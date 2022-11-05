4095 зрителей на матче «Краснодара» и «Кубани» – рекорд посещаемости молодежной лиги

Установлен рекорд посещаемости матча Молодежной футбольной лиги.

4095 зрителей посетили игру между академиями «Краснодара» и «Кубани» (1:0).

«Перед началом матча у стадиона академии «Краснодара» была организована развлекательная программа и открыты центры фанатской подготовки: станция рисования плакатов, фотозона, аквагримеры, барберы, конкурсная программа с ведущим», – сообщали в РФС.

«Была принципиальная игра: один город, две команды. Очень приятно было видеть столько болельщиков как с нашей стороны, так и со стороны . Они нас гнали вперед. Атмосфера – просто сказка, нам очень повезло», – сказал вратарь Даниил Голиков.