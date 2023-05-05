Защитник «Вильярреала» Пау Торрес близок к переходу в «Ювентус». Отступные – 50 млн евро

«Ювентус» проявляет активный интерес к Пау Торресу.

Сообщается, что итальянский клуб близок к договоренности с « » о трансфере 26-летнего центрального защитника.

Действующий контракт испанца с клубом рассчитан до 2024 года.

Это соглашение было подписано в 2019 году – тогда «Вильярреал» прописал отступные за в размере 50 миллионов евро.

Интерес к Торресу проявляют и другие команды Серии А, а также клубы АПЛ, но «Ювентус» считается основным претендентом.

В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей в Ла Лиге и забил один гол.

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