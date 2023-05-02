Сибайя считает, что ЧМ-2010 сделал ЮАР хуже: «Импульс пошел не в ту сторону, многие не ходят из-за подорожания билетов. Футбол стал эксклюзивным»

Макбет Сибайя считает, что проведение ЧМ-2010 сделало футбол в ЮАР хуже.

– Изменился ли футбол в ЮАР после ЧМ-2010? Как сейчас обстоят дела с футболом в стране?

– Действительно за короткий промежуток времени произошли большие изменения. В стране появились шикарные стадионы.

Но вы понимаете, из-за этого цены на билеты резко стали дорогими, и многие люди, которые когда-то следили за футболом и искренне любили его, просто не смогли посетить матчи чемпионата мира.

И те люди, которые до ЧМ-2010 ходили на футбол, перестали посещать стадионы, потому что даже теперь они не могут себе этого позволить.

ЧМ – это всегда здорово, но есть и негативные моменты.

– А как именно с уровнем футбола?

– Если нет большого количества болельщиков, то уровень футбола не идет вверх. Потому что такие вещи всегда зависят от фанатов, они дарят вдохновение.

Да, чемпионат ЮАР – сильный, у нас высокий уровень трансляций, но многие люди до сих пор не ходят на футбол из-за подорожания билетов.

Потому что в стране появилась концепция, что поход на футбол – это теперь эксклюзивная вещь.

– То есть фактически ЧМ-2010 сделал футболу в ЮАР только хуже?

– Да, получается так. Но, тем не менее, сам турнир был великолепным. Однако большинство людей было отделено от футбола. Это странно.

Обычно ЧМ дает импульс. Импульс был, но он пошел не в ту сторону.

Футбол в ЮАР стал слишком эксклюзивным. Теперь он для среднего класса и класса выше среднего, – сказал бывший футболист «Рубина» Макбет Сибайя.

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