напрягаться и поэкспериментировать. Для начала отменить лимит и посмотреть, что из этого получится.
хехе, дружище, такие пилорамы не закрыть даже под предлогом третьей мировой, слишком там всё повязано, завязано, запечатано, и ключики все потеряны
+38
0
+38
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Nik Yeremich
ждём сборную ЧВК Вагнер по футболу в чемпионате России
+18
-4
+14
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three hundred bucks
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А как поднять? Если фанов нет, если договорняки не редкость, если спонсор букмекерская контора, если одна команда Зенит имеет свои фарм клубы, и практически монополизировала чемпионат. Если в клубах играют бревна сыновья владельцев, как поднять свой чемпионат, когда каждый как на иголках боится мобилизации.?
никак. коррупция все убила
+18
-5
+13
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Злодей Спб
Если международных матчей не будет 10 лет, то можно вообще не напрягаться и поэкспериментировать. Для начала отменить лимит и посмотреть, что из этого получится.
+15
-7
+8
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three hundred bucks
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
С детского садика наше общество надо приучать что халява это, зло что деньги и блага за просто так это не есть хорошо, даже помочь кому то просто отнести принести или разгрузить помочь по хозяйству помочь убрать снег и т.д вся эта дичь должна на корню отсекатся и все должно идти по принципу, получаешь ровно столько сколько вкладываешь. Тоесть все твои действия должны быть оплачены, и что халяву не предлагать и не принимать, вот только тогда можно победить коррупцию. Когда деньги перестанут быть чем то заветным.
да, сто процентов. правда как это реализовать, хз. достойной оплатой труда разве что. но, во-первых, кмк такой шанс был в 2005-2014 годах, сейчас поздно пить боржоми. во-вторых, я сам работал в довольно хорошо оплачиваемой сфере в рф и все тоже самое. приходит госкапитал и начинается цирк с конями, на первый план выходят какие то эфемерные пожелания заказчика, личные договоренности руководителей, а остальное ыбысь оно конем. личная нажива, что у детских тренеров, которые переписанным бугаям дают установку ломать других детей, что у топ менеджеров во главе угла
+9
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ТимаМанЮнайтед
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
С детского садика наше общество надо приучать что халява это, зло что деньги и блага за просто так это не есть хорошо, даже помочь кому то просто отнести принести или разгрузить помочь по хозяйству помочь убрать снег и т.д вся эта дичь должна на корню отсекатся и все должно идти по принципу, получаешь ровно столько сколько вкладываешь. Тоесть все твои действия должны быть оплачены, и что халяву не предлагать и не принимать, вот только тогда можно победить коррупцию. Когда деньги перестанут быть чем то заветным.
Это что за общество такое получится. Все кругом за деньги,так что ли? Придержал лифт отъезжающий ,гони бабки ,я же для тебя дело сделал да 🤣. Или плохо стало кому то на улице ,че помогать ,деньги не даст же. Не в ту степь понесло тебя по-моему.Причем тут халява . Во первых доходы должны быть выше и уровень жизни когда поднимется,тогда и соблазна брать взятки меньше будет.Не на высшем уровне конечно,а на бытовом меньше взяток будет.Врачу,на экзамене преподавателю,полицейским и тд.
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Злодей Спб
Ответ KOTOV71
А потом опять ввести лимит,и сравнить,потом заново по кругу, времени навалом!!
20 лет существования в РФ лимита на легионеров не привело к качественному росту национальных игроков, а только создало для них тепличные условия и необоснованные конкурентные преимущества по отношению к иностранным игрокам.

В результате этого произошел перекос на внутреннем трансферном рынке - трансферные цены на национальных игроков завышены, как и зарплатные ожидания футболистов с паспортом.

Из-за высоких зарплат "на внутреннем рынке", перспективные российские футболисты в основной массе связывали свою карьеру с РПЛ и отказывались от перехода в европейские лиги (когда могли), что сказывалось на их профессиональном росте, как потенциальных игроков сборной, что не добавляло сборной качества.

Лимит сильно помог?

В российских условиях лимит может давать какой-то результат, только совместно с потолком зарплат. Национальный футболиcт гарантированно трудоустроен благодаря лимиту, но больших денег получать не должен. Если хочет больше - должен конкурировать за место в иностранных чемпионатах. Если вариантов трудоустройства зарубежном нет - должен попридержать аппетиты и двигается по зарплате вниз, хотя бы до уровня сопоставимых по качеству легионеров. Иначе - безработный.

Но лучше лимит просто отменить, стоимость игроков и зарплаты выровняются сами благодаря рыночным механизмам саморегуляции на основе свободного предложения, качества (товара) и спроса.
+8
-2
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Superkenguroo
Ответ Андрей Федоров
Ну либо либералов нафиг послать
Вам не близко знать истинное значение слов?
"Либерал" - нормальный смысл имеет, стоять за права человека законное и правильное дело во всех цивилизациях.

А, вам прав не надо, в стойло любите
+7
-1
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KOTOV71
Ответ Злодей Спб
Если международных матчей не будет 10 лет, то можно вообще не напрягаться и поэкспериментировать. Для начала отменить лимит и посмотреть, что из этого получится.
А потом опять ввести лимит,и сравнить,потом заново по кругу, времени навалом!!
+6
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Этот Райола хочет денег
Следующий вопрос-как растить? Грядки засеивать и баблом поливать, чтобы росли лучше? А тренеров-специалистов где брать?
+6
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+5
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Ответ catcher69
кто вам мешает-то растить я не понимаю ??? растите !!!!!!!!!!!!! одну и туже чушь несут уже 100 лет нада растить нада больше школ нада больше тренеров...
Вот все говорят: надо. Спрашивают их: вот вы займетесь? Отвечают: Надо.
Это ж не самому с детьми поработать, в клубе наладить процесс.
Этим должен заниматься кто-то другой.
+6
-1
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Максим Черкашин
И к трёхтысчному году, построить комунизм.😄
+5
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
С детского садика наше общество надо приучать что халява это, зло что деньги и блага за просто так это не есть хорошо, даже помочь кому то просто отнести принести или разгрузить помочь по хозяйству помочь убрать снег и т.д вся эта дичь должна на корню отсекатся и все должно идти по принципу, получаешь ровно столько сколько вкладываешь. Тоесть все твои действия должны быть оплачены, и что халяву не предлагать и не принимать, вот только тогда можно победить коррупцию. Когда деньги перестанут быть чем то заветным.
Нет, то, что халява - зло, а
какую-то услугу ты должен отплатить услугой, либо деньгами.
Это в середине 80-х начало меняться восприятие, когда можно кем-то воспользоваться нахаляву.
Я вырос в свойском, рабочем дворе. Все рабочие, семьи - все получили жилье от одной организации, все знали друг друга, частично перероднились. Было какое-то деревенское "чувство локтя" - сегодня ты помог, а завтра тебе помогут.
В 90-е многие квартиры были распроданы, многие новые жильцы были не того же мнения. Да и некоторые старые тоже пытались нажечь.
Например, было принято, что когда выпадает снег, то чистим по очереди до выхода со двора, с каждой квартиры, где есть здоровые юноши или мужчины. Мы как-то и не сговаривались чья очередь сегодня.

Вот и лет пять назад я пробил первые заряды снега, а на следующий день получил предъяву от старой жительницы, мол, а чойта я не вижу снег? Нового нападало сантиметров 10-12, когда вчера пробивал завал себе по пояс. Я вчера это делал, говорю. Она: Ой, а сегодня чего? И кто же нам с внуками сегодня пробьет для санок? - Ищите, - хмыкнул я.
У меня и лопату занимали (лол, на двор, а это 90 квартир и несколько частных домов, не нашлось больше ни одной нормальной лопаты...). И сломали, конечно. Стыдливо поставили у моей калитки. Я ту починил, да и новую себе купил - свой личный двор разгребать же надо. У меня её просили "раскопаться", и очень обижались, когда я взамен требовал залог. (Ессна, я залог возвращал, да и лопату больше не ломали). То, за что плачено - его как-то жальче. Заметил, что и все как-то накупили лопат :)) ну и хорошо.

Вообще, самый ценный совет на эту тему мне дала одногруппница ещё на первом курсе: не дёшеви собой, цени своё время и ничего не делай бесплатно.

Так, один "друг", которому я ещё до совета по дружбе сделал какой-то реферат, до самого диплома от меня не просил, а требовал что-то ему сделать. Потому и бывший друг. А вот остальных отбоя не было, почему-то. Когда делаешь за деньги, то и в следующий раз придут и предложат больше за срочность. Бесплатно мог дать разве что конспекты, если человек на них лекциях был,но спал после ночной смены. Если семестр не посещал, то извини, я сам хз кто ты такой и из какой группы.
+6
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Никому_никабельный
Ответ catcher69
кто вам мешает-то растить я не понимаю ??? растите !!!!!!!!!!!!! одну и туже чушь несут уже 100 лет нада растить нада больше школ нада больше тренеров...
Все прекрасно знают причину, но озвучить боятся. Вот и несут одну и ту же чушь. Глубже капнуть очко жим жим
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micka
В одном прав. Европа будет не скоро.
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Мартинелли
20 лет болтают, что надо надо
+6
-2
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ three hundred bucks
никак. коррупция все убила
С детского садика наше общество надо приучать что халява это, зло что деньги и блага за просто так это не есть хорошо, даже помочь кому то просто отнести принести или разгрузить помочь по хозяйству помочь убрать снег и т.д вся эта дичь должна на корню отсекатся и все должно идти по принципу, получаешь ровно столько сколько вкладываешь. Тоесть все твои действия должны быть оплачены, и что халяву не предлагать и не принимать, вот только тогда можно победить коррупцию. Когда деньги перестанут быть чем то заветным.
+12
-9
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Log in
Нет, то, что халява - зло, а какую-то услугу ты должен отплатить услугой, либо деньгами. Это в середине 80-х начало меняться восприятие, когда можно кем-то воспользоваться нахаляву. Я вырос в свойском, рабочем дворе. Все рабочие, семьи - все получили жилье от одной организации, все знали друг друга, частично перероднились. Было какое-то деревенское "чувство локтя" - сегодня ты помог, а завтра тебе помогут. В 90-е многие квартиры были распроданы, многие новые жильцы были не того же мнения. Да и некоторые старые тоже пытались нажечь. Например, было принято, что когда выпадает снег, то чистим по очереди до выхода со двора, с каждой квартиры, где есть здоровые юноши или мужчины. Мы как-то и не сговаривались чья очередь сегодня. Вот и лет пять назад я пробил первые заряды снега, а на следующий день получил предъяву от старой жительницы, мол, а чойта я не вижу снег? Нового нападало сантиметров 10-12, когда вчера пробивал завал себе по пояс. Я вчера это делал, говорю. Она: Ой, а сегодня чего? И кто же нам с внуками сегодня пробьет для санок? - Ищите, - хмыкнул я. У меня и лопату занимали (лол, на двор, а это 90 квартир и несколько частных домов, не нашлось больше ни одной нормальной лопаты...). И сломали, конечно. Стыдливо поставили у моей калитки. Я ту починил, да и новую себе купил - свой личный двор разгребать же надо. У меня её просили "раскопаться", и очень обижались, когда я взамен требовал залог. (Ессна, я залог возвращал, да и лопату больше не ломали). То, за что плачено - его как-то жальче. Заметил, что и все как-то накупили лопат :)) ну и хорошо. Вообще, самый ценный совет на эту тему мне дала одногруппница ещё на первом курсе: не дёшеви собой, цени своё время и ничего не делай бесплатно. Так, один "друг", которому я ещё до совета по дружбе сделал какой-то реферат, до самого диплома от меня не просил, а требовал что-то ему сделать. Потому и бывший друг. А вот остальных отбоя не было, почему-то. Когда делаешь за деньги, то и в следующий раз придут и предложат больше за срочность. Бесплатно мог дать разве что конспекты, если человек на них лекциях был,но спал после ночной смены. Если семестр не посещал, то извини, я сам хз кто ты такой и из какой группы.
Все верно наши люди если ты начинаешь делать что-то так вместо благодарности начинают на тебе ездить.
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ne ravnodushen
Ответ Злодей Спб
20 лет существования в РФ лимита на легионеров не привело к качественному росту национальных игроков, а только создало для них тепличные условия и необоснованные конкурентные преимущества по отношению к иностранным игрокам. В результате этого произошел перекос на внутреннем трансферном рынке - трансферные цены на национальных игроков завышены, как и зарплатные ожидания футболистов с паспортом. Из-за высоких зарплат "на внутреннем рынке", перспективные российские футболисты в основной массе связывали свою карьеру с РПЛ и отказывались от перехода в европейские лиги (когда могли), что сказывалось на их профессиональном росте, как потенциальных игроков сборной, что не добавляло сборной качества. Лимит сильно помог? В российских условиях лимит может давать какой-то результат, только совместно с потолком зарплат. Национальный футболиcт гарантированно трудоустроен благодаря лимиту, но больших денег получать не должен. Если хочет больше - должен конкурировать за место в иностранных чемпионатах. Если вариантов трудоустройства зарубежном нет - должен попридержать аппетиты и двигается по зарплате вниз, хотя бы до уровня сопоставимых по качеству легионеров. Иначе - безработный. Но лучше лимит просто отменить, стоимость игроков и зарплаты выровняются сами благодаря рыночным механизмам саморегуляции на основе свободного предложения, качества (товара) и спроса.
Чудо-чудное услышать такую здравую мысль из уст болельщика Зенита. А как же звёздочки любой ценой? Разве для того Фурсенко и Дюков лимит поднимали, чтобы его отменять?))
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притвиц
Уже лет двадцать все кому не лень предлагают растить молодых отечественных талантов, ну так в чем дело, кто мешает -растите, другой разговор если никто не знает как растить эти таланты, тогда значит надо искать тех кто знает как это делать , возвращайте "Кожанный мяч", в те года в каждом дворе летом в футбол играли и в каждой районе города свои первенства проводили , где сейчас все это.
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thesuperdrum
Ответ catcher69
кто вам мешает-то растить я не понимаю ??? растите !!!!!!!!!!!!! одну и туже чушь несут уже 100 лет нада растить нада больше школ нада больше тренеров...
У Титова своя детская академия. Вот и посмотрим через 5-10 лет, сколько воспитанников из неё и какого качества пробились из неё в большой футбол
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Никому_никабельный
Ответ Nik Yeremich
ждём сборную ЧВК Вагнер по футболу в чемпионате России
И требуем больше бабла от правительства!
Под предлогом не выхода на поле и тд
+2
-1
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Андрей Федоров
Ответ Nik Yeremich
ждём сборную ЧВК Вагнер по футболу в чемпионате России
Ну либо мальчиков которые на коленях прощения просят
+4
-3
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