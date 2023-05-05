Камано чувствует себя русским в душе: «Российский паспорт? Почему бы и нет?»

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не против стать россиянином.

«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад.

Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», – сказал , выступающий в России с 2020 года.

В 65 матчах форвард забил 10 голов. Его статистика – здесь.

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