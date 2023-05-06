Егор Титов: «Нужно забыть о Европе на 5-10 лет, мы там будем еще не скоро. Надо поднимать чемпионат, растить своих футболистов»
Егор Титов заявил о необходимости развивать Мир РПЛ и российских футболистов.
– Вы не верите, что сейчас российский футболист может уехать в Европу?
– Смотря в какую Европу.
Сербия – хороший чемпионат? Там в футбол играют две-три команды. Если мы говорим о топ-5 чемпионатов, то никто никуда не уедет.
Сегодня нам надо поднимать чемпионат, пытаясь растить своих футболистов. Это игра вдолгую.
Нужно забыть о Европе на ближайшие 5-10 лет. Мы там будем еще не скоро, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
одну и туже чушь несут уже 100 лет нада растить нада больше школ нада больше тренеров...
В результате этого произошел перекос на внутреннем трансферном рынке - трансферные цены на национальных игроков завышены, как и зарплатные ожидания футболистов с паспортом.
Из-за высоких зарплат "на внутреннем рынке", перспективные российские футболисты в основной массе связывали свою карьеру с РПЛ и отказывались от перехода в европейские лиги (когда могли), что сказывалось на их профессиональном росте, как потенциальных игроков сборной, что не добавляло сборной качества.
Лимит сильно помог?
В российских условиях лимит может давать какой-то результат, только совместно с потолком зарплат. Национальный футболиcт гарантированно трудоустроен благодаря лимиту, но больших денег получать не должен. Если хочет больше - должен конкурировать за место в иностранных чемпионатах. Если вариантов трудоустройства зарубежном нет - должен попридержать аппетиты и двигается по зарплате вниз, хотя бы до уровня сопоставимых по качеству легионеров. Иначе - безработный.
Но лучше лимит просто отменить, стоимость игроков и зарплаты выровняются сами благодаря рыночным механизмам саморегуляции на основе свободного предложения, качества (товара) и спроса.
"Либерал" - нормальный смысл имеет, стоять за права человека законное и правильное дело во всех цивилизациях.
А, вам прав не надо, в стойло любите
Это ж не самому с детьми поработать, в клубе наладить процесс.
Этим должен заниматься кто-то другой.
какую-то услугу ты должен отплатить услугой, либо деньгами.
Это в середине 80-х начало меняться восприятие, когда можно кем-то воспользоваться нахаляву.
Я вырос в свойском, рабочем дворе. Все рабочие, семьи - все получили жилье от одной организации, все знали друг друга, частично перероднились. Было какое-то деревенское "чувство локтя" - сегодня ты помог, а завтра тебе помогут.
В 90-е многие квартиры были распроданы, многие новые жильцы были не того же мнения. Да и некоторые старые тоже пытались нажечь.
Например, было принято, что когда выпадает снег, то чистим по очереди до выхода со двора, с каждой квартиры, где есть здоровые юноши или мужчины. Мы как-то и не сговаривались чья очередь сегодня.
Вот и лет пять назад я пробил первые заряды снега, а на следующий день получил предъяву от старой жительницы, мол, а чойта я не вижу снег? Нового нападало сантиметров 10-12, когда вчера пробивал завал себе по пояс. Я вчера это делал, говорю. Она: Ой, а сегодня чего? И кто же нам с внуками сегодня пробьет для санок? - Ищите, - хмыкнул я.
У меня и лопату занимали (лол, на двор, а это 90 квартир и несколько частных домов, не нашлось больше ни одной нормальной лопаты...). И сломали, конечно. Стыдливо поставили у моей калитки. Я ту починил, да и новую себе купил - свой личный двор разгребать же надо. У меня её просили "раскопаться", и очень обижались, когда я взамен требовал залог. (Ессна, я залог возвращал, да и лопату больше не ломали). То, за что плачено - его как-то жальче. Заметил, что и все как-то накупили лопат :)) ну и хорошо.
Вообще, самый ценный совет на эту тему мне дала одногруппница ещё на первом курсе: не дёшеви собой, цени своё время и ничего не делай бесплатно.
Так, один "друг", которому я ещё до совета по дружбе сделал какой-то реферат, до самого диплома от меня не просил, а требовал что-то ему сделать. Потому и бывший друг. А вот остальных отбоя не было, почему-то. Когда делаешь за деньги, то и в следующий раз придут и предложат больше за срочность. Бесплатно мог дать разве что конспекты, если человек на них лекциях был,но спал после ночной смены. Если семестр не посещал, то извини, я сам хз кто ты такой и из какой группы.
Под предлогом не выхода на поле и тд