Пеп быстрее всех одержал 100 побед в ЛЧ – за 158 игр. Анчелотти выиграл 105 матчей, Фергюсон – 102
Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров одержал 100 побед в Лиге чемпионов – за 158 игр.
Испанец выиграл юбилейный матч в турнире на прошлой неделе, когда его «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0) в первой игре 1/4 финала.
Рекордсмен по этому показателю – Карло Анчелотти со 105 победами, вторым идет Алекс Фергюсон – 102 выигранных матча в Лиге чемпионов.
Анчелотти одержал 100-ю победу в турнире в 180-й игре, Фергюсон – в 184-й.
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Реал реально умудряется брать ЛЧ когда они не в самом лучшем состоянии. Но это тоже мастерство, кубковой команды, коей Реал является последние годы. Но их не назовешь гегемонами европейского футбола, имхо
Ancelotti won 100 games in 180 outings
Ferguson reached a century in his 184th game
Большинство людей вскоре забыли бы тот матч если его выиграл Сити, а ту победу Реала будут помнить долго. Это уже история футбола.
Гвардиола - 158 матчей;
Анчелотти - 181 матч;
Фергюсон - 183 матча.
P.S. Это приблизительно (+- 1-2 матча), так как на разных статистических порталах дают разную информацию.
Сколько Классико Пеп уничтожил