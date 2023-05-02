Хавбек «Крыльев» Ежов: «Карпин посмотрел на меня и говорит: «Ну по тебе видно, тебе вообще все пофиг»
Роман Ежов поделился историей, связанной с Валерием Карпиным.
«Когда в первый раз с Сашей Коваленко приехали в сборную России, сначала было непривычно.
Понятно, некоторых ребят знали, с кем-то на поле пересекались, с кем-то играли по детям еще. Но общаться особо было не с кем.
Валерий Георгиевич позвал нас к себе в комнату и начал общаться. Не как тренер, а как обычный человек: как дела, как настроение, расслаблены, не расслаблены?
Потом на меня смотрит и говорит: «Ну по тебе видно, тебе вообще все пофиг». Отвечаю: «Нет, немного нервничаю все-таки».
В общем, Валерий Георгиевич оставил только положительные впечатления о себе», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».
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