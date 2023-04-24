Тренер «Спарты» Роттердам схватил игрока «Твенте» за ногу, чтобы сорвать атаку на 99-й минуте при счете 3:3, и был удален

Теги высшая лига Нидерланды Твенте судьи Спарта Роттердам Джеффри Рейсдейк Хулио Плегесуэло Шюранди Самбо Футбол

Тренер нидерландской «Спарты» получил красную карточку за срыв атаки соперника.

Команда из Роттердама сыграла вничью с «Твенте» в 30-м туре чемпионата Нидерландов.

«Спарта» доигрывала матч вдесятером: Шюранди Самбо, сравнявший счет на 91-й минуте, получил вторую желтую карточку за провокацию фанатов соперника при праздновании гола. 

На 99-й минуте Джеффри Рейсдейк, ассистент главного тренера «Спарты» Мориса Стейна, получил красную карточку за срыв атаки соперника. Защитник «Твенте» Хулио Плегесуэло бежал с мячом по флангу, а Рейсдейк, стоявший у кромки поля, схватил игрока за ногу и сбил его с ног. 

После этого между игроками началась потасовка, а тренер «Спарты» получил прямую красную карточку. 

Фото: скриншот трансляции ESPN

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42 комментария

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Вечно Молодой
это Спарта))
+133
-3
+130
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Freund
Тренера можно понять. И так странный Твенте тройку загрузил, а четвёрку - было бы совсем больно и обидно.
+85
-2
+83
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Gustav Forsberg
Fair play - не, не слышали.
дисква на полгодика просится
+56
-5
+51
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Артем Андреев
Твенте сраный тройку загрузил! И это без Бруну Алвеша и Дании!
+16
-1
+15
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Papa Paolo
Стояло на тотал меньше 6,5 видимо.
+14
-2
+12
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Freund
Ответ KKA
Странный ?)
Да. Всего пара букв, и культурное, вполне подцензурное слово-заменитель готово)
+11
0
+11
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KKA
Ответ Freund
Тренера можно понять. И так странный Твенте тройку загрузил, а четвёрку - было бы совсем больно и обидно.
Странный ?)
+11
0
+11
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Akille Varzi
Ответ Владимир Ш
Неужели видео эпизода не найти?
https://www.youtube.com/shorts/EK-CPtLMQbE
+9
0
+9
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Qazan
Вот это новость. Не припомню такого сценария в футболе
+12
-3
+9
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MarcoAsensio
Постить такие новости без видео...
+8
0
+8
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Роман75
Ответ zzzeeerrrooo
это классика
С Бруну Алвешем и Данни, б#ять😁
+7
0
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zzzeeerrrooo
Ответ KKA
Странный ?)
это классика
+4
0
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Syog1010
Ну вообще, за такое нужно техническое поражение давать, а то метод возьмут еа вооруженние всякие Моуриньи, Симеоне и прочие легендарные водители автобусов. Всего лишь КК, даже с большим баном после – вообще не равномерное наказание за подобное.
+9
-5
+4
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Владимир Ш
Неужели видео эпизода не найти?
+4
0
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AminO2
Фермопильский проход по флангу.
+3
0
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Bashibuzuck
Оригинально😂😂😂
+5
-3
+2
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Akille Varzi
Ответ Владимир Ш
Неужели видео эпизода не найти?
хайлайт матча https://www.youtube.com/watch?v=rAp0Ed_eL1s
+2
0
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Никита Румянцев
Этим тренером был Леонид
+2
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Лимит Лимитович
Стоило того, если не дадут дискву на полгода. А вот чего я не понимаю, это почему дают желтые за празднование перед фанатами соперника?
Ну да, это провокация на маты и факи и цель - вызвать их недовольство, и? Это же эмоции, футбол
+3
-1
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Karel
Ответ Syog1010
Ну вообще, за такое нужно техническое поражение давать, а то метод возьмут еа вооруженние всякие Моуриньи, Симеоне и прочие легендарные водители автобусов. Всего лишь КК, даже с большим баном после – вообще не равномерное наказание за подобное.
Правила надо менять тогда, а это хлопотно.

Бывает и хуже. Относительно недавно, года три назад, в Ираке болельщик с трибуны застрелил игрока соперника, вышедшего один на один. На последних минутах.
Я в шоке. Из пистолета, наповал, бегущего, т.е. с упреждением стрелял - это нечто.

А в той же Голландии лет десять назад линейного судью убили. Насмерть забили. Причем, не взрослые даже, а юниоры какие-то, лет по 16 игрокам было.
+1
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Akille Varzi
тренерам биатлонистов по стрельбе надо взять этот момент на заметку... :)
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Виктор Экгардт
Надеюсь, дисквалифицируют "тренера"
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jonnysilverhand01
Теперь я видел всё …
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Max9999
Нормально они там угарают. У нас пока до такого не дошло. Хотя схема рабочая.
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Яков Фридман
Молоток, другие равнодушно бы пропустили острый выпад.
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