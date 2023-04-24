Тренер нидерландской «Спарты» получил красную карточку за срыв атаки соперника.

Команда из сыграла вничью с «Твенте» в 30-м туре чемпионата Нидерландов.

«Спарта» доигрывала матч вдесятером: , сравнявший счет на 91-й минуте, получил вторую желтую карточку за провокацию фанатов соперника при праздновании гола.

На 99-й минуте Джеффри Рейсдейк, ассистент главного тренера «Спарты» Мориса Стейна, получил красную карточку за срыв атаки соперника. Защитник « » бежал с мячом по флангу, а Рейсдейк, стоявший у кромки поля, схватил игрока за ногу и сбил его с ног.

После этого между игроками началась потасовка, а тренер «Спарты» получил прямую красную карточку.

Фото: скриншот трансляции ESPN

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