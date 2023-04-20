Елена Вяльбе: «Наш футбол народ активно не смотрит, потому что все ясно: «Зенит», и все. Смотрят АПЛ, там конкуренция, интереснее»

Елена Вяльбе считает отсутствие конкурентов у «Зенита» проблемой российского футбола.

– Писал ли вам кто-то, что ждет возвращения российских спортсменов на Кубок мира?

– Не буду называть имена и страны, потому что не хочу подводить людей, которые живут и работают там. У меня со многими тренерами из разных стран есть контакт, мы общаемся.

Они говорят, что если так дальше пойдет, то не столько дело в том, что конкуренцию не составляем, а что есть проблемы со спонсорами, с телевизионными показами. Народ не смотрит. Им неинтересно. Это логично.

Всегда интересно смотреть, когда есть конкуренция. Почему наш футбол активно народ не смотрит, а смотрит английскую Премьер-лигу, немецкий или итальянский чемпионаты? Потому что там интереснее. Там больше конкуренция. А у нас все ясно: « », и все.

– Вы футбол смотрите?

– Редко, но смотрю. Кроме чемпионата Европы и чемпионата мира. Мне кажется, что эти два соревнования смотрит весь мир.

– А как же с внуком за « » поболеть?

– В этом году у меня не было возможности посмотреть. Как-нибудь сходим. Они ходят периодически на стадион, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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