Артета о 2:2 с «Вест Хэмом»: «Мы хорошо начали, доминировали, а потом допустили огромную ошибку. Нужно было «убивать» соперника, но мы дали им надежду»

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета остался недоволен настроем игроков «Арсенала» на матч с «Вест Хэмом».

В 31-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), выигрывая со счетом 2:0 к 10-й минуте матча.

«Мы снова начали хорошо, мы доминировали и забили два красивых гола, а после этого допустили огромную ошибку. Мы прекратили играть, не стремились забить третий, четвертый голы. Это выглядело слишком просто. Мы дали «Вест Хэму» надежду, и они воспользовались ею.

Они сделали то, что сделали, действительно хорошо и очень прямолинейно, и мы изо всех сил старались вытащить игру. Если вы не защищаете свою штрафную так, как надо, приходится делать гораздо больше.

Можно вести к 50-й минуте со счетом 3:1, решить, что игра закончена, а через две минуты пропустить. Это часть футбола.

Меня беспокоит, что после 2:0 мы допустили ту огромную ошибку и не поняли, чего требовала игра в тот момент. Нам нужен безжалостный настрой, нужно было «убивать» соперника, но мы не сделали этого», – сказал главный тренер «Арсенала».

Отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ сократилось до 4 очков, при этом у «Сити» есть игра в запасе. 26 апреля команды встретятся на «Этихаде».

«Арсенал» упустил +2 второй матч подряд – впервые в истории. Теперь шансы на золото – 34%

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9 комментариев

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igls54
Доминатор 3. Восстание Мансити
+30
-2
+28
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Гани Дюсенов
Очень адекватно оценил ситуацию. Последняя надежда на злость игроков за свой тупизм с ВХ и Пулем.
+7
-1
+6
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Marcus-light
Второй матч подряд команда очень резво начинает, а во втором тайме проседает. Не знаю, связано это с психологией или физической подготовкой, но тем интереснее будет очный поединок с Сити
+4
-1
+3
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Morning Again
Да уж, во вчерашнем матче все так хорошо начиналось, а потом Арсенал взял и на ровном месте усложнил себе и без того непростую борьбу за чемпионство.
+2
0
+2
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grodneng
Были матчи, где Артета не доминировал?)
+2
-1
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Madcomposer
Хорошо, хотя бы, что он это понимает.
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jem777
Ну так это на тренировках надо отрабатывать, а не на пресс конференциях. Целая неделя была для подготовки...(((
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Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
увы, арсенал не тащат судьи так как манчестерские клубы, но пенальти конечно нужно забивать
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