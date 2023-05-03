Где смотреть Реал Мадрид – Осасуна, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Испании 6 мая
В субботу, 6 мая, сыграют Реал Мадрид и Осасуна в финале Кубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Осасуна
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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