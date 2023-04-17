Президент «Урала» о пенальти в матче с ЦСКА: «Левые 11-метровые убивают наш футбол. Быстров все правильно говорит, благодарен, что есть такие эксперты»

Теги ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Владислав Безбородов видеоповторы Матч ТВ Федор Чалов Бахтиер Зайнутдинов Фаниль Сунгатулин Футбол

Григорий Иванов считает ошибкой пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА.

В 23-м туре Мир РПЛ «Урал» уступил ЦСКА со счетом 1:2. Второй гол ЦСКА был забит Федором Чаловым на 58-й минуте с пенальти, который был назначен после просмотра ВАР – арбитры посчитали, что Фаниль Сунгатулин фолил на Бахтиере Зайнутдинове.

Владимир Быстров в эфире канала «Матч ТВ» раскритиковал решение судей, назвав его «бредом»: «Смотрю на это – и только тошнит, честно. Зачем такие пенальти нужны в чемпионате? Какое касание они высматривали, что за бред?»

«Видел выступление Быстрова на «Матч ТВ», Вова все правильно говорит. Благодарен, что есть такие эксперты, которые говорят правду, а не стараются замолчать. Я придерживаюсь такого же мнения, что и он. Быстров видит, что такие пенальти убивают наш футбол, что ставят левые 11‑метровые, когда идет игра, и судья не обращает внимание на эпизод.

Арбитр должен видеть реакцию игроков. Но ведь футболисты ЦСКА не кричали, не апеллировали к судье – они понимали, что это не пенальти. В итоге же матч был остановлен спустя минуты, был придуман пенальти, которого не было. В честь чего? Он [Безбородов] же опытный судья, должен был сориентироваться. Ладно, когда в штрафной игроки кричат после нарушения: «Ай! Уф!» – еще можно посмотреть эпизод, а тут был обычный игровой эпизод, за который нам поставили пенальти», – сказал президент «Урала».

Такой комичный пенальти – победный для ЦСКА. Упали двое, 3 минуты смотрели ВАР, фол видно плохо

61 комментарий

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Эдуард Элверс
Вечно недоволен всем. А в ворота ЦСКА можно подумать был не такой же пенальти?
+70
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Честный контроль
Футболисты ЦСКА не кричали и не апеллировали к судье, потому что мужики, а не дельфины.
+37
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Golfimbyl
То есть в его понимании все нужно кричать и аппелировать к арбитру тогда эпизод смотреть можно, ну очень странный дяденька
+32
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Тиджани Бабангида
Позиция президента Иванова понятна - он всегда по делу и без впрягается за свой клуб. Конечно предпочитая не учитывать и левый пенальти его клуба. А вот похвала Быстрову - это что-то новенькое. Володя - знатный конъюнктурщик.
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Виталик Украинский
Ответ Arman FCSM
А договорняки убивают наш футбол или нет?
Договорняки с судьями на 3 пенальти, еще как убивают.
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Никому_никабельный
На основании реакции игроков должны оказывается решения судьёй приниматься. Не знал. Спасибо тебе тов. Иванов
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Paolo77
Г-н Иванов, видимо, не понимает принципа работы ВАР. Судья в поле не увидел, имеет право, ему подсказал судья ВАР, но в таком случае игра продолжается до свистка и только после этого, судья в поле начинает разбирать момент...
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Контрольный выстрел
Если у человека мнение Володьки Быстрова авторитетное, то о чем вообще можно говорить?)
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Pelerin
Ахах... буквально недавно, после того, как Уралу подсудили в матчах со Спартаком, голосил, что у судей есть право на ошибку))
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Arman FCSM
А договорняки убивают наш футбол или нет?
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Светлана Агейкина
Такие пенальти убивают, остальные не убивают. Все спокойно восприняли решение. Зайнутдинову ударили по активной ноге, помешали пробить, всё так. Володька бесячий, и это в пасхальную субботу 😇.
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инок
Зайнутдинову заплели ноги, это нарушение в штрафной и пенальти. Чалов сам упал это не нарушение. Пенальти по Зайнутдинову
+8
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+5
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реймс29
Дурачок и простак Вовка Быстров
Эксперт туды его качель
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Vadyan_chel1994
То что вот свистнули фол со спартаком в конце, когда мартинс никого не трогал, он не счел за какую то серьезную ошибку
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angry horse
Ответ samarskij-kuzmich
Чему Гриша удивляется, вообще непонятно. Объявлено же в феврале празднование юбилея ЦСКА. Кубок и медали подарят теперь. Потому, что празднование объявлено сверху. Как это у чинуш называется? "Поставить задачу"? Ну вот, теперь холопы из РФС как могут выполняют. Вообще российские футбольные турниры в том виде, как они существуют, надо распускать. В особенности РПЛ. Это не спортивные соревнования. И в принципе не денежные даже. Тут чистейшая азиатчина - "блат"- 5-6 клубов ведут закулисные интриги, а остальные в роли статистов. Ну и зачем это всё ?? ...
Вроде самарец, а ведешь себя как спартаковец 😁
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PaVel
Мда...Может, правильно Дзюба трубку не взял?...
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Spartakus1984
«Мешков? Нормально отработал, опытный арбитр. У нас нет претензий к судейству. Отмененный гол? Был свисток. (с) Президент Урала г.Иванов)). А тут есть притензии.
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Vatikan
Ответ Golfimbyl
То есть в его понимании все нужно кричать и аппелировать к арбитру тогда эпизод смотреть можно, ну очень странный дяденька
Нет крови-нет нарушения)
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Сергей Поляков
Быстров не эксперт, это бывший посредственный футболëр
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Анатолий Кондратов
То есть при фиксации нарушения надо руководствоваться не правилами, а истериками игроков? или прав тот като громче орет? Что за бред? Быстров изначально предвзят по отношению к ЦСКА... мясной б**ж так сказать...
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Айхалец
Ответ валя_стакан
Цска и безбородов всегда шли нога в ногу уж лет 15 точно
стакан опустел?
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AIBOLIT66
такие эксперты по канавам не валяются, но на рыбалке можно встретить....
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Arman FCSM
Ответ Виталик Украинский
Договорняки с судьями на 3 пенальти, еще как убивают.
А как тебе договорняк с судьёй Еськовым на матче открытия стадиона "Зенита" с "Уралом". Память, как у рыбки. Или три удаления у екатеринбуржцев - это другое?
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Alamarrr
Ответ Александр Баскаков
Да ЦСКА и Спартак на таких пенальти только и живут ,сами то не могут , пенальти левый помогут !!! Что ЦСКА ,что Спартак перебрали очки ....
Все так, только причем здесь ЦСКА?
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Romeo Yankovich
а все думали, что футбол в России убивает лимит, левые распилы гос денег в клубах, некомпетентные люди во главе клубов..... а оказывается левые пенки!!!!! обалдеть, я только сейчас прозрел
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