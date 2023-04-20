Пеп быстрее всех одержал 100 побед в ЛЧ – за 158 игр. Анчелотти выиграл 105 матчей, Фергюсон – 102

Пеп Гвардиола быстрее всех тренеров одержал 100 побед в Лиге чемпионов – за 158 игр.

Испанец выиграл юбилейный матч в турнире на прошлой неделе, когда его « » разгромил «Баварию» (3:0) в первой игре 1/4 финала.

Рекордсмен по этому показателю – со 105 победами, вторым идет – 102 выигранных матча в чемпионов.

Анчелотти одержал 100-ю победу в турнире в 180-й игре, Фергюсон – в 184-й.

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