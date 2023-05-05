Камано чувствует себя русским в душе: «Российский паспорт? Почему бы и нет?»
Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не против стать россиянином.
«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад.
Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», – сказал Камано, выступающий в России с 2020 года.
В 65 матчах РПЛ форвард забил 10 голов. Его статистика – здесь.
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Кстати, странно, что Спортс до сих пор не написал, что Сильянов возвращается в Локомотив, так как Ростов не стал его выкупать. А это для Локо гораздо более важная новость.
Обошёл меня на круг!
А ещё вчера все вокруг
Мне говорили: «Сэм — друг!»
Сэм — наш, говорили, гвинейский друг! ©