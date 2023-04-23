«Локомотив» и Дзюба обсудят продление контракта после матча с ЦСКА. У Артема 10 (6+4) очков в 6 матчах РПЛ

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» предложит Артему Дзюбе новый контракт.

Руководство клуба начнет переговоры с 34-летним нападающим после матча с ЦСКА в 24-м туре Мир РПЛ, сообщает «Чемпионат». 

Дзюба провел 6 матчей в чемпионате России в составе «Локомотива», отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. 

Действующий контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона. Статистику нападающего можно найти здесь

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Заслужил своей игрой, уверен, что даже многие болельщики Локомотива, которые изначально были против этого трансфера изменили свое мнение. Артем все доказал на поле, что он до сих пор хорош и даже в таком возрасте остается одним из лучших форвардов в РПЛ.
+55
-2
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шапка Сёмина
Ответ Kanan Jarrus
пора строить памятник новой легенды пятого колеса. только как венеру без рук
вы немножко ветку перепутали 😉
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-DF-
Для поддержки мотивации и недопущения превращения Артема в бесполезное животное, я настоятельно рекомендую руководству Локо продлевать с ним контракт после каждого матча, исходя из его результатов )
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Volodia_Lokomotiv
1+1, и все довольны
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZlomSpb
Ответ Андрей Хенто
Заслужил своей игрой, уверен, что даже многие болельщики Локомотива, которые изначально были против этого трансфера изменили свое мнение. Артем все доказал на поле, что он до сих пор хорош и даже в таком возрасте остается одним из лучших форвардов в РПЛ.
вот только сколько он заслужил? сдается мне не договорятся..Он явно захочет минимум два года, ну и денег))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Заслужено
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Ответ Вова Гаврилов
Заслужено
Потрачено)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ Фахрик
Сегодня и посмотрим на Артёмку, а то после матчей с топами он для нас дротист, с аутсайдерами бомбардир...
а без него и аутсайдеры проблема
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фахрик
Сегодня и посмотрим на Артёмку, а то после матчей с топами он для нас дротист, с аутсайдерами бомбардир...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
старый дзюба снова рвет на части эту лигу. уповень лиги - топ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morjak Papai
Старый старый заладили. Это же не Винисиус бегунок а двухметровый столб с голевым чутьем и хорошей игрой ногами. Лука Тони, Манджукич, Ибра, такие играют до 50 лет пока самим не надоест. У них ниче с возрастом не уходит, ни рост ни удар. Как и у Дзюбы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ Евгений Соболев
Даёшь поднятие цен на плацкарт!!!!
что есть то есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Soames Forsyte
Ответ m2n2
Комментарий удален модератором
он точно не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ Soames Forsyte
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игореха Веселов
Ответ -DF-
Для поддержки мотивации и недопущения превращения Артема в бесполезное животное, я настоятельно рекомендую руководству Локо продлевать с ним контракт после каждого матча, исходя из его результатов )
Ага, а еще прописать в контракте возможность уходить в аренду на 1 матч, в те команды, которые играют против Зенита и/или Спартака)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фахрик
Ответ m2n2
а без него и аутсайдеры проблема
Да не, последние приобретения немного усилили Локо, объективно, хоть с аутсайдерами справились бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ Soames Forsyte
он точно не будет
ну и будет всякое дно играть в основе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ Шапка Сёмина
вы немножко ветку перепутали 😉
он вообще все перепутал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Ответ Андрей Хенто
Заслужил своей игрой, уверен, что даже многие болельщики Локомотива, которые изначально были против этого трансфера изменили свое мнение. Артем все доказал на поле, что он до сих пор хорош и даже в таком возрасте остается одним из лучших форвардов в РПЛ.
Он доказал что молодец против ... . А против молодцА ("Зенит")– сам ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mukunku 64
Артем меньше 3 лямов евро в год и контракт на 5 лет
Не соглашайся..( сарказм)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svobodu Mne
А как же Ванька? Где его шансы очередные? Променяли пенсионера на молодого и перспективного. Ясно понятно, что это распил))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игореха Веселов
До зимы можно продлить на полгода, как Мамаев в свое время в Ростове делал! А там уже поглядеть, как Артемон себя проявит в конце этого сезона и в начале следующего...Торопиться здесь точно не стоит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей-ДК
1+1 смело предлагать, ну и ЗП ТОП-5 из состава Локо, с учетом бонусов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Soames Forsyte
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Соболев
Даёшь поднятие цен на плацкарт!!!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий