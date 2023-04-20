Елена Вяльбе: «Наш футбол народ активно не смотрит, потому что все ясно: «Зенит», и все. Смотрят АПЛ, там конкуренция, интереснее»
Елена Вяльбе считает отсутствие конкурентов у «Зенита» проблемой российского футбола.
– Писал ли вам кто-то, что ждет возвращения российских спортсменов на Кубок мира?
– Не буду называть имена и страны, потому что не хочу подводить людей, которые живут и работают там. У меня со многими тренерами из разных стран есть контакт, мы общаемся.
Они говорят, что если так дальше пойдет, то не столько дело в том, что конкуренцию не составляем, а что есть проблемы со спонсорами, с телевизионными показами. Народ не смотрит. Им неинтересно. Это логично.
Всегда интересно смотреть, когда есть конкуренция. Почему наш футбол активно народ не смотрит, а смотрит английскую Премьер-лигу, немецкий или итальянский чемпионаты? Потому что там интереснее. Там больше конкуренция. А у нас все ясно: «Зенит», и все.
– Вы футбол смотрите?
– Редко, но смотрю. Кроме чемпионата Европы и чемпионата мира. Мне кажется, что эти два соревнования смотрит весь мир.
– А как же с внуком за «Спартак» поболеть?
– В этом году у меня не было возможности посмотреть. Как-нибудь сходим. Они ходят периодически на стадион, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
А так-то у меня и телевизора нет.
Понятно, что другим спортсменам обидно, но пора многим принять один грустный для них факт. Условный матч Зенит - Спартак в РПЛ вызывает интереса больше, чем какой-то чемпионат мира по гандболу/биатлону и прочим штукам.
Калоши , посох и в лес !
Там настоящее веселье
а уж болельщики команд, вообще, ни одной игры не пропускают.
Я бы сказал, что далеко не главное.
Стадион Кристалл Пэлас всегда переполнен. За что бьется этот клуб? Выше десятого места - Мега-сезон.
Тоже самое касается больше половины клубов апл.
А фанаты ходят на стадион и любят свои клубы.
Могут не любить владельцев, спонсоров, даже против игроков петь чанты. Но они всегда с командой, а редкая борьба за трофей просто как бонус.
Только глоры любят футбол за титулы.
С одной стороны они яростно критикуют позицию нашего государства по запрету чего бы то ни было во благо (условно запретить ножи, чтобы было меньше убийств).
Но при этом единственным действенным решением по возрождению интереса к чемпионату по их мнению является запрет Зенита.