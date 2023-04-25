Где смотреть Спартак – Ростов, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 29 апреля
В субботу, 29 апреля, сыграют Спартак и Ростов в 25 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Ростов
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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