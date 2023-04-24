Нагельсманн готов пообщаться с «Тоттенхэмом». Он потребует решающий голос в трансферах

Юлиан Нагельсманн выдвинет «Тоттенхэму» ряд требований на случай возможного сотрудничества.

Как сообщает The Independent, немецкий специалист готов выслушать предложение «шпор», и руководство клуба собирается приложить усилия для того, чтобы договориться.

При этом экс-тренер «Баварии» собирается настаивать на том, чтобы его назначение состоялось летом, а не весной, а также на том, чтобы решающий голос по поводу трансферов был именно у него. Тогда он будет готов рассмотреть возможное назначение.

Если не удастся согласовать контракт с , основным претендентом на должность станет из « ».

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