18-летний хавбек «МЮ» Гарначо станет отцом. Его девушка ждет сына, которого назовут Энцо
18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо станет отцом.
Гарначо и его девушка Ева Гарсия объявили, что ждут первенца. У пары должен родиться сын, которого планируют назвать Энцо.
«Где начинается жизнь, любовь никогда не заканчивается…
Мы ждем твоего появления, и знание того, что скоро будешь здесь, чтобы дополнить нашу жизнь, наполняет нас любовью и волнением.
Мы не можем передать, что чувствуем от того, что можем вместе осуществить нашу самую большую мечту. Мы считаем дни до встречи с тобой. Папа и мама уже очень любят тебя, Энцо», – написал Гарначо в инстаграме.
Фото: instagram.com/garnacho7
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у среднестатистического латиноамериканца по моему опыту кругозор на уровне среднестатистического Маги на Приоре (без негатива к образованным и воспитанным людям с Кавказа), это не та цивилизация, которая склонна к прагматизму и планированию)
если верить вашему рейтингу, то латиноамериканские страны там идут в общем смысле в восьмом десятке) намного ниже Узбекистана и Таджикистана