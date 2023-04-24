Тренер «Спарты» Роттердам схватил игрока «Твенте» за ногу, чтобы сорвать атаку на 99-й минуте при счете 3:3, и был удален
Тренер нидерландской «Спарты» получил красную карточку за срыв атаки соперника.
Команда из Роттердама сыграла вничью с «Твенте» в 30-м туре чемпионата Нидерландов.
«Спарта» доигрывала матч вдесятером: Шюранди Самбо, сравнявший счет на 91-й минуте, получил вторую желтую карточку за провокацию фанатов соперника при праздновании гола.
На 99-й минуте Джеффри Рейсдейк, ассистент главного тренера «Спарты» Мориса Стейна, получил красную карточку за срыв атаки соперника. Защитник «Твенте» Хулио Плегесуэло бежал с мячом по флангу, а Рейсдейк, стоявший у кромки поля, схватил игрока за ногу и сбил его с ног.
После этого между игроками началась потасовка, а тренер «Спарты» получил прямую красную карточку.
Фото: скриншот трансляции ESPN
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
дисква на полгодика просится
Ну да, это провокация на маты и факи и цель - вызвать их недовольство, и? Это же эмоции, футбол
Бывает и хуже. Относительно недавно, года три назад, в Ираке болельщик с трибуны застрелил игрока соперника, вышедшего один на один. На последних минутах.
Я в шоке. Из пистолета, наповал, бегущего, т.е. с упреждением стрелял - это нечто.
А в той же Голландии лет десять назад линейного судью убили. Насмерть забили. Причем, не взрослые даже, а юниоры какие-то, лет по 16 игрокам было.