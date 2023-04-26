Шэй Гивен: «Ман Сити» бульдозером сносит команды с пути. «Арсенал» висит на волоске, нужно что-то изменить»
Шэй Гивен отметил явное превосходство «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом».
«Ман Сити» бульдозером сносит команды со своего пути. «Арсеналу» нужно что-то изменить, потому что все идет не по их плану.
Есть ощущение, что «Арсенал» висит на волоске. Они как будто принимают удар за ударом. «Сити» остается надеяться, что они не пожалеют об этих упущенных моментах», – сказал бывший вратарь «Ньюкасла» и «Манчестер Сити» в эфире BBC 5 Radio Live.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал» (2:0, перерыв).
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
10 комментариев