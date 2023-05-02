Гари Невилл: «Из-за Холанда люблю эту версию «Ман Сити» больше, чем другие команды Гвардиолы. Де Брюйне уникален, но Эрлинг – уникален по-настоящему»

Гари Невилл объяснил свои симпатии к стилю игры «Манчестер Сити».

«Мы привыкли наблюдать за « » за последние несколько лет. Говорить про их передачи, про владение мячом.

Но если бы меня спросили о том, за какой из двух команд я бы предпочел следить, то я бы выбрал наблюдать за стилем игры Юргена Клоппа.

Но я люблю эту версию «Манчестер Сити» больше, чем любую другую команду Пепа Гвардиолы за последние четыре или пять лет. Из-за .

Он центральный нападающий таранного типа с прекрасной реализацией – это нечто особенное.

Когда смотришь, как он играет, то видишь что-то уникальное. То же самое Кевин де Брюйне – он уникален. Но Холанд – по-настоящему уникален.

Это футболист, который очень редко попадает в . Обычно такие игроки в «Барселоне» или «Реале». Со временем, может быть, они переходят в «ПСЖ».

Холанд – мировая звезда, которая пришла как мировая звезда и выступает как мировая звезда», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте The Gary Neville Podcast.

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