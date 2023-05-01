18-летний хавбек «МЮ» Гарначо станет отцом. Его девушка ждет сына, которого назовут Энцо

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо станет отцом.

и его девушка Ева Гарсия объявили, что ждут первенца. У пары должен родиться сын, которого планируют назвать Энцо.

«Где начинается жизнь, любовь никогда не заканчивается…

Мы ждем твоего появления, и знание того, что скоро будешь здесь, чтобы дополнить нашу жизнь, наполняет нас любовью и волнением.

Мы не можем передать, что чувствуем от того, что можем вместе осуществить нашу самую большую мечту. Мы считаем дни до встречи с тобой. Папа и мама уже очень любят тебя, Энцо», – написал Гарначо в инстаграме.

Фото: instagram.com/garnacho7

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