Директор «Локо» о контрактах: «С одним игроком ведем переговоры: думаю, договоримся. Может, следующим будет Дзюба, а может – и не он»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Артемом Дзюбой.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнет переговоры с 34-летним нападающим после матча против ЦСКА. 

«Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, все скажем после матча с ЦСКА.

В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Все меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведем переговоры: думаю, договоримся. Может быть, следующим будет Дзюба, а может – и не он», – сказал спортивный директор «Локомотива». 

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
А может и не договоримся, а может и не проводим переговоры, загадочно подмигнул Ульянов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Баринова вот-вот продлят. Весной Дима снова хорош, обретает себя времен игры с Крыховяком
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Избавляться надо от него, лучше Изидора продлите. Дзюба а подмётки Изидору не годится, и вчерашний матч это очередной раз доказал. Дзюба может быть полезен только на замене, но сидеть он не хочет, тогда пусть гуляет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
manzen
В этом матче Дзюба был никакой, точнее это был Дзюба который полироаал лавку в последних матчах Зенита и в Турции. Локо с контрактом не надо торопиться до конца сезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Ебздрогыч
А может и не договоримся, а может и не проводим переговоры, загадочно подмигнул Ульянов
Ну и правильно. Деньги любят тишину. Журналистов вообще надо посылать (вежливо, корректно, но - подальше), когда они пытаются расспрашивать о продлениях контрактов игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Владислав88
Избавляться надо от него, лучше Изидора продлите. Дзюба а подмётки Изидору не годится, и вчерашний матч это очередной раз доказал. Дзюба может быть полезен только на замене, но сидеть он не хочет, тогда пусть гуляет.
У Изидора и так до 2026 контракт, куда ещё продлять-то? Вопрос не в сроках, а в том, хочет он отсюда уехать летом или готов ещё поиграть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий