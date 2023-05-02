Хавбек «Крыльев» Ежов: «Карпин посмотрел на меня и говорит: «Ну по тебе видно, тебе вообще все пофиг»

Теги Крылья Советов Сборная России по футболу Валерий Карпин Роман Ежов Футбол

Роман Ежов поделился историей, связанной с Валерием Карпиным.

«Когда в первый раз с Сашей Коваленко приехали в сборную России, сначала было непривычно.

Понятно, некоторых ребят знали, с кем-то на поле пересекались, с кем-то играли по детям еще. Но общаться особо было не с кем.

Валерий Георгиевич позвал нас к себе в комнату и начал общаться. Не как тренер, а как обычный человек: как дела, как настроение, расслаблены, не расслаблены?

Потом на меня смотрит и говорит: «Ну по тебе видно, тебе вообще все пофиг». Отвечаю: «Нет, немного нервничаю все-таки».

В общем, Валерий Георгиевич оставил только положительные впечатления о себе», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».

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8 комментариев

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Не уверен!!
Ну и?
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alexsem69
Чего от меня хотите?)
+3
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Mark Anisimov
И?
+4
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Fatty Toni
Ответ Не уверен!!
Ну и?
Ну и пофиг) вообще всё))
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edward_freeman
Ответ Не уверен!!
Ну и?
Бред.
+2
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dimamak10
А по вам видно что вам все по барабану
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nogolom
Вот бл..ть!!!
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