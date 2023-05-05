Миодраг Божович: «Судьи в РПЛ ошибаются в сторону одной определенной команды. Поэтому у российских клубов редко были хорошие результаты в Европе»
Миодраг Божович заявил, что арбитры в РПЛ ошибаются в пользу одной команды.
«Я в России встречал и хороших судей – их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону.
Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определенной команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть.
Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха. Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе.
Поэтому так редко российским командам удавалось получать хорошие результаты в Европе.
Судейский вопрос в России – дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно!
Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде. Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
Глава судей РФС Каманцев о том, что РПЛ называют пенальти-лигой: «При чем здесь судьи? Это определяется уровнем нападающих и защитников. Форварды умнее, хитрее, значит»
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Зенит - обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА.
Эти два клуба исключаем, о ком шабашник говорит?))
Ну и конечно в Европе судьи не чудят,нет.
P.S. Тушинский дельфинарий имени 1-18 тут не при чем, да )))
Провалы Спартака в квалах "особенно" забыл.
У всех наших команд обсеров в еврокубках выше крыши - и это как бы наша общая участь была всегда. Но кто-то считает себя равнее остальных.
В целом - хоть и РПЛ упал - мне забавно смотреть на Чемпионат Москвы против остальных... А какие же "шикарные" выезды у Торпедо/Дианмо/Спартак/ЦСКА/Локомотив (еще сюда можно было добавить Арсенал)... 1/4 чемпионанта команды только в Москве... Но судьи помогают одной загадочной команде...
Ну и осталось хоть кому-то сделать статью про еврокубки лет за 10 .. для статистики...:)
Ты хоть раз встрепыхнулся о том, как топили Ростов в предыдущих сезонах. Как топили Краснодар. ? А, не слышу? Как судьи вдруг против Факела в этом сезоне.
Про маленькие клубы спартач говорит. Заботливый какой и надменный, когда побеждает нас. Тьфу. Не прикрывайся "всей страной", когда играет наша команда. Ты и Вы болели за наших быков, а когда не давали нужный Вам результат с Питером, то обсирали и клеймили нашу команду на той же ветке.
Вас за это любить? Ей богу, я терпеть не могу этот Зенит, но Спартак и его болелы мне лично презренны. Хотя есть исключения в реале, четыре человека. Они уважительно к моей команде относятся, а я к их.