Осинькин после 1:2 от «Пари НН»: «Крылья» испортили себе спокойную жизнь до конца чемпионата. Могли сегодня закрыть много вопросов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги игры с «Пари НН».

Самарская команда проиграла матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2.

– Считаю, что во втором тайме мы были сильнее. Надо уметь побеждать в таких матчах, когда что‑то не получается, идет вопреки. В первом круге был один удар в створ, с пенальти, сегодня что‑то похожее, и сегодня мы без очков.

– Осталось шесть матчей, и все команды выше вас в турнирной таблице. Не боитесь?

– «Факел» уже выше нас? Там «Урал» еще рядышком, со всеми можно играть. Нет команд, с которыми невозможно играть. Конечно, в какой‑то мере «Зенит» стоит особняком, но и с ними можно играть.

У нас есть запас прочности, но сегодня мы очень испортили себе спокойную жизнь до конца чемпионата. Могли сегодня закрыть много вопросов, но так получилось. Эту игру еще много будут обсуждать, – сказал .

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