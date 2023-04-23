«Локомотив» и Дзюба обсудят продление контракта после матча с ЦСКА. У Артема 10 (6+4) очков в 6 матчах РПЛ
«Локомотив» предложит Артему Дзюбе новый контракт.
Руководство клуба начнет переговоры с 34-летним нападающим после матча с ЦСКА в 24-м туре Мир РПЛ, сообщает «Чемпионат».
Дзюба провел 6 матчей в чемпионате России в составе «Локомотива», отличившись 6 голами и 4 результативными передачами.
Действующий контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона. Статистику нападающего можно найти здесь.
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