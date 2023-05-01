18-летний хавбек «МЮ» Гарначо станет отцом. Его девушка ждет сына, которого назовут Энцо

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника соцсети девушки и спорт Алехандро Гарначо Футбол

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо станет отцом.

Гарначо и его девушка Ева Гарсия объявили, что ждут первенца. У пары должен родиться сын, которого планируют назвать Энцо.

«Где начинается жизнь, любовь никогда не заканчивается…

Мы ждем твоего появления, и знание того, что скоро будешь здесь, чтобы дополнить нашу жизнь, наполняет нас любовью и волнением.

Мы не можем передать, что чувствуем от того, что можем вместе осуществить нашу самую большую мечту. Мы считаем дни до встречи с тобой. Папа и мама уже очень любят тебя, Энцо», – написал Гарначо в инстаграме.

Фото: instagram.com/garnacho7

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
мда.. оба на трансов похожи
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Давид Agabekyan
Такое ощущение, что все латиноамериканские футболисты уже становится отцами к 20 годам
ну там образование примерно как в стобальниках некоторых частей юга России, плюс раньше созревают)

у среднестатистического латиноамериканца по моему опыту кругозор на уровне среднестатистического Маги на Приоре (без негатива к образованным и воспитанным людям с Кавказа), это не та цивилизация, которая склонна к прагматизму и планированию)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Как бы не пожалел в будущем о таком скоропостижном решении.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Давид Agabekyan
Такое ощущение, что все латиноамериканские футболисты уже становится отцами к 20 годам
Не стал отцом к совершеннолетию - не мужик )
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Такое ощущение, что все латиноамериканские футболисты уже становится отцами к 20 годам
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Екн Лор
Не рановато ли? В таком возрасте обычно по залёту
Нет мля , три года планировали , пока он ипотеку не возьмет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Born is the King
В 35 они уже нянчатся с внуками
А потом вопросы , почему бразилы за 30 в футбол перестают играть , да некогда , внуков няньчить надо )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Для людей из отсталых регионов это норма
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ savik-A.M.
А потом вопросы , почему бразилы за 30 в футбол перестают играть , да некогда , внуков няньчить надо )
А до 30 играют, чтобы было что внуку рассказывать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Парочка какихто фриков
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Давид Agabekyan
Такое ощущение, что все латиноамериканские футболисты уже становится отцами к 20 годам
В 35 они уже нянчатся с внуками
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Не рановато ли? В таком возрасте обычно по залёту
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Street Fighter
Ответ Андрей Хенто
Как бы не пожалел в будущем о таком скоропостижном решении.
Проблема раннего отцовства в том, что условно в 18 лет у тебя нет денег, ты не можешь тупо нормально содержать семью. Вот почему так важно «твёрдо стоять на ногах» перед созданием семьи. Но в его то случае у него бабки есть, а значит эта проблема отпадает) Хотя она не единственная, да
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Беременна в 16
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
У ребенка появится ребенок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
поздравления и все такое, конечно, но это кринж
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Контрацепция для л0хов😎
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Хоть где-то гол забил. На поле от этого полена ничего полезного ждать не приходится
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ fellx
Беременна в 16
Для латиносов это нормально
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kunaguero
Красивая пара 😍😭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
наши поздравления аргентинскому Роналду из алиэкспресса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эден Азаров
Через 20 лет перейдет в Челси за 200 лямов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Abdulla
Топ-10 по IQ стран: Япония - 106,49 Тайвань - 106,47 Сингапур - 105,89 Гонконг (Китай) - 105,37 Китай - 104.10 Южная Корея - 102,35 Беларусь - 101.60 Финляндия - 101,20 Лихтенштейн - 101.07 Нидерланды и Германия - по 100,74 Россия 35 место.
никто не спорит про продолжающийся развал системы образования у нас, просто привел стереотипный образ, который не с потолка берется)

если верить вашему рейтингу, то латиноамериканские страны там идут в общем смысле в восьмом десятке) намного ниже Узбекистана и Таджикистана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ Кирилл Голивец
ну там образование примерно как в стобальниках некоторых частей юга России, плюс раньше созревают) у среднестатистического латиноамериканца по моему опыту кругозор на уровне среднестатистического Маги на Приоре (без негатива к образованным и воспитанным людям с Кавказа), это не та цивилизация, которая склонна к прагматизму и планированию)
как у ваньки или наташки залетающей в 14 на вписке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий