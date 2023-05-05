Спаллетти – самый возрастной тренер, выигравший Серию А. С «Наполи» он взял титул в 64 года и 58 дней

Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.

«Наполи» под руководством Спаллетти досрочно стал чемпионом Италии, набрав 80 очков после 33 туров.

Неаполитанцы гарантировали себе победу в чемпионате 4 мая, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1). В этот день тренеру исполнилось 64 года и 58 дней.

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Спаллетти выиграл 8-й трофей в карьере – скудетто с «Наполи». Ранее он только с «Зенитом» был чемпионом страны

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