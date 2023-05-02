Гари Невилл: «Из-за Холанда люблю эту версию «Ман Сити» больше, чем другие команды Гвардиолы. Де Брюйне уникален, но Эрлинг – уникален по-настоящему»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Гари Невилл объяснил свои симпатии к стилю игры «Манчестер Сити».

«Мы привыкли наблюдать за «Манчестер Сити» за последние несколько лет. Говорить про их передачи, про владение мячом.

Но если бы меня спросили о том, за какой из двух команд я бы предпочел следить, то я бы выбрал наблюдать за стилем игры Юргена Клоппа.

Но я люблю эту версию «Манчестер Сити» больше, чем любую другую команду Пепа Гвардиолы за последние четыре или пять лет. Из-за Эрлинга Холанда.

Он центральный нападающий таранного типа с прекрасной реализацией – это нечто особенное.

Когда смотришь, как он играет, то видишь что-то уникальное. То же самое Кевин де Брюйне – он уникален. Но Холанд – по-настоящему уникален.

Это футболист, который очень редко попадает в АПЛ. Обычно такие игроки в «Барселоне» или «Реале». Со временем, может быть, они переходят в «ПСЖ».

Холанд – мировая звезда, которая пришла как мировая звезда и выступает как мировая звезда», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте The Gary Neville Podcast.

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5 комментариев

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shiko101
Ответ Beyond
У соперников Холанда два варианта: либо ты не встаешь у него на пути, либо ты уходишь с травмой.)
С душевной травмой ? Потому что физических не помню . А душевных , видимо, валом .
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moldfan
Мой любимый Сити, это которые 100 очков набрали и обогнали Ливер с 97. С Давидом Силвой. Но этот Сити гораздо более адаптивный и в этом смысле неуязвимый. Хотя и тогда под Ливер - Пеп подстраивался довольно эффективно. Очень крутой сезон, то что они отлетели от Тоттенхэма, ну определенно не по игре.

Холланд уникальный футболист, но пока на данном отрезке сезона, КДБ лучший футболист Сити и АПЛ.

Ну а читая, про Холланда "тараного" типа форвард, сразу понимаю, почему Валенсия обосралась с Гарри. То что он большой и сильный, не значит, что он таранный форвард.

Где-то 2/3 голов Эрлинга, это либо голы на опережения либо резкие забеги и врывания в свободные зоны. Человек по 10 холостых забегов делает. Чтобы хотя-бы раз получить мяч на пространстве.
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Beyond
У соперников Холанда два варианта: либо ты не встаешь у него на пути, либо ты уходишь с травмой.)
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Beyond
Ответ shiko101
С душевной травмой ? Потому что физических не помню . А душевных , видимо, валом .
Тот эпизод с Киммихом остался в памяти)
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Виталий Ан
Ответ moldfan
Мой любимый Сити, это которые 100 очков набрали и обогнали Ливер с 97. С Давидом Силвой. Но этот Сити гораздо более адаптивный и в этом смысле неуязвимый. Хотя и тогда под Ливер - Пеп подстраивался довольно эффективно. Очень крутой сезон, то что они отлетели от Тоттенхэма, ну определенно не по игре. Холланд уникальный футболист, но пока на данном отрезке сезона, КДБ лучший футболист Сити и АПЛ. Ну а читая, про Холланда "тараного" типа форвард, сразу понимаю, почему Валенсия обосралась с Гарри. То что он большой и сильный, не значит, что он таранный форвард. Где-то 2/3 голов Эрлинга, это либо голы на опережения либо резкие забеги и врывания в свободные зоны. Человек по 10 холостых забегов делает. Чтобы хотя-бы раз получить мяч на пространстве.
Согласен почти со всем. Но Холанд и есть форвард тараного типа. То что он может еще и на скорости уходить ( при этом часто помогая своим мощным корпусом и силой) не отменяет этого. И подыграть может и т. д. А вот накрутить и обыграть что называется на носовом платке это не его.
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