Спаллетти – самый возрастной тренер, выигравший Серию А. С «Наполи» он взял титул в 64 года и 58 дней

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи рекорды Футбол

Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.

«Наполи» под руководством Спаллетти досрочно стал чемпионом Италии, набрав 80 очков после 33 туров.

Неаполитанцы гарантировали себе победу в чемпионате 4 мая, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1). В этот день тренеру исполнилось 64 года и 58 дней.

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11 комментариев

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Royal Watcher
Эпоха лысых шарлатанов…
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dutchtrio
По меркам Италии даже не пенсионного возраста. Так что всё нормально
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Granero-24
А не похож он на 64! Побил рекорд Сарри
+15
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Антибаскет Поповича
Спаллу уже 64? Как-то неожиданно.
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Теннисный абсолют
Молодой рекорд
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OlM
Да ОН КРУТОЙ ТРЕНЕР ....!)) МОЛОДЕЦ !!) ИДИТЕ В 64 года попробуйте потренировать !! Вы только языками тут мелете !)) в 64 года всех в кучу собрать и выиграть чемпионат это Дорого стоит ..!))
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Огюст
Есть "порох " в пороховницах у Спаллетти и он доказал это своей работой с Наполи - его года , его футбольное профбогатство !
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