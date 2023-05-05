Эллардайс уверен, что боролся бы за требл во главе «Ман Сити»: «Хорошим тренером тебя делают игроки. Работать с такими высококлассными футболистами – мечта»

Сэм Эллардайс заявил, что смог бы побороться за три трофея, будучи тренером «Манчестер Сити».

Новому тренеру « » задали вопрос, смог бы он претендовать на требл, если бы возглавил «горожан».

«Конечно. Потому что действительно хорошим тренером и менеджером тебя делают игроки. Твоя работа заключается в том, чтобы поддерживать с ними связь.

У всех свои проблемы, но иметь дело с такими высококлассными игроками, как в « », – сбывшаяся мечта для тренера», – заявил экс-тренер сборной Англии.

Сэм Эллардайс: «Я на уровне Гвардиолы, Клоппа, Артеты. Никто не лучше меня в футбольном плане»

Эллардайс вернулся в АПЛ – принял «Лидс». Если не вылетит, получит 3 млн фунтов (за 4 матча!)

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