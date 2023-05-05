Миодраг Божович: «Судьи в РПЛ ошибаются в сторону одной определенной команды. Поэтому у российских клубов редко были хорошие результаты в Европе»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА судьи Миодраг Божович Футбол

Миодраг Божович заявил, что арбитры в РПЛ ошибаются в пользу одной команды.

«Я в России встречал и хороших судей – их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону.

Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определенной команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть.

Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха. Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе.

Поэтому так редко российским командам удавалось получать хорошие результаты в Европе.

Судейский вопрос в России – дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно!

Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде. Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

Глава судей РФС Каманцев о том, что РПЛ называют пенальти-лигой: «При чем здесь судьи? Это определяется уровнем нападающих и защитников. Форварды умнее, хитрее, значит»

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50 комментариев

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Momos
Истину говорит. Судьи тянут Спартак, а потом болельщики всей России с красными лицами смотрят, как народная команда устанавливает антирекорды в ЛЧ
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L.A.S_Vegas_777_
ЦСКА - обладатель Кубка УЕФА
Зенит - обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА.
Эти два клуба исключаем, о ком шабашник говорит?))
+53
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Вероника Иванова
Ответ L.A.S_Vegas_777_
ЦСКА - обладатель Кубка УЕФА Зенит - обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА. Эти два клуба исключаем, о ком шабашник говорит?))
Нет, он говорит про Зенит в в двух последних ЛЧ - 1 победа над Мальме и 8 поражений в 12 матчах.
+35
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Антибаскет Поповича
Божо, ты Спаллетти поздравил с чемпионством?
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-7
+15
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Kenny De Schepper
спартак настолько дно, что даже с купленными судейками умудряется сливать всяким акронам
+32
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Виталик Украинский
Граф что-то знает о "чаепитии"...
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Klinsmann32
Ответ Иван Новиков
Сначала судейские победы в России, а потом достойные поражения в Европе.
главное не бромантан и 1-18 в Европе пищевика)
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воробей джек
Есть такое дело! Страдальцы из Москвы.
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Катя СПб
Химки?
+11
-4
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И эта команда все равно бьётся только за второе место.
+17
-10
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Ответ Momos
Истину говорит. Судьи тянут Спартак, а потом болельщики всей России с красными лицами смотрят, как народная команда устанавливает антирекорды в ЛЧ
ты наверное последние несколько евросезонов находился в заморозке и тебя вчера только достали...зенит за последние 20 еврокубковых матчей 3.5 игры сыграл с положительным результатом, всё остальное достойно проиграл, Спартак в последней еврокомпании занял 1 место в группе ле, а потом был исключён из еврокубков на стадии 1/8...
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Покерный Футбол
Понятно. В России судят плохо и как только наши команды начинают хорошо судить в Европе мы проигрываем. Так и запишем.
Ну и конечно в Европе судьи не чудят,нет.
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KOTOV71
Почему не спросили конкретно,о какой команде речь? Ах,ну да,так Интереснее!!
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Юра Ковтун
И он против Спартака. Да что такое?
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Ivan Petrov
Ответ Виталик Украинский
Граф что-то знает о "чаепитии"...
Он про команду фк админресурс с карманными президентами рфс
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Ответ Иван Новиков
Сначала судейские победы в России, а потом достойные поражения в Европе.
именно так и есть, чемпион по достойным поражениям в лч три года подряд отхватывал от всех подряд...1.5 матча сыграли с положительных результатом из 20 штук...
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Куй Бышевец
Ответ L.A.S_Vegas_777_
ЦСКА - обладатель Кубка УЕФА Зенит - обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА. Эти два клуба исключаем, о ком шабашник говорит?))
Вспомнил время и сравниваешь нынешним? Ну ка вспомни когда это было?
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Циник Петербургский
Ответ Вероника Иванова
Нет, он говорит про Зенит в в двух последних ЛЧ - 1 победа над Мальме и 8 поражений в 12 матчах.
Вам, как болельщице бромантанового середняка, регулярно получающего от Зенита по 4-7 голов, такие мантры утешительны ;)

P.S. Тушинский дельфинарий имени 1-18 тут не при чем, да )))
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Ответ </c/>
ты наверное последние несколько евросезонов находился в заморозке и тебя вчера только достали...зенит за последние 20 еврокубковых матчей 3.5 игры сыграл с положительным результатом, всё остальное достойно проиграл, Спартак в последней еврокомпании занял 1 место в группе ле, а потом был исключён из еврокубков на стадии 1/8...
Исключительная память. Помним только хорошее. Как быки обосрались в группе, я думаю, ты хорошо запомнил, как выходили из группы ЛЕ с первого места, обойдя Дортмунд, канеш, забыл.
Провалы Спартака в квалах "особенно" забыл.

У всех наших команд обсеров в еврокубках выше крыши - и это как бы наша общая участь была всегда. Но кто-то считает себя равнее остальных.
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Алексей Крапивкин
Это он на Ростовского дельфина намекает?
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Ivan Petrov
Ответ воробей джек
Есть такое дело! Страдальцы из Москвы.
Ты про ЦСКА малыш?
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OldMoose
Молодец.. Накинул... А вед; почти половина РПЛ это пылающая Москва... Ну против кого им всем топить.. а по факту - сделайте статистику пслдених лет 10ти.. и мы увидим, как ежегодно за уши тащат Москву к пьедесталу.. но не получается, и о том как тот же Локо готов сливаться лишь бы не дать Зениту очков, страдая своим положением...
В целом - хоть и РПЛ упал - мне забавно смотреть на Чемпионат Москвы против остальных... А какие же "шикарные" выезды у Торпедо/Дианмо/Спартак/ЦСКА/Локомотив (еще сюда можно было добавить Арсенал)... 1/4 чемпионанта команды только в Москве... Но судьи помогают одной загадочной команде...

Ну и осталось хоть кому-то сделать статью про еврокубки лет за 10 .. для статистики...:)
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удобно с больной головы на здоровую перекладывать, Спартак топят не меньше маленьких клубов...
Если голова болит только о Зените, то она больна.
Ты хоть раз встрепыхнулся о том, как топили Ростов в предыдущих сезонах. Как топили Краснодар. ? А, не слышу? Как судьи вдруг против Факела в этом сезоне.
Про маленькие клубы спартач говорит. Заботливый какой и надменный, когда побеждает нас. Тьфу. Не прикрывайся "всей страной", когда играет наша команда. Ты и Вы болели за наших быков, а когда не давали нужный Вам результат с Питером, то обсирали и клеймили нашу команду на той же ветке.
Вас за это любить? Ей богу, я терпеть не могу этот Зенит, но Спартак и его болелы мне лично презренны. Хотя есть исключения в реале, четыре человека. Они уважительно к моей команде относятся, а я к их.
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
ЦСКА - обладатель Кубка УЕФА Зенит - обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА. Эти два клуба исключаем, о ком шабашник говорит?))
он не назвал название клуба, но я могу смело назвать, кукуляковцев имеет ввиду, т.е зенит...
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Ivan Petrov
Мы знаем этот клуб под названием посмешище из первой корзины
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