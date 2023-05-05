Защитник «Вильярреала» Пау Торрес близок к переходу в «Ювентус». Отступные – 50 млн евро

Теги Ювентус Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Пау Торрес Футбол

«Ювентус» проявляет активный интерес к Пау Торресу.

Сообщается, что итальянский клуб близок к договоренности с «Вильярреалом» о трансфере 26-летнего центрального защитника.

Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до 2024 года.

Это соглашение было подписано в 2019 году – тогда «Вильярреал» прописал отступные за Пау Торреса в размере 50 миллионов евро.

Интерес к Торресу проявляют и другие команды Серии А, а также клубы АПЛ, но «Ювентус» считается основным претендентом.

В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей в Ла Лиге и забил один гол.

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12 комментариев

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Барыга блинами
В сборной не особо впечатляет, но там команда играет высоко и в контроль мяча. Потому любая потеря мяча и ты получаешь острые атаки через свободные зоны. В клубе всё гораздо компактнее. В Ювентусе будет еще легче : там плотность в обороне хорошая, нападающие первыми встречают , а полузащита отрабатывает чуть ли не до линии вратарской.
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Я всех их сделал
Ответ Разрыв Пуканов
Ювентини, вместо кого его берут?Я так понимаю, что его в пару к Бремеру. А что с Гатти и Бонуччи?
Бонуччи уже кончился, год контракта остался и уйдёт, Гатти останется и будет играть, но нужен опытный левоногий ЦЗ, к Торресу давно присматривались и это неплохой вариант, правда 50 млн многовато за год контракта, может на 30-35 сторгуются. В любом случае нужно 4 хороших ЦЗ иметь топ-клубу, а у Юве только Бремер, которому привычнее игра в тройке, и пока ещё привыкающий к игре на таком уровне Гатти, который безусловно со временем станет основным. Ругани и Бонуччи это не уровень Юве, а Данило не профильный ЦЗ, как и Сандро, так что Торрес в самый раз, ещё бы Скальвини у Аталанты взять, но там ценник в районе 40-45 как минимум будет.
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vel
Джунтоли на вас нет.. 🤦🏼‍♂️

если снова, очередного середняка, приобретут за такую сумму, менеджмент можно расформировывать.

Влаховича мало? Бернардески? Не должны такие игроки столько стоить.
Ищите своих Кварацхелий и Кимов, как когда-то Видаля, Барцальи, Куадрадо, Лихштайера, Каморанези, Таккинарди и прочих.

Милика за копейки взяли, на копеечную зарплату - мужик полезней серба за 70 лямов играет.
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Итачи Учиха
Ответ Барыга блинами
В сборной не особо впечатляет, но там команда играет высоко и в контроль мяча. Потому любая потеря мяча и ты получаешь острые атаки через свободные зоны. В клубе всё гораздо компактнее. В Ювентусе будет еще легче : там плотность в обороне хорошая, нападающие первыми встречают , а полузащита отрабатывает чуть ли не до линии вратарской.
В сборной там только Бускетс и Родри стабильно играют. В Вильярреале и при Сетьене в тики-таке, и в контратакующем футболе Эмери чувствует себя как в воде.
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Александр Покореев
Ответ Я всех их сделал
Бонуччи уже кончился, год контракта остался и уйдёт, Гатти останется и будет играть, но нужен опытный левоногий ЦЗ, к Торресу давно присматривались и это неплохой вариант, правда 50 млн многовато за год контракта, может на 30-35 сторгуются. В любом случае нужно 4 хороших ЦЗ иметь топ-клубу, а у Юве только Бремер, которому привычнее игра в тройке, и пока ещё привыкающий к игре на таком уровне Гатти, который безусловно со временем станет основным. Ругани и Бонуччи это не уровень Юве, а Данило не профильный ЦЗ, как и Сандро, так что Торрес в самый раз, ещё бы Скальвини у Аталанты взять, но там ценник в районе 40-45 как минимум будет.
Из левоногих еще к Павловичу давно присматривались, он явно дешевле будет и не факт, что хуже. Инкапие в Байере есть, но тот скорее в АПЛ уедет. Скальвини интересный парень, но этого итальянца итальянские клубы вряд ли могут себе позволить, даже убыточные сделки по Ромеро и Демиралу на тут не помогут.
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Александр Покореев
Ответ vel
Джунтоли на вас нет.. 🤦🏼‍♂️ если снова, очередного середняка, приобретут за такую сумму, менеджмент можно расформировывать. Влаховича мало? Бернардески? Не должны такие игроки столько стоить. Ищите своих Кварацхелий и Кимов, как когда-то Видаля, Барцальи, Куадрадо, Лихштайера, Каморанези, Таккинарди и прочих. Милика за копейки взяли, на копеечную зарплату - мужик полезней серба за 70 лямов играет.
Если придет Джунтоле, можно расчитывать на потенциальные открытия типа Кима. Карлос Августо, Фреснеда, Павлович, Викарио… могли бы выстрелить.
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FAN ID
Торесс, отличное уселение Ювентуса 🇪🇸🔥
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Итачи Учиха
В сборной там только Бускетс и Родри стабильно играют. В Вильярреале и при Сетьене в тики-таке, и в контратакующем футболе Эмери чувствует себя как в воде.
ио есть тонет?
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HardEdge
Ответ vel
Джунтоли на вас нет.. 🤦🏼‍♂️ если снова, очередного середняка, приобретут за такую сумму, менеджмент можно расформировывать. Влаховича мало? Бернардески? Не должны такие игроки столько стоить. Ищите своих Кварацхелий и Кимов, как когда-то Видаля, Барцальи, Куадрадо, Лихштайера, Каморанези, Таккинарди и прочих. Милика за копейки взяли, на копеечную зарплату - мужик полезней серба за 70 лямов играет.
Пау игрок основы в одной из сильнейших европейских сборных, стабильно играет на хорошем уровне уже года 4. Какие тут претензии могут быть к руководству?
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