Егор Титов: «Между футболом Казахстана и России была пропасть. Сегодня чемпионаты уже примерно одного уровня, чуть в пользу России»

Егор Титов считает, что чемпионат Казахстана догоняет по уровню российскую лигу.

– В 2009 году между футболом Казахстана и России была пропасть. Сегодня чемпионаты уже примерно одного уровня, чуть в пользу России. К сожалению, чемпионат Казахстана нас уже догоняет.

– Как у вас получилось завоевать так много трофеев?

– Я смотрел на Романцева и понимал, если что‑то не сделаю, то до свидания. Мы все делали на максимум, поэтому и есть кубки, – сказал бывший капитан «Спартака».