Сибайя считает, что ЧМ-2010 сделал ЮАР хуже: «Импульс пошел не в ту сторону, многие не ходят из-за подорожания билетов. Футбол стал эксклюзивным»

Теги Рубин Макбет Сибайя премьер-лига Россия ЧМ-2010 Футбол

Макбет Сибайя считает, что проведение ЧМ-2010 сделало футбол в ЮАР хуже.

– Изменился ли футбол в ЮАР после ЧМ-2010? Как сейчас обстоят дела с футболом в стране?

– Действительно за короткий промежуток времени произошли большие изменения. В стране появились шикарные стадионы.

Но вы понимаете, из-за этого цены на билеты резко стали дорогими, и многие люди, которые когда-то следили за футболом и искренне любили его, просто не смогли посетить матчи чемпионата мира.

И те люди, которые до ЧМ-2010 ходили на футбол, перестали посещать стадионы, потому что даже теперь они не могут себе этого позволить.

ЧМ – это всегда здорово, но есть и негативные моменты.

– А как именно с уровнем футбола?

– Если нет большого количества болельщиков, то уровень футбола не идет вверх. Потому что такие вещи всегда зависят от фанатов, они дарят вдохновение.

Да, чемпионат ЮАР – сильный, у нас высокий уровень трансляций, но многие люди до сих пор не ходят на футбол из-за подорожания билетов.

Потому что в стране появилась концепция, что поход на футбол – это теперь эксклюзивная вещь.

– То есть фактически ЧМ-2010 сделал футболу в ЮАР только хуже?

– Да, получается так. Но, тем не менее, сам турнир был великолепным. Однако большинство людей было отделено от футбола. Это странно.

Обычно ЧМ дает импульс. Импульс был, но он пошел не в ту сторону.

Футбол в ЮАР стал слишком эксклюзивным. Теперь он для среднего класса и класса выше среднего, – сказал бывший футболист «Рубина» Макбет Сибайя.

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7 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Советник_042
У нас уже первый день открытия вошел в историю для всех граждан)
чем? не понимаю. прекрасный чемпионат был и счастливое время. все дружили, радовались, пели и плясами на улицах.
я горланил в вагоне ласточки с толпой из Эквадора и Перу
+3
0
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Geo07
Я уж молчу про энти вувузелы..
+1
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Дядя ТУРА
Ответ Zidane 21
кто помнит этого игрока?) мне команда ЮАР на ЧМ 2010 запомнилась тем, что игроки лупили по чужим воротам практически из любых позиций)) видимо тренер дал установку не стесняться бить по воротам. И Сибайа как раз был одним из тех кто любил приложиться метров с 30)
шабалала там какой-то был прикольный
+1
0
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Zidane 21
кто помнит этого игрока?) мне команда ЮАР на ЧМ 2010 запомнилась тем, что игроки лупили по чужим воротам практически из любых позиций)) видимо тренер дал установку не стесняться бить по воротам. И Сибайа как раз был одним из тех кто любил приложиться метров с 30)
0
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Arman FCSM
Ответ Zidane 21
кто помнит этого игрока?) мне команда ЮАР на ЧМ 2010 запомнилась тем, что игроки лупили по чужим воротам практически из любых позиций)) видимо тренер дал установку не стесняться бить по воротам. И Сибайа как раз был одним из тех кто любил приложиться метров с 30)
Добротным был опорником "Рубина". Я его только по игре за казанский клуб помню
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Zidane 21
Ответ Дядя ТУРА
шабалала там какой-то был прикольный
помню, мексикосам первый гол положил в верхний угол)
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