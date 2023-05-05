Егор Титов: «Наш футбол деградирует давно. Мы не входим и в топ-10 чемпионатов сейчас»

Теги Егор Титов Артем Дзюба премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Егор Титов заявил о деградации российского футбола.

Также бывший футболист сборной России оценил игру Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

– Как оцените прогресс Артема Дзюбы после перехода в «Локомотив»?

– Это не прогресс, а его реальный уровень.

– Почему он не показывал этот уровень в Турции?

– Там была совсем другая история. Если Артем захочет, он ее расскажет. Бывает, что тренер тебя приглашает, а потом от тебя отворачивается. К сожалению, так получилось.

– Можно ли сейчас Дзюбу назвать лучшим нападающим в стране?

– Одним из лучших – точно. Притом что человеку будет 35 лет. Это говорит о нашем уровне чемпионата.

– Чемпионат стал намного слабее? Еще несколько лет назад мы боролись за топ-6 в таблице коэффициентов УЕФА.

– Наш футбол деградирует уже давно. Сейчас мы не входим и в топ-10 чемпионатов, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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67 комментариев

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Газонокосильщик Хави
Блин. А Ари говорил, что 3 или 4е в мире. По ходу Титов ничего не понимает
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Arman FCSM
"Ой, а кто это сделал?" (голосом Людвига Аристарховича)
+26
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Wayne Gretzky 99
Надо бромантан пить и результаты улучшатся, добавил ПростоТит.
+39
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Давид Agabekyan
Ответ GregWS
А когда входил?
Когда еврокубки выигрывал. Когда три команды в ЛЧ было
+16
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Sergeev55
Это видно по второй лиге: исчезли зоны Сибирь и Дальний Восток. За Уралом футбол еле жив.
+13
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hulk&boloto
Ответ Роман
Не захожу на данные ветки, но почему один плачь в интервью. Так сделайте что-нибудь дельное для развитие футбола. Только языком чешут.
Да, как вы, мы все только языком чешем...)
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Stt
Ответ Кочевник56
Да нет, в десятку наверное входим,
Во вторую.
+10
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Murat11
Ответ GregWS
А когда входил?
Когда конкурировали с Францией за топ 5, в 13-15 годах
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Николай Михайлов
Ответ Роман
Не захожу на данные ветки, но почему один плачь в интервью. Так сделайте что-нибудь дельное для развитие футбола. Только языком чешут.
Не заходишь на ветки? А че тебя сюда тогда занесло?
К кому именно ты обращаешься, обиженный болела? Сделать для развития футбола кому? Титову? Ты предлагаешь ему ворваться в Останкино и объявить по телевидению, что министр спорта и глава РФС освобождены от своих должностей? И что на их место встает он сам?
Прежде, чем начинать нести бредятину, подумай, какие конкретно механизмы реализации своих желаний ты можешь назвать.
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Один живой
это наименьшая из проблем, которые реально существуют или предполагаются.
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Николай Михайлов
Ответ Бродяга-симпатяга
Видел несколько матчей голландской лиги в этом сезоне причем не первой тройки команды. Примерно тоже самое, разница в антураже. Причина всем понятна
Да причем тут голландская лига. Не в лигах только дело, а в целом в представленности футболистов той или иной страны на европейской арене. Где голландские футболисты, а где российские. Просто смешно сравнивать.
+5
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Газонокосильщик Хави
Ответ Роман
Не захожу на данные ветки, но почему один плачь в интервью. Так сделайте что-нибудь дельное для развитие футбола. Только языком чешут.
Это нужно начинать с детского футбола. Но пока до него дойдут деньги, там уже зубьями пилы не затупятся, а сотруться. Толку от того, что либо алкашня тренирует, либо единицы энтузиасты.
+4
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Sergeev55
Ответ hulk&boloto
Ну, Титов, и все остальные, не там живут...
Вот там бы провели серию матчей Лиги легенд, во Владике, Новосибе, Красноярске, Томске...
Вот там бы и замотивировали и подняли интерес к футболу
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Eduard Rastryopin
Ответ Выкидыш
А мы когда-нибудь входили в топ 10?
С 2005 по 2020 все время в топ-10.
6 лет из них в топ-6.
https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/country/#/yr/2006
+3
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Сергей Молодых
Наш футбол деградировал во времена бромонтана и Хусаинова, а сейчас он намного лучше. Ещё бы как нибудь пресечь чаепития с судьями и выпустить дельфинов в океан, то вообще была бы песня.
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Роман
Не захожу на данные ветки, но почему один плачь в интервью.
Так сделайте что-нибудь дельное для развитие футбола.
Только языком чешут.
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Антон Bratishchev
Ответ Isshin88
Сейчас Алёшка Терминатор и ко назовут его предателем?
Давненько его не слышно
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ne ravnodushen
Ответ Роман
Не захожу на данные ветки, но почему один плачь в интервью. Так сделайте что-нибудь дельное для развитие футбола. Только языком чешут.
Ну иди, сделай, коль такой умный
Некоторые бизнесмены готовы переписать лимит на легионеров, перейти на осень-весна, чудить с судейством, лишь их клубу быть гегемоном. Любой ценой. На сборную страны плевать они хотели.
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Мужик из рекламы
на 23 из 55 сейчас, когда нас вернут будем на последнем
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Антон Bratishchev
Ответ Arman FCSM
"Ой, а кто это сделал?" (голосом Людвига Аристарховича)
Красава
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Hitgoe Himgob
Ответ Кочевник56
Да нет, в десятку наверное входим,
Сильнее кого мы? Бельгии, Португалии, Голландии, Турции, Шотландии, Австрии?
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stewiegriffin2
Ответ Выкидыш
А мы когда-нибудь входили в топ 10?
Ну считали всегда себя сразу после апл, ла лиги, серии а и бундес и на уровне с Францией
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кракен ночной лиги
Ответ NikoVinkovic
Да, сильнее Шотландии и Австрии, примерно вровень с Турцией. Уровень лиги считается по средней команде. Вот и сравните условные Крылья Советов, Данди Юнайтед и Аустрию Клагенфурт.
Да брось, посмотри на выступления наших клубов 3 последних сезона до отстранения. Динамо отлетало от Тбилиси, Ростов от Маккаби, Локомотив за 24 игры в группах, в которые попадал напрямую, выиграл одну игру, ЦСКА постоянно бронировал 4 места, в какую группу бы не попадал. Причём проигрывал они чехам, болгарам, австрийцам, хорватам, венграм. Рубин уступил полякам, Сочи пропустили сербов. Спартак что от Браги, что от Бенфики отлетает за явным. Краснодар получал свои разгромы что в ЛЧ, что в ЛЕ. У нас тоже, по сути, одна команда плюс-минус уровень, это Зенит. Как Базель, Лудогорец, Ференцварош, Зальцбург. И то, в ЛЧ очень сложно шло, сколько в гостях всё без побед. И в ЛЕ, первый раунд всё не пройдут. Тренеров никуда наших не зовут, одно исключение есть, сборная, почти целиком из лиги, в топ-16 по Европе войти не может, Чалов в Швейцарии и в РПЛ по голам вообще небо и земля, про Дзюбу уж и молчу.
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Michael1969
Ответ Один живой
это наименьшая из проблем, которые реально существуют или предполагаются.
так гораздо интереснее делать вид, что это единственное, чего не хватает народу России, тем более, что за все остальное он регулярно голосует, одобряет и поддерживает, а спорт вне политики, как известно - любимая мантра тех, кому русофобы и их марионетки мешают сделать Россию чемпионом по всем видам спорта сразу, за исключением крикета, дартса, снукера, поло и гольфа, то есть всех тех, где англичанка гадит уже несколько сотен ... ну хорошо, хотя бы десятков лет.
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Андрей Лоел
Это он еще мягко сказал.
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