Егор Титов: «Между футболом Казахстана и России была пропасть. Сегодня чемпионаты уже примерно одного уровня, чуть в пользу России»

Теги Егор Титов премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Матч ТВ Футбол

Егор Титов считает, что чемпионат Казахстана догоняет по уровню российскую лигу.

– В 2009 году между футболом Казахстана и России была пропасть. Сегодня чемпионаты уже примерно одного уровня, чуть в пользу России. К сожалению, чемпионат Казахстана нас уже догоняет.

– Как у вас получилось завоевать так много трофеев?

– Я смотрел на Романцева и понимал, если что‑то не сделаю, то до свидания. Мы все делали на максимум, поэтому и есть кубки, – сказал бывший капитан «Спартака».

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35 комментариев

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Оригинальный Ник
Ответ Betting Star
дикари не могут жить в мире и напали на соседнее государство.
Согласен, Израиль в край обнаглел
+27
-7
+20
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MonkeyMeister
Ну, не думаю, что они примерно одного уровня. РПЛ, конечно, сильно просела, но не на столько.
+22
-7
+15
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Bashibuzuck
Ответ MonkeyMeister
Ну, не думаю, что они примерно одного уровня. РПЛ, конечно, сильно просела, но не на столько.
Согласен, уровень пока не РПЛ, но прогресс налицо, в этом сезоне вообще заруба лютая, фавориты в середине таблицы. Игроки и тренеры нормальные появились, вон аутсайдер "Каспий" пригласил тренера сборной Северной Македонии, который играл на Евро, а в отборе обыгрывал в гостях немцев
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PobeditelZ
Пробовал посмотреть один из матчей лиги Казахстана, хватило на один тайм, непонятно с чего он взял, что лиги примерно на одном уровне, РПЛ в несколько раз лучше
+8
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Betting Star
На уровне сборных потихоньку подтягиваются, но национальный чемпионат заметно уступает РПЛ - деньги не на таком уровне вливаются.
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Caniball
Суммарная цена игроков чемпионата Казахстана - 85 млн. Евро.
Цена игроков чемпионата России - 786 миллионов евро.
Астана - 13,6 стоит - самый дорогой
Орбасы - 10, 25 стоит - второе место.
Россия:
15-ое место: Торпедо - 14,6 миллиона
16-ое место Факел - 10,7 миллиона.
А так да, одинаковые по уровню чемпионаты.
У нас Зенит стоит как 2 чемпионата Казахстана.
Спартак как один.
А Динамо, Краснодар, Цска и Локо почти как чемпионат.
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Andrew Petrov
незнаю,местный чемпионат РК примерно уровень первой лигиРФ,смотреть трудно...многие смотрят РПЛ
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Рустам Микогазиев
но это не потому, что чемп Казахстана стал выше уровнем
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Мосгорсуд
Ну Титов в чём то прав, РПЛ давно уже не 5-6 лига в Европе....гораздо ниже
+7
-3
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Юрий Кечко
Ответ Мосгорсуд
Ну Титов в чём то прав, РПЛ давно уже не 5-6 лига в Европе....гораздо ниже
Это не значит что она примерно одного уровня с казахской Лигой
+7
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Chosen one
Ответ Spartak Forever
Зачем с этими дикарями сравнивать ?
вот зачем это высокомерие ? Наш футбол Кз растёт и не кто не просит Россиян за него радоваться , очень не приятно конечно , именно люди с таким мышлением и вводят такую огромную страну в проблемы
+4
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Мартинелли
Это касается и экономики, Казахстан уже догнал Россию по уровню ВВП на душу населения и скоро перегонит
+6
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Саша Казанов
Ну бред сказал, конечно. Хотя Титов вроде адекватный мужик.
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che kaif
Не ну если он про ФНЛ то скорее всего так и есть
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rusichi
Егор хороший парень, но истина дороже. Казахстанской лиге до нашей, как до луны.
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Geronimo Good
Это не Казахстан быстро догоняет, а РПЛ стремительно упала.
Но разница все ещё существенная.
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Valentin Kompaneytsev
Это естественно. Ограничение международных отношений привело к снижению уровня в российском чемпионате.
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Betting Star
Ответ Spartak Forever
Зачем с этими дикарями сравнивать ?
дикари не могут жить в мире и напали на соседнее государство.
+13
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Dastanation
Ну в Казахстан деньги подобного уровня не вливаются, и любовью государства не обласкан, чм не проводили и стадионы с базами не строили, все таки в России футбол держится на московских клубах, любовью власти к Питеру ( читай футбол и хоккей) , плюс меценат из Краснодара. Для тех финансов которые крутятся в Казахстане, уровень нормальный, после ситуации на Украине, где за исключением двух команд уровень упал плюс изоляция Беларуссии, думаю Казахстан занимает второе место среди стран бывшего СССР по уровню (повторюсь если убрать за скобки Динамо Киев и Шахтер), я об общем уровне. Просто в Казахстане нет политиков которые любят футбол, так как Медведев, Орешкин,Иванов которые могут пролоббировать для повышения результата и бизнесмены не заинтересованы в развитии, как условные Усманов и Абрамович
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Михаил Хромаков
Ответ Bashibuzuck
Согласен, уровень пока не РПЛ, но прогресс налицо, в этом сезоне вообще заруба лютая, фавориты в середине таблицы. Игроки и тренеры нормальные появились, вон аутсайдер "Каспий" пригласил тренера сборной Северной Македонии, который играл на Евро, а в отборе обыгрывал в гостях немцев
у нас в ФНЛ (Первую лигу тогда еще) приезжал Йозеф Хованец, который с Чехию тренировал на Евро, это мало о чем говорит
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Чистый лист
Ответ Spartak Forever
Зачем с этими дикарями сравнивать ?
Денацифицируйте себя а не соседную страну.
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-5
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Spartak Forever
Ответ Chosen one
вот зачем это высокомерие ? Наш футбол Кз растёт и не кто не просит Россиян за него радоваться , очень не приятно конечно , именно люди с таким мышлением и вводят такую огромную страну в проблемы
Это не высокомерие , а факт. ,
+1
-1
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