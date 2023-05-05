Эллардайс уверен, что боролся бы за требл во главе «Ман Сити»: «Хорошим тренером тебя делают игроки. Работать с такими высококлассными футболистами – мечта»
Сэм Эллардайс заявил, что смог бы побороться за три трофея, будучи тренером «Манчестер Сити».
Новому тренеру «Лидса» задали вопрос, смог бы он претендовать на требл, если бы возглавил «горожан».
«Конечно. Потому что действительно хорошим тренером и менеджером тебя делают игроки. Твоя работа заключается в том, чтобы поддерживать с ними связь.
У всех свои проблемы, но иметь дело с такими высококлассными игроками, как в «Ман Сити», – сбывшаяся мечта для тренера», – заявил экс-тренер сборной Англии.
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Эллардайс похож на тех типов с сайта, что кричат "да с этим составом и моя бабушка всё выиграла бы".
Надеюсь Пеп попустит этого балабола в ближайшем матче.
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