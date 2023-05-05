Миодраг Божович: «Судьи в РПЛ ошибаются в сторону одной определенной команды. Поэтому у российских клубов редко были хорошие результаты в Европе»

Миодраг Божович заявил, что арбитры в РПЛ ошибаются в пользу одной команды.

«Я в России встречал и хороших судей – их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону.

Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определенной команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть.

Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха. Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе.

Поэтому так редко российским командам удавалось получать хорошие результаты в Европе.

Судейский вопрос в России – дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно!

Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде. Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», – сказал бывший тренер клубов Мир .

Глава судей РФС Каманцев о том, что РПЛ называют пенальти-лигой: «При чем здесь судьи? Это определяется уровнем нападающих и защитников. Форварды умнее, хитрее, значит»

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