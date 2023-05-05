Глава судей РФС Каманцев о том, что РПЛ называют пенальти-лигой: «При чем здесь судьи? Это определяется уровнем нападающих и защитников. Форварды умнее, хитрее, значит»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Александр Соболев Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев высказался о том, что РПЛ называют пенальти-лигой.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас РПЛ называют Российской Пенальти-Лигой?

– Это определяется соотношением уровня нападающих и защитников. Значит, нападающие умнее, хитрее и прочее.

Я бы видел в этом проблему, если бы у нас большинство пенальти назначались несправедливо и мы бы признавали, что они неверно назначены.

Да, иногда пенальти ставятся неверно, но по большей части они назначаются абсолютно безошибочно и являются бесспорными.

Ну, соответственно, если защитник соперника бьет Соболева сзади по ноге, значит, Александр оказался лучше, чем игрок обороны противника. И в других ситуация то же самое. Наверное, дело в этом.

– То есть это определение больше касается не судей, а игроков?

– А при чем здесь судьи? Если есть нарушения, мы же должны их отмечать.

Мы же не можем сказать: «В этом туре уже было шесть пенальти, мы не хотим, чтобы это было медийно, поэтому больше пенальти не назначаем». Потом выходит Безбородов и говорит, что сегодня пенальти не будет ни в одну сторону.

На самом деле арбитры просто отражают, фиксируют действительность. Мы стараемся фиксировать ее справедливо, но, к сожалению, получается это не всегда, – сказал глава департамента судейства РФС.

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31 комментарий

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TiNO
И букмекеры не дураки. Раньше коэффициент на пенальти в РПЛ был 3,5. Теперь 2,0-2,2))
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general main
Это значит судьи продажнее
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Евгений Кузнецов
просто давайте тому же Комличенко ЖК за каждую симуляцию и это быстро отобьёт у него любовь к балету на футбольном поле. да и остальным - тоже. Соболеву - тоже, если будет балет устраивать. вообще, вне зависимости от клубных пристрастий! и судьи - единственные, кто может реально изменить ситуацию, как в ту, так и в другую сторону
+5
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artpal
Ответ jonnysilverhand01
Видели мы тут недавно уровень нападающих в топовой турецкой лиге пенсионеров иностранцев
Ну защитники ещё хуже, их даже не зовут в турецкую лигу
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dimitrii36
нормальная встреча с ростовчанами прошла, карп с картофелем лучше чем чай
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Владимир Тищенко
А так "Лига Приколов, Лига Пенальти, Лига слепых кротов которые нех... Не видят"так можно сказать
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Доктор Верховцев
Смотрел ролик про обморочных коз. Вспомнил РПЛ.
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artpal
Ответ TheSportNik
Чем отличаются пенальти Коляна Комличенко и пенальти Влута на кубок против ЦСКА? Но Ростову ставят пенальти и они идут на 2 месте, а Урал не выходит в финал, потому что такой же пенальти не ставят. Просто обижать Урал можно, а Ростов нельзя, а этом разница, даже Карпина все защищают, а Ганчаренко получает 3 матча пропускает, хотя они одинаково применили матерное слово для связки слов, так тренеры общаются все кстати. Так что про хитрых нападающих и тупых защитников- это больше для болельщиков с одной извилиной, а здесь больше о продажных арбитров. Наверно один Карасев еще держится, а остальные легли под Газпром.
Так Влуту поставили пенальти. Причём такой, за который стыдно было бы даже Комличенко. Чуть зацепили, он пробежал 3 метра, упал, минуту лежал на газоне и выпросил пенку
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Konstantin Zorin
Лига дельфинов.
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1ce
симуляции называют хитростью теперь! тьфу противно .... еще пускай обоснуют это тем что дельфины умные животные
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hulk&boloto
Ответ luu
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Каждый хвалит себя, остальные во всем виноваты)
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luu
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Ебздрогыч
Интересно, то, что Каманцев и каминг-аут начинаются на одни и те же буквы - это случайность или нет? Я вот все чаще думаю, что это не случайность
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Ростовский
Ответ 1ce
ага как он закатывается в штрафные?
а он должен специально до штрафной тормозить? Что за бред
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1ce
Ответ Ростовский
Так у Комличенко нет симуляции. На повторах чётко видно, что его бьют по ногам защитники, либо цепляют. Все пенальти чистые.
ага как он закатывается в штрафные?
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hulk&boloto
Ответ Евгений Кузнецов
просто давайте тому же Комличенко ЖК за каждую симуляцию и это быстро отобьёт у него любовь к балету на футбольном поле. да и остальным - тоже. Соболеву - тоже, если будет балет устраивать. вообще, вне зависимости от клубных пристрастий! и судьи - единственные, кто может реально изменить ситуацию, как в ту, так и в другую сторону
А кто же судьи? (почти С).
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jonnysilverhand01
Видели мы тут недавно уровень нападающих в топовой турецкой лиге пенсионеров иностранцев
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jonnysilverhand01
Видели мы тут недавно уровень нападающих в топовой турецкой лиге пенсионеров иностранцев
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xomamb
наипаловo называют умностью
однако...
давайте уже отменим голы с игры и пусть выиграет тот, кто больше надельфинил
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Спартак Уокер
Форварда дельфины значит
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Goldstream
Это значит, что судьи в иерархической России боятся допустить ошибку, не чувствуют себя хозяевами положения.

Поясню: есть формальная буква правил. Если судить исходя из логики момента, "из жизни", то любой зацеп в штрафной - это пенальти. Там, где ты боишься взять на себя ответственность, возьмешь книжку с буквой закона и будешь следовать ей. Отсюда и куча пенальти.
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Recreated
Реальность такова, что судьи у нас клоуны или предвзяты!
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Газонокосильщик Хави
Всегда было интересно, зачем перепечатник новостей на спортс в заголовке меняет слова местами. Тут в конце добавил "значит", постоянно еще пишет в конце думаю или наверное, когда порой с этих слов начинается реплика. Этот перепечатник так же в жизни разговаривает, надеюсь.
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Shestagor
КаРманцев в своём репертуаре🤑
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