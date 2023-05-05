Егор Титов: «Наш футбол деградирует давно. Мы не входим и в топ-10 чемпионатов сейчас»

Егор Титов заявил о деградации российского футбола.

Также бывший футболист сборной России оценил игру в составе «Локомотива».

– Как оцените прогресс Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив»?

– Это не прогресс, а его реальный уровень.

– Почему он не показывал этот уровень в Турции?

– Там была совсем другая история. Если Артем захочет, он ее расскажет. Бывает, что тренер тебя приглашает, а потом от тебя отворачивается. К сожалению, так получилось.

– Можно ли сейчас Дзюбу назвать лучшим нападающим в стране?

– Одним из лучших – точно. Притом что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата.

– Чемпионат стал намного слабее? Еще несколько лет назад мы боролись за топ-6 в таблице коэффициентов УЕФА.

– Наш футбол деградирует уже давно. Сейчас мы не входим и в топ-10 чемпионатов, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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