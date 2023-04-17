Президент «Урала» о пенальти в матче с ЦСКА: «Левые 11-метровые убивают наш футбол. Быстров все правильно говорит, благодарен, что есть такие эксперты»

Григорий Иванов считает ошибкой пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА.

В 23-м туре Мир « » уступил ЦСКА со счетом 1:2. Второй гол ЦСКА был забит на 58-й минуте с пенальти, который был назначен после просмотра ВАР – арбитры посчитали, что фолил на .

Владимир Быстров в эфире канала «Матч ТВ» раскритиковал решение судей, назвав его «бредом»: «Смотрю на это – и только тошнит, честно. Зачем такие пенальти нужны в чемпионате? Какое касание они высматривали, что за бред?»

«Видел выступление Быстрова на «Матч ТВ», Вова все правильно говорит. Благодарен, что есть такие эксперты, которые говорят правду, а не стараются замолчать. Я придерживаюсь такого же мнения, что и он. Быстров видит, что такие пенальти убивают наш футбол, что ставят левые 11‑метровые, когда идет игра, и судья не обращает внимание на эпизод.

Арбитр должен видеть реакцию игроков. Но ведь футболисты ЦСКА не кричали, не апеллировали к судье – они понимали, что это не пенальти. В итоге же матч был остановлен спустя минуты, был придуман пенальти, которого не было. В честь чего? Он [Безбородов] же опытный судья, должен был сориентироваться. Ладно, когда в штрафной игроки кричат после нарушения: «Ай! Уф!» – еще можно посмотреть эпизод, а тут был обычный игровой эпизод, за который нам поставили пенальти», – сказал президент «Урала».

Такой комичный пенальти – победный для ЦСКА. Упали двое, 3 минуты смотрели ВАР, фол видно плохо