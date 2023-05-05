Егор Титов: «Наш футбол деградирует давно. Мы не входим и в топ-10 чемпионатов сейчас»
Егор Титов заявил о деградации российского футбола.
Также бывший футболист сборной России оценил игру Артема Дзюбы в составе «Локомотива».
– Как оцените прогресс Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив»?
– Это не прогресс, а его реальный уровень.
– Почему он не показывал этот уровень в Турции?
– Там была совсем другая история. Если Артем захочет, он ее расскажет. Бывает, что тренер тебя приглашает, а потом от тебя отворачивается. К сожалению, так получилось.
– Можно ли сейчас Дзюбу назвать лучшим нападающим в стране?
– Одним из лучших – точно. Притом что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата.
– Чемпионат стал намного слабее? Еще несколько лет назад мы боролись за топ-6 в таблице коэффициентов УЕФА.
– Наш футбол деградирует уже давно. Сейчас мы не входим и в топ-10 чемпионатов, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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К кому именно ты обращаешься, обиженный болела? Сделать для развития футбола кому? Титову? Ты предлагаешь ему ворваться в Останкино и объявить по телевидению, что министр спорта и глава РФС освобождены от своих должностей? И что на их место встает он сам?
Прежде, чем начинать нести бредятину, подумай, какие конкретно механизмы реализации своих желаний ты можешь назвать.
Вот там бы и замотивировали и подняли интерес к футболу
6 лет из них в топ-6.
https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/country/#/yr/2006
Так сделайте что-нибудь дельное для развитие футбола.
Только языком чешут.
Некоторые бизнесмены готовы переписать лимит на легионеров, перейти на осень-весна, чудить с судейством, лишь их клубу быть гегемоном. Любой ценой. На сборную страны плевать они хотели.