Шэй Гивен: «Ман Сити» бульдозером сносит команды с пути. «Арсенал» висит на волоске, нужно что-то изменить»

Теги Шэй Гивен Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Шэй Гивен отметил явное превосходство «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом».

«Ман Сити» бульдозером сносит команды со своего пути. «Арсеналу» нужно что-то изменить, потому что все идет не по их плану.

Есть ощущение, что «Арсенал» висит на волоске. Они как будто принимают удар за ударом. «Сити» остается надеяться, что они не пожалеют об этих упущенных моментах», – сказал бывший вратарь «Ньюкасла» и «Манчестер Сити» в эфире BBC 5 Radio Live.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал» (2:0, перерыв).

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10 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Висит? Да вроде уже все, упали. Сити как с первоклашками на школьном дворе возится.
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инок
Хотел посмотреть праздник футбола, а вижу на поле одну команду. Один раз стоило Арсеналу в прессинг полезть и всё, 2:0 - дело сделано. Сити с очередным чемпионством.
+4
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f0mk4
Холанд уже должен был дубль добавлять, как минимум
+3
0
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QWertY
Хааланд как минимум должен был оформлять дубль в ворота Арсе8ала
+1
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Pushkin_CR7
Ответ f0mk4
Холанд уже должен был дубль добавлять, как минимум
Холанд пошел теперь стату в голевых набивать. Голы уже неинтересно.
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hulk&boloto
Да уж. Как же они работали в подотчистке?
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Вазген, друг Мхитаряна.
А там ещё после сегодняшнего дрожит мадридский мешок
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Abdul Aziz
эти 3 ничьи все испортили. Дальше остались два с половиной очень сложных соперника. Они еще потеряют очки и без Сити
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huzayfa
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
А там ещё после сегодняшнего дрожит мадридский мешок
Реал это не Арсенал рано радуешься
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