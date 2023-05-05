«Брайтон» за рекордные 30 млн фунтов подписал лучшего бомбардира «Уотфорда» Жоао Педро

«Брайтон» заплатит рекордные 30 миллионов фунтов за Жоао Педро Жезуса.

Английский клуб официально подтвердил переход 21-летнего бразильского нападающего, который является лучшим бомбардиром « » в этом сезоне.

Контракт с футболистом подписан до июня 2028 года.

« » заплатит «Уотфорду» рекордные для клуба 30 миллионов фунтов, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

забил 11 голов и отдал 4 результативных паса в 35 матчах Чемпионшипа в этом сезоне.

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