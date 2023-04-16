Где смотреть Севилья – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 20 апреля
В четверг, 20 апреля, сыграют Севилья и Манчестер Юнайтед в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Севилья – Манчестер Юнайтед
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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