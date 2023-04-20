Пеп быстрее всех одержал 100 побед в ЛЧ – за 158 игр. Анчелотти выиграл 105 матчей, Фергюсон – 102

Теги Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров одержал 100 побед в Лиге чемпионов – за 158 игр.

Испанец выиграл юбилейный матч в турнире на прошлой неделе, когда его «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первой игре 1/4 финала.

Рекордсмен по этому показателю – Карло Анчелотти со 105 победами, вторым идет Алекс Фергюсон – 102 выигранных матча в Лиге чемпионов.

Анчелотти одержал 100-ю победу в турнире в 180-й игре, Фергюсон – в 184-й.

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77 комментариев

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Данияр Жумабекович
Ответ Benner
Пеп уже в этой ЛЧ должен обгонять фергюсона
Анчелотти будет против
+100
-26
+74
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Ursa7
Ответ Данияр Жумабекович
каждая победа Реала для вас отскок, живите в своём мирке и дальше, пока Реал штопает победы в ЛЧ
Последняя победа над Сити, это очевиднейший отскок. Для всех, кроме тех кто не смотрел игры целиком
+94
-36
+58
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Юрий Кечко
Ответ Артём Сергеев
легко тренировать один из богатейших клубов мира,с заунылой тактикой перекатывания мяча туда-сюда
Как же бесят колхозники с такими высказываниями )))
+42
-11
+31
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Benner
Пеп уже в этой ЛЧ должен обгонять фергюсона
+46
-19
+27
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Marat_NJL
Ответ Данияр Жумабекович
каждая победа Реала для вас отскок, живите в своём мирке и дальше, пока Реал штопает победы в ЛЧ
Ну в прошлом полуфинале реально какое-то недоразумение произошло)) Минут 170 из 180 о таком результате и речи не шло)

Реал реально умудряется брать ЛЧ когда они не в самом лучшем состоянии. Но это тоже мастерство, кубковой команды, коей Реал является последние годы. Но их не назовешь гегемонами европейского футбола, имхо
+26
-8
+18
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Benner
Ответ Данияр Жумабекович
Анчелотти будет против
В этот раз не должен отскочить
+58
-44
+14
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Данияр Жумабекович
Ответ Benner
В этот раз не должен отскочить
каждая победа Реала для вас отскок, живите в своём мирке и дальше, пока Реал штопает победы в ЛЧ
+55
-41
+14
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sports!
Ответ Benner
В этот раз не должен отскочить
отскочил забив 6 мячей Сити Карл
+16
-5
+11
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Danil Rogozhkin
Josep Guardiola i Sala 158
Ancelotti won 100 games in 180 outings
Ferguson reached a century in his 184th game
+13
-3
+10
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Даши Будаев
Ответ Spartakus1984
Когда Пеп потренирует хоть раз не самую богатую команду лиги(любой),то тогда сможем оценить его как тренера а пока что ....
Опять старую пластинку завели... Фергюсон или Анчелотти тренировали клубы из низших лиг, чтобы брать ЛЧ? Почему бы тогда Тухелю не пойти в какой-нибудь Унион и попробовать взять, хотя бы ЛЕ? Почему великий Моуриньо возглавлявший топовые МЮ и Челси не взял ЛЧ? Тренеры с большой буквы годами делают свою карьеру и нарабатывают свое имя и тренерский капитал. И если сейчас вдруг Пеп освободится, большинство топ команд будут искать возможность пригласить его, потому что, Пеп - это уже бренд и имя в футболе, а на сегодня однозначно самый крутой тренер. По этой же причине, того же Тухеля пригласили сначала в ПСЖ, теперь Баварию...хотя по моему мнению, он переоценен.
+7
-1
+6
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ljolik888
Анчелотти - Гвардиола ’ битва гигантов!
+6
0
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Фаворит лиги чемпионов в паре Реал-Манчестер Сити. Кто то из этой папы с большой долей вероятности выйграет ЛЧ (я бы дал 90%). Между Реалом и МанСити я бы небольшое предпочтение отдал МанСити, в первую очередь Холанд забивает регулярно и это конечно огромнейшее усиление, защите Реала будет тяжело.
+4
0
+4
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Алексей Ненахов
Ответ Ursa7
Последняя победа над Сити, это очевиднейший отскок. Для всех, кроме тех кто не смотрел игры целиком
Реал берет кубки , а вы коллекционируете отскоки )
+6
-3
+3
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Владимир Туаев
Странная "новость", ладно бы Сити вчера победил... значит новость должна была быть на прошлой неделе!
+3
-1
+2
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M93
Ответ Ursa7
Последняя победа над Сити, это очевиднейший отскок. Для всех, кроме тех кто не смотрел игры целиком
Для хейтеров отскок, для остальных ценителей футбола - это и есть футбол, где есть не только миллион тактик, но и драма и хэппи-энд.

Большинство людей вскоре забыли бы тот матч если его выиграл Сити, а ту победу Реала будут помнить долго. Это уже история футбола.
+7
-5
+2
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VV Vvvv
Ответ Ursa7
Последняя победа над Сити, это очевиднейший отскок. Для всех, кроме тех кто не смотрел игры целиком
Счет на табл и кубок очередной в музее,а такие комментарии это песнь неудачников.)
+16
-14
+2
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Фаворит лиги чемпионов в паре Реал-Манчестер Сити. Кто то из этой папы с большой долей вероятности выйграет ЛЧ (я бы дал 90%). Между Реалом и МанСити я бы небольшое предпочтение отдал МанСити, в первую очередь Холанд забивает регулярно и это конечно огромнейшее усиление, защите Реала будет тяжело.
Я тоже думаю в этот раз Сити остановит Реал, хоть и являюсь болельщиком сливочных, но Сити на данный момент очень силён
+2
0
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jordy
Ответ Павел Шилкин
Комментарий удален модератором
100 побед в Лиге Чемпионов:
Гвардиола - 158 матчей;
Анчелотти - 181 матч;
Фергюсон - 183 матча.
P.S. Это приблизительно (+- 1-2 матча), так как на разных статистических порталах дают разную информацию.
+3
-1
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Spartakus1984
Когда Пеп потренирует хоть раз не самую богатую команду лиги(любой),то тогда сможем оценить его как тренера а пока что ....
+12
-10
+2
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Semen B
Ответ Spartakus1984
Когда Пеп потренирует хоть раз не самую богатую команду лиги(любой),то тогда сможем оценить его как тренера а пока что ....
Барселона Пепа разве была самой богатой?
+1
0
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Goofts
Ответ V@d!m
ничего удивительного. Пеп - лучший тренер в истории по игре против слабых и средних команд
Лучший в истории против Реала?
Сколько Классико Пеп уничтожил
+6
-5
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VV Vvvv
Ответ Ursa7
Комментарий удален модератором
Бычок ты наглый. Получится,спрошу с тебя,как с понимающего.)
+1
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Alxx3xx
Ответ Spartakus1984
Когда Пеп потренирует хоть раз не самую богатую команду лиги(любой),то тогда сможем оценить его как тренера а пока что ....
Анчелоти уже с Эвертоном показал все. Нечего там смотреть глупости всякие.
+1
0
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Милан 737..
Ответ Любезный Коссутий
лучший потребленец (пардон за такое слово) в истории! факт 👍
Согласен, потратить 1 миллиард и не выиграть ни разу ЛЧ с Сити это так и каждый дворник может ☝️🤭 ...
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Милан 737..
Ответ Любезный Коссутий
и Эвребе 👍
МЮ победы сегодня над Севильей !
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