Елена Вяльбе: «Наш футбол народ активно не смотрит, потому что все ясно: «Зенит», и все. Смотрят АПЛ, там конкуренция, интереснее»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Елена Вяльбе Спорт-Экспресс Футбол

Елена Вяльбе считает отсутствие конкурентов у «Зенита» проблемой российского футбола.

– Писал ли вам кто-то, что ждет возвращения российских спортсменов на Кубок мира?

– Не буду называть имена и страны, потому что не хочу подводить людей, которые живут и работают там. У меня со многими тренерами из разных стран есть контакт, мы общаемся.

Они говорят, что если так дальше пойдет, то не столько дело в том, что конкуренцию не составляем, а что есть проблемы со спонсорами, с телевизионными показами. Народ не смотрит. Им неинтересно. Это логично.

Всегда интересно смотреть, когда есть конкуренция. Почему наш футбол активно народ не смотрит, а смотрит английскую Премьер-лигу, немецкий или итальянский чемпионаты? Потому что там интереснее. Там больше конкуренция. А у нас все ясно: «Зенит», и все.

– Вы футбол смотрите?

– Редко, но смотрю. Кроме чемпионата Европы и чемпионата мира. Мне кажется, что эти два соревнования смотрит весь мир.

– А как же с внуком за «Спартак» поболеть?

– В этом году у меня не было возможности посмотреть. Как-нибудь сходим. Они ходят периодически на стадион, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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73 комментария

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Виталий
Ну не знаю , для меня наш чемпионат всегда будет на первом месте )
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Cst Cap
Нет Зяблик, ты удивишься, но это ваш лыжный спорт никому кроме вас и ваших знакомых не нужен. От слова совсем
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Abriel
Я смотрю :)
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Deca
Если бы Спартак был на первом месте, то это другое дело. Добавила она.
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Михаил1970
Я не смотрю, значит всем неинтересно) От частного к общему - метод индукции)
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Доктор Верховцев
Ответ OldRedWhite
Так Вам Док и до КВНа недолго докатиться …
КВН тоже не смотрю. Лет 10-12 точно. Полгода назад нечаянно увидел — заплакал.
А так-то у меня и телевизора нет.
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Marky777
Ответ sprmn
Ну она откровенную глупость сказала да АПЛ смотрят но РПЛ все равно в разы популярней в России
Смотрели бы, если бы АПЛ был доступен. А с костылями он не нужен
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blaugrano
"Наши лыжи народ активно не смотрит, потому что все ясно: Большунов и все. А смотрят... а не смотрят зарубежные лыжи, ибо такой себе вид спорта."
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OldRedWhite
Ответ Доктор Верховцев
Давно не смотрю ЧМ и ЧЕ. И АПЛ не люблю. А РПЛ — смотрю, там смешно. Думаю, что большинство делает так же!
Так Вам Док и до КВНа недолго докатиться …
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zzzeeerrrooo
Ответ Виталий
Ну не знаю , для меня наш чемпионат всегда будет на первом месте )
на что там можно смотреть? кроме команды за которую переживаешь
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Рашпель793
Наш футбол даже в нынешнем состоянии остаётся популярнее любого другого вида спорта, кроме может хоккея.
Понятно, что другим спортсменам обидно, но пора многим принять один грустный для них факт. Условный матч Зенит - Спартак в РПЛ вызывает интереса больше, чем какой-то чемпионат мира по гандболу/биатлону и прочим штукам.
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Виталий
Ответ OldRedWhite
Правильно ! А Вяльбе эта наконец показала свою ядовитую начинку ! Кстати , надо разобраться зачем человек чуть не 30 лет носит фамилию бывшего мужа-эстонца !
Да не стоит обращать внимание , пусть смотрит что хочет , это её выбор )
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Hong Kil
Ах, если бы Спартак имел такое преимущество, как бы интересен стал чемпионат!
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Архитектор Мендисабаль
Все смотрят всё. Многие смотрят по возможности наличия свободного времени максимально возможное количество игр. Включая Химки-Факел и Урал-Оренбург.
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Bashibuzuck
Ответ Bazilic
Тем, что Манчестер Сити такой же Зенит
Но при этом лидирует Арсенал😁
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Андрей Рядькин
Ответ Виталий
Ну не знаю , для меня наш чемпионат всегда будет на первом месте )
твои вкусы очень специфичны
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Alon Raven
Ответ Виталий
Ну не знаю , для меня наш чемпионат всегда будет на первом месте )
Ну хз. Что в нём интересного? Разве что интересно посмотреть, как Фануйди работает. За драку на стадионе вроде как минимум на пол года лишают фануйди. И я всё жду, когда же драчунов, которых по всей России показали по тв, наконец лишат фануйди..
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OldRedWhite
Ответ Доктор Верховцев
КВН тоже не смотрю. Лет 10-12 точно. Полгода назад нечаянно увидел — заплакал. А так-то у меня и телевизора нет.
Комп - тоже на помойку !
Калоши , посох и в лес !
Там настоящее веселье
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Egor Aleksandrovich
все всё смотрят, не надо рассказывать.
а уж болельщики команд, вообще, ни одной игры не пропускают.
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jordy
Как наш народ может смотреть АПЛ, если его по Матч ТВ не показывают?
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Сергей Жарковский
Вяльбе тщательно скрывает свои симпатии к Ливерпулю!😱
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Ola BP
Вяльбе и далёкие от понимания футболы не могут срастить вещь, что в футболе первое место не главное, что движет фанатами.
Я бы сказал, что далеко не главное.
Стадион Кристалл Пэлас всегда переполнен. За что бьется этот клуб? Выше десятого места - Мега-сезон.
Тоже самое касается больше половины клубов апл.
А фанаты ходят на стадион и любят свои клубы.
Могут не любить владельцев, спонсоров, даже против игроков петь чанты. Но они всегда с командой, а редкая борьба за трофей просто как бонус.
Только глоры любят футбол за титулы.
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Фанат спорта01
ну реально АПЛ в десятки раз интереснее и круче чем РПЛ.
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schwein
Я тут поймал себя на мысли, на сколько удивительная биполярка у местных завсегдатаев.
С одной стороны они яростно критикуют позицию нашего государства по запрету чего бы то ни было во благо (условно запретить ножи, чтобы было меньше убийств).
Но при этом единственным действенным решением по возрождению интереса к чемпионату по их мнению является запрет Зенита.
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PIT-BUL
Ответ Виталий
Ну не знаю , для меня наш чемпионат всегда будет на первом месте )
Сочувствую тезка
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