Защитник «Вильярреала» Пау Торрес близок к переходу в «Ювентус». Отступные – 50 млн евро
«Ювентус» проявляет активный интерес к Пау Торресу.
Сообщается, что итальянский клуб близок к договоренности с «Вильярреалом» о трансфере 26-летнего центрального защитника.
Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до 2024 года.
Это соглашение было подписано в 2019 году – тогда «Вильярреал» прописал отступные за Пау Торреса в размере 50 миллионов евро.
Интерес к Торресу проявляют и другие команды Серии А, а также клубы АПЛ, но «Ювентус» считается основным претендентом.
В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей в Ла Лиге и забил один гол.
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