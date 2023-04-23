Осинькин после 1:2 от «Пари НН»: «Крылья» испортили себе спокойную жизнь до конца чемпионата. Могли сегодня закрыть много вопросов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги игры с «Пари НН».
Самарская команда проиграла матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2.
– Считаю, что во втором тайме мы были сильнее. Надо уметь побеждать в таких матчах, когда что‑то не получается, идет вопреки. В первом круге был один удар в створ, с пенальти, сегодня что‑то похожее, и сегодня мы без очков.
– Осталось шесть матчей, и все команды выше вас в турнирной таблице. Не боитесь?
– «Факел» уже выше нас? Там «Урал» еще рядышком, со всеми можно играть. Нет команд, с которыми невозможно играть. Конечно, в какой‑то мере «Зенит» стоит особняком, но и с ними можно играть.
У нас есть запас прочности, но сегодня мы очень испортили себе спокойную жизнь до конца чемпионата. Могли сегодня закрыть много вопросов, но так получилось. Эту игру еще много будут обсуждать, – сказал Осинькин.
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2015 - подъем
2016 - выживание
2017 - вылет
2018 - подъем
2019 - выживание
2020 - вылет
2021 - подъем
2022 - выживание
2023 - ?
Я один тут какой-то паттерн подметил?
Весь матч нытьём занимался.
Рассказов монстр, но почему-то был заменён.
Да в принципе и в стыках не будет проблем у них, разница в классе заметна между РПЛ и ФНЛ.