Эллардайс уверен, что боролся бы за требл во главе «Ман Сити»: «Хорошим тренером тебя делают игроки. Работать с такими высококлассными футболистами – мечта»

Теги Сэм Эллардайс Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Футбол

Сэм Эллардайс заявил, что смог бы побороться за три трофея, будучи тренером «Манчестер Сити».

Новому тренеру «Лидса» задали вопрос, смог бы он претендовать на требл, если бы возглавил «горожан».

«Конечно. Потому что действительно хорошим тренером и менеджером тебя делают игроки. Твоя работа заключается в том, чтобы поддерживать с ними связь.

У всех свои проблемы, но иметь дело с такими высококлассными игроками, как в «Ман Сити», – сбывшаяся мечта для тренера», – заявил экс-тренер сборной Англии.

Сэм Эллардайс: «Я на уровне Гвардиолы, Клоппа, Артеты. Никто не лучше меня в футбольном плане»

Эллардайс вернулся в АПЛ – принял «Лидс». Если не вылетит, получит 3 млн фунтов (за 4 матча!)

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75 комментариев

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Антон Фалафель
Уже начал перегибать палку этот престарелый учитель физры
+116
-16
+100
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TaR
До старта сезона и пользователь спортс.ру мог бы побороться за все трофеи))) Но дальше - уже совсем другое дело)
+42
-1
+41
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Glukinho
Ответ Adilet Abdyramanov
Хоть кто то сказал это вслух, я про известных деятелей в АПЛ. С такими вложениями Сити и без тренера могут брать АПЛ. На дистанции все решает состав. Без гениев барсы Пеп в ЛЧ ничего не показал
ничего не показал? полуфинал каждый год
+42
-10
+32
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Morning Again
Лэмпард тоже так думает)
+31
-2
+29
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Analjinn
Да и я бы за требл боролся в Сити. Не до мая конечно, до января.
+23
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Roman
Ответ Adilet Abdyramanov
Хоть кто то сказал это вслух, я про известных деятелей в АПЛ. С такими вложениями Сити и без тренера могут брать АПЛ. На дистанции все решает состав. Без гениев барсы Пеп в ЛЧ ничего не показал
У Челси вложений больше, но их результат наглядно показывает, что дорогие игроки сами по себе ничего не выиграют, а будут сбродом. Или тот же Маню, которые за последние 10 лет потратил больше Сити, но им чемпионство в АПЛ только снится
+25
-5
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jordy
Что-то меня этот надутый индюк стал раздражать.
Эллардайс похож на тех типов с сайта, что кричат "да с этим составом и моя бабушка всё выиграла бы".
Надеюсь Пеп попустит этого балабола в ближайшем матче.
+23
-8
+15
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#SharkTeam
Ответ U
Да ладно, очевидно же, что человек пытается просто встряхнуть команду.
Не думаю что их встряхнут вероятные 7-0 после этого интервью
+22
-7
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Pushkin_CR7
А хороших игроков делают высококлассные тренеры.
+16
-2
+14
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Tristan...
Биг Сэм на спорц не затеряется. Одного уровня с местными хомячками. Поэтому выше средняков не прыгнул
+10
-3
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U
Ответ Антон Фалафель
Уже начал перегибать палку этот престарелый учитель физры
Да ладно, очевидно же, что человек пытается просто встряхнуть команду.
+7
-1
+6
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fellx
Трештолк пред матчем) Этого явно не хватало АПЛ, Лидс сможет удивить в матче против лидеров
+13
-8
+5
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#SharkTeam
Ответ Иван Петров
Тот кто говорит о 7-0 не знаю кто такой Биг Сэм.
в бытность тренером ВХЮ этот Сэм уже выхватывал от Сити 0:6. Может это ты не знаешь матчасть?
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-1
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Shuller18
Бердыев уже как-то сказал, что Федотова в Сочи игроки сделали, а сам не продержался и пары месяцев
+6
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Axs Men
Зачем тогда Сити переплачивает за Пепа, пусть его берут
+6
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
о да, харта пеп сделал, или браво, или мангаля, или китайского торреса, или жезуса. когда игрок тащит - это пеп его сделал, типа де брейне или холанда, а когда нет - ну тогда сам виноват, это другое))
У Пепа и Зинченко стал топом
Лучше всяких Чилвеловов за 70 миллионов играет
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Мужанов Дмитрий Александрович
За последние годы МЮ на состав потратил столько сколько и Сити, но ничего не выиграл. Тот же Челси с супер составом плетётся во второй половине таблицы. Так что большую часть успеха команды определяет всё же сам тренерский штаб и менеджмент команды.
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#SharkTeam
Ответ Niko [Ars]
База, а вот лысый шарлатан смог бы раз за разом спасать слабые клубы от вылета в чемпионшип? очень сомневаюсь 😁
У сэма тоже не каждый раз получается. А в клубе повыше он уже проваливался
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Гоша Адамов
Ответ МСД
А разве Пеп был знаменитым когда начал тренеровать Барсу? Хави, Иньеста и Месси сделали его топом
А райкард и тато Мартино тогда где? Чего ж они не стали супертренерами суперклубов
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Артур Ганненко
Что-то дед кукухой поехал. Чувствую Лидс уже вылетел с таким тренером. Слишком долго не тренировал никого, неадекватно оценивает
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Falsegoalkeeper
Ответ S100 Winner
Посмотреть бы на Пепа и Клоппа в Лидсе
Чего же всех этих тренеров из низов таблицы не берут в условный Сити или Реал? Или руководство в этих клубах дураки и ничего не понимают?
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Bernie
Ну да, верю , конечно верю ) представляю как эти игроки Играли бы в « бей - беги», - вернее ,не представляю ( за исключением местных )
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Акира_1
Ответ Артур Ганненко
Что-то дед кукухой поехал. Чувствую Лидс уже вылетел с таким тренером. Слишком долго не тренировал никого, неадекватно оценивает
Мне кажется, дед просто ответил на вопрос в шутливой форме, не более того.
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Акира_1
Да Боэли также думал, когда ставил Поттера в Челси, а потом думал, что Лэмпард взбодрит Челси. Но английские физруки, увы, не для больших задач. 🤷‍♂️
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Ман Сити
А с ливером за квадрапул видимо
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