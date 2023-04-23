Осинькин после 1:2 от «Пари НН»: «Крылья» испортили себе спокойную жизнь до конца чемпионата. Могли сегодня закрыть много вопросов»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Пари НН Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги игры с «Пари НН».

Самарская команда проиграла матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2. 

– Считаю, что во втором тайме мы были сильнее. Надо уметь побеждать в таких матчах, когда что‑то не получается, идет вопреки. В первом круге был один удар в створ, с пенальти, сегодня что‑то похожее, и сегодня мы без очков.

– Осталось шесть матчей, и все команды выше вас в турнирной таблице. Не боитесь?

– «Факел» уже выше нас? Там «Урал» еще рядышком, со всеми можно играть. Нет команд, с которыми невозможно играть. Конечно, в какой‑то мере «Зенит» стоит особняком, но и с ними можно играть.

У нас есть запас прочности, но сегодня мы очень испортили себе спокойную жизнь до конца чемпионата. Могли сегодня закрыть много вопросов, но так получилось. Эту игру еще много будут обсуждать, – сказал Осинькин.

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15 комментариев

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Andrey Vozzhaev
Ответ Lyelik
Сычевой он же писарский тот ещё центр форвард.. Весь матч нытьём занимался. Рассказов монстр, но почему-то был заменён.
По мне Писарский сегодня норм отыграл
+8
-2
+6
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uchiyamada
да что ты, черт побери, такое несешь? Какой запас прочности? 3 очка?
2014 - вылет
2015 - подъем
2016 - выживание
2017 - вылет
2018 - подъем
2019 - выживание
2020 - вылет
2021 - подъем
2022 - выживание
2023 - ?
Я один тут какой-то паттерн подметил?
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+4
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Вова Гаврилов
Пока нормального центрофорварда не будет, будет тяжело. Команда создает моменты, но реализовывать не кому
+3
0
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Андрей Возжаев
Для чего убогого Шитова в состав включать, парень исправно транжирит моменты, когда в одиночестве принимает мяч на 11 метровой отметки, не бьёт сразу, обрабатывает , укрывает мяч и в итоге теряет слов нет
+3
0
+3
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Lyelik
Сычевой он же писарский тот ещё центр форвард..
Весь матч нытьём занимался.
Рассказов монстр, но почему-то был заменён.
+5
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TiNO
Ответ Lyelik
Сычевой он же писарский тот ещё центр форвард.. Весь матч нытьём занимался. Рассказов монстр, но почему-то был заменён.
На нем судья пенальти 100% не дал в первом тайме, если что
+2
0
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uchiyamada
Ответ TheSportNik
6 очков набрать и Крылья уйдут от стыков. Да в принципе и в стыках не будет проблем у них, разница в классе заметна между РПЛ и ФНЛ.
То же самое все думали в 2014, перед стыками с Торпедо.
+2
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Семён Миньёле
Верим в команду! ✊🇸🇱
+1
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TheSportNik
6 очков набрать и Крылья уйдут от стыков.
Да в принципе и в стыках не будет проблем у них, разница в классе заметна между РПЛ и ФНЛ.
+1
0
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Андрей Возжаев
Ответ Lyelik
В живую на стадионе он смотрелся убого. То же цыпченко производил впечатление.
Плюс ещё судья не удалил игрока за удар по лицу Писарского
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Владислав Бондарчук
Пора продать Осинькина в Спартак уже)
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Андрей Возжаев
Ответ Дедушка Кука
То, что Нижний хорошо реально отыграл, никто не заметил?
Походу у дедушки Куку
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