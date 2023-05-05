«Брайтон» за рекордные 30 млн фунтов подписал лучшего бомбардира «Уотфорда» Жоао Педро

Теги Уотфорд премьер-лига Англия трансферы чемпионшип Брайтон Жоао Педро Жезус Футбол

«Брайтон» заплатит рекордные 30 миллионов фунтов за Жоао Педро Жезуса.

Английский клуб официально подтвердил переход 21-летнего бразильского нападающего, который является лучшим бомбардиром «Уотфорда» в этом сезоне.

Контракт с футболистом подписан до июня 2028 года.

«Брайтон» заплатит «Уотфорду» рекордные для клуба 30 миллионов фунтов, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Жоао Педро забил 11 голов и отдал 4 результативных паса в 35 матчах Чемпионшипа в этом сезоне.

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28 комментариев

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QWertY
Ответ <~Inter~>
Брайтон конечно пример для подражания. Клуб показывает игру на уровне топ 6 АПЛ и всё это несмотря на скромную трансферную политику по меркам лиги. 30 млн фунтов их самый дорогой трансфер, когда соседи по таблице тратят 60-70-80-90 млн на игроков
Брайтон показывает игру уровня топ 3 АПЛ. Именно по игре они, Арсенал и Сити лучшие в этом сезоне
+34
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+33
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<~Inter~>
Брайтон конечно пример для подражания. Клуб показывает игру на уровне топ 6 АПЛ и всё это несмотря на скромную трансферную политику по меркам лиги. 30 млн фунтов их самый дорогой трансфер, когда соседи по таблице тратят 60-70-80-90 млн на игроков
+24
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+24
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mv29km6ngq
В течение 2х сезонов готовитесь слышать его имя чаще. Парень себя хорошо покажет
+13
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Артур Азимов
Ответ QWertY
Брайтон показывает игру уровня топ 3 АПЛ. Именно по игре они, Арсенал и Сити лучшие в этом сезоне
Причем с новым тренером без предсезонки)
+8
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Stormbringer
Ответ Lux_Vid Александров
Кто-нибудь видел его в деле? Что за фрукт такой? Низкий, ни голов ни передач. В чем ено роль на 30 млн.?
Молодой, техничный, адаптирован к АПЛ - что важно для бразильцев, стата неплохая в последний год. По английским меркам 30 миллионов за такого игрока - не так дорого)
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V Galperin
21-летний нападающий с неплохим ростом(182) с прекрасным дриблингом и ударом с правой. Может играть как в центре, так и на краю. Успешно и уверенно идёт в обводку против 2-3 соперников, впрочем посмотрите его небольшую нарезку
https://www.youtube.com/watch?v=C5EIxAUtli4
+5
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+5
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Stormbringer
На бумаге - неплохая покупка. Всего 21 год, а уже больше сотни матчей в Англии, адаптирован к местному футболу. Посмотрим на этого парня в деле.
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Deni Magician
Брайтон то усиляется))
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Chyngyz Orozaliev
Ответ Артур Азимов
Причем с новым тренером без предсезонки)
ну так на богаже Волшебника
+4
0
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V Galperin
Ответ V Galperin
21-летний нападающий с неплохим ростом(182) с прекрасным дриблингом и ударом с правой. Может играть как в центре, так и на краю. Успешно и уверенно идёт в обводку против 2-3 соперников, впрочем посмотрите его небольшую нарезку https://www.youtube.com/watch?v=C5EIxAUtli4
Ну и все голы и голевые передачи за Уотфорд
https://www.youtube.com/watch?v=JX5aPw5x9NA
+3
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+3
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toreto-05
Ответ Paradisemon
Брайтон тратит больше денег чем любой клуб апл в аналитическую систему что по итогам и выходит в такую же сумму что тратят конкуренты но на трансферы
Поподробнее можно?
+2
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waleri
Возможно скаутингу ярко проводящему сезон "Брайтону" виден феноменальный скрытый потенциал этого напа ростом 1.75 из 13-го клуба Чемпионшипа. Но, на минуточку, у лучшего страйкера лиги из "Мидлсбро" Чуба Акпома на счету 28 точных выстрелов.
+1
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Lux_Vid Александров
Кто-нибудь видел его в деле? Что за фрукт такой? Низкий, ни голов ни передач. В чем ено роль на 30 млн.?
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Okaka
в центр поля бы теперь кого-нибудь, Гилмур неплох, если не будет травмироваться, то вырастет в топчика, но нужны еще игроки
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TravenS
Ответ Lux_Vid Александров
Кто-нибудь видел его в деле? Что за фрукт такой? Низкий, ни голов ни передач. В чем ено роль на 30 млн.?
В нынешние времена платят за возраст)
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The Best
Наконец-то у Брайтона появился хороший форвард)
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Zarmun En
О ФИФА я люблю тебя, один из самых бланковых трансферов.)
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Jlaw
на перепродажу берут
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Никита Самарин
У Брайтона классная интернациональная банда собирается, если смогут ещё на сезон удержать лидеров, то прям следующий сезон должен быть 🔥🔥🔥.
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Английский_пациент
Жаль, большая потеря для уотфорда
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Stormbringer
Ответ <~Inter~>
Брайтон конечно пример для подражания. Клуб показывает игру на уровне топ 6 АПЛ и всё это несмотря на скромную трансферную политику по меркам лиги. 30 млн фунтов их самый дорогой трансфер, когда соседи по таблице тратят 60-70-80-90 млн на игроков
Блум просто умный еврей-аналитик) Мозги есть, а таких денег, как у шейхов - нет. Поэтому приходится крутиться и искать таланты, пока они не стоят сотни миллионов.
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Paradisemon
Ответ <~Inter~>
Брайтон конечно пример для подражания. Клуб показывает игру на уровне топ 6 АПЛ и всё это несмотря на скромную трансферную политику по меркам лиги. 30 млн фунтов их самый дорогой трансфер, когда соседи по таблице тратят 60-70-80-90 млн на игроков
Брайтон тратит больше денег чем любой клуб апл в аналитическую систему что по итогам и выходит в такую же сумму что тратят конкуренты но на трансферы
0
0
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иц а мэн
стата канеш так себе
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che kaif
Еще три раза подряд обыгрют теперь маню
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