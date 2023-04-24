Нагельсманн готов пообщаться с «Тоттенхэмом». Он потребует решающий голос в трансферах

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Арне Слот Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн выдвинет «Тоттенхэму» ряд требований на случай возможного сотрудничества.

Как сообщает The Independent, немецкий специалист готов выслушать предложение «шпор», и руководство клуба собирается приложить усилия для того, чтобы договориться.

При этом экс-тренер «Баварии» собирается настаивать на том, чтобы его назначение состоялось летом, а не весной, а также на том, чтобы решающий голос по поводу трансферов был именно у него. Тогда он будет готов рассмотреть возможное назначение.

Если не удастся согласовать контракт с Нагельсманном, основным претендентом на должность станет Арне Слот из «Фейеноорда».

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10 комментариев

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Granero-24
Нагельсманну тяжело наверно будет при Леви быть рещающим голосом в трансферах...
+11
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Иван Шуткин
Бавария опростоволосилась конечно жёстко)
+4
0
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Spaten
Трансферхэм Нагельсманна
+4
-1
+3
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Ответ Granero-24
Нагельсманну тяжело наверно будет при Леви быть рещающим голосом в трансферах...
Шансов ноль.
+2
0
+2
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Val Smith
Юлиан у тебя выбор продать Харри сейчас и купить кого-то за 10% его стоймасти и маленькой зп или в следующем году продать игроков на ту же сумму. Что выбираешь?
+1
0
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инок
Что должно твориться в Челси, чтобы Нагельсманн предпочел ему Тоттенхэм..)
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Stewart D.
Ну пусть выйдут пообщаются. Только 1 на 1
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