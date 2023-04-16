В четверг, 20 апреля, сыграют Севилья и Манчестер Юнайтед в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Севилья – Манчестер Юнайтед

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Севилья – МЮ