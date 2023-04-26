Шэй Гивен: «Ман Сити» бульдозером сносит команды с пути. «Арсенал» висит на волоске, нужно что-то изменить»

Шэй Гивен отметил явное превосходство «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом».

«Ман Сити» бульдозером сносит команды со своего пути. «Арсеналу» нужно что-то изменить, потому что все идет не по их плану.

Есть ощущение, что « » висит на волоске. Они как будто принимают удар за ударом. «Сити» остается надеяться, что они не пожалеют об этих упущенных моментах», – сказал бывший вратарь «Ньюкасла» и « » в эфире BBC 5 Radio Live.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал» (2:0, перерыв).

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