Гари Линекер поиздевался над «Тоттенхэмом» после провала в матче с «Ньюкаслом».

В игре 32-го тура АПЛ «шпоры» пропустили 5 голов к 21-й минуте.

«Здорово видеть, что «Тоттенхэм» снова в порядке 🤦🏻‍♂️», – пошутил бывший нападающий лондонского клуба и сборной Англии в твиттере.

«Ньюкасл» забил 5 голов «Тоттенхэму» к 21-й минуте. Только «Сити» в АПЛ забивал столько быстрее

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