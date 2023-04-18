Егор Титов: «Между футболом Казахстана и России была пропасть. Сегодня чемпионаты уже примерно одного уровня, чуть в пользу России»
Егор Титов считает, что чемпионат Казахстана догоняет по уровню российскую лигу.
– В 2009 году между футболом Казахстана и России была пропасть. Сегодня чемпионаты уже примерно одного уровня, чуть в пользу России. К сожалению, чемпионат Казахстана нас уже догоняет.
– Как у вас получилось завоевать так много трофеев?
– Я смотрел на Романцева и понимал, если что‑то не сделаю, то до свидания. Мы все делали на максимум, поэтому и есть кубки, – сказал бывший капитан «Спартака».
Цена игроков чемпионата России - 786 миллионов евро.
Астана - 13,6 стоит - самый дорогой
Орбасы - 10, 25 стоит - второе место.
Россия:
15-ое место: Торпедо - 14,6 миллиона
16-ое место Факел - 10,7 миллиона.
А так да, одинаковые по уровню чемпионаты.
У нас Зенит стоит как 2 чемпионата Казахстана.
Спартак как один.
А Динамо, Краснодар, Цска и Локо почти как чемпионат.
Но разница все ещё существенная.