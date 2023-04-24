Директор «Локо» о контрактах: «С одним игроком ведем переговоры: думаю, договоримся. Может, следующим будет Дзюба, а может – и не он»
Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с Артемом Дзюбой.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнет переговоры с 34-летним нападающим после матча против ЦСКА.
«Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, все скажем после матча с ЦСКА.
В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Все меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведем переговоры: думаю, договоримся. Может быть, следующим будет Дзюба, а может – и не он», – сказал спортивный директор «Локомотива».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
6 комментариев