Камано чувствует себя русским в душе: «Российский паспорт? Почему бы и нет?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия натурализация Франсуа Камано Футбол

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не против стать россиянином.

«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад.

Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», – сказал Камано, выступающий в России с 2020 года.

В 65 матчах РПЛ форвард забил 10 голов. Его статистика – здесь.

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16 комментариев

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evil
нам то не гони
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Novak
Уйдёт летом наверняка)
Кстати, странно, что Спортс до сих пор не написал, что Сильянов возвращается в Локомотив, так как Ростов не стал его выкупать. А это для Локо гораздо более важная новость.
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Bashibuzuck
Российский паспорт уже разве что ленивый не получил, хотя.... 🤔😁
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Чётко_как_чечётка
Что значит "предоставится возможность"? Живи, учи язык, сдавай экзамены. Всякие Фернандосы нам ни к чему, столько лет за коней играл, а по-русски ни бе, ни кукаре. Гилю воспринимаю как своего, 15 лет живёт в России, да русский у него далеко не идеал, но он свободно общается. Дочки здесь родились, здесь и живут. Да и вообще, скорее всего после завершения карьеры останется в России вместе с семьёй.
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Vlad McS
В душе он чувствует себя русским. Но как только выходит из душа - тут же прекращает.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Novak
Уйдёт летом наверняка) Кстати, странно, что Спортс до сих пор не написал, что Сильянов возвращается в Локомотив, так как Ростов не стал его выкупать. А это для Локо гораздо более важная новость.
Возвращению Сильянова ЛОКО должен быть доволен.
+3
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krokodilych
А гвинеец Сэм Брук
Обошёл меня на круг!
А ещё вчера все вокруг
Мне говорили: «Сэм — друг!»
Сэм — наш, говорили, гвинейский друг! ©
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Чётко_как_чечётка
Ответ Спартак Уокер
Ты эфиоп ! Прекрасная фраза из фильма Жмурки которая подходит под эту ситуацию
А то мы не знаем откуда это фраза... Спасибо капитан
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Жирный Лукаку
И сразу в реестр
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Спартак Уокер
Ты эфиоп ! Прекрасная фраза из фильма Жмурки которая подходит под эту ситуацию
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SoLS
Видимо не особо то предложений за рубежом раз так координатного поменял отношение к России, недавно он хотел уйти, и прямо говорил об этом.
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Partizanski
Ответ evil
нам то не гони
за километр видно
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Чётко_как_чечётка
Ответ Valentin Kompaneytsev
Возвращению Сильянова ЛОКО должен быть доволен.
Так он об этом и говорит.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Чётко_как_чечётка
Так он об этом и говорит.
Сильянов сейчас вполне надёжный защитник.
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