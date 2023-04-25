Где смотреть Спартак – Ростов, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 29 апреля

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Футбол

В субботу, 29 апреля, сыграют Спартак и Ростов в 25 туре РПЛ.

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  • Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Спартак – Ростов

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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