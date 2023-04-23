«Здорово, что «Тоттенхэм» снова в порядке 🤦🏻‍♂️». Линекер о 0:5 от «Ньюкасла» к 21-й минуте

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Гари Линекер Тоттенхэм соцсети ахахаха Футбол

Гари Линекер поиздевался над «Тоттенхэмом» после провала в матче с «Ньюкаслом».

В игре 32-го тура АПЛ «шпоры» пропустили 5 голов к 21-й минуте.

«Здорово видеть, что «Тоттенхэм» снова в порядке 🤦🏻‍♂️», – пошутил бывший нападающий лондонского клуба и сборной Англии в твиттере.

«Ньюкасл» забил 5 голов «Тоттенхэму» к 21-й минуте. Только «Сити» в АПЛ забивал столько быстрее

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16 комментариев

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AF007
Конте оба сезона держал этот позор в топ-4. Великий тренер
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udiekemen
25 мин не пропускают) он видимо про это говорит)
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+10
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инок
И в чём же Конте был не прав - такой футбол больше соответствует историческому менталитету игроков Тоттенхэма.
+8
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+8
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DolJun
Ответ AF007
Конте оба сезона держал этот позор в топ-4. Великий тренер
это стало очевидно уже после того, как он взял команду с 10 места и ставил на колени сильнейшую лигу мира в первый же сезон в клубе
+11
-4
+7
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Alea Jacta-Est
нагель наверно решил вернуться к варианту с Челси
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avolida
Линекер никого не щадит😂
+4
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Samuro
Что за гиблое место, столько бестрофейных топов прошло через клуб
+2
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Илья Храбров
Стабильность - признак мастерства
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0
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Екн Лор
Льорис как обычно уворачивался от ударов. К сожалению, уже не топ-голкипер, в финале ЧМ тащил аргов как мог
+4
-3
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Мартинелли
Ответ AF007
Конте оба сезона держал этот позор в топ-4. Великий тренер
А Почетинно в топ-2 держал 4 сезона
+1
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+1
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eftomolgy
Ответ Мартинелли
А Почетинно в топ-2 держал 4 сезона
Когда эти 4 сезона были ?
+1
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Jazzzz
Вне Топ-4
0
0
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Бахти 86
Жалко Кейна. Карьеру профукал
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