Артета о 2:2 с «Вест Хэмом»: «Мы хорошо начали, доминировали, а потом допустили огромную ошибку. Нужно было «убивать» соперника, но мы дали им надежду»

Микель Артета остался недоволен настроем игроков «Арсенала» на матч с «Вест Хэмом».

В 31-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с « » (2:2), выигрывая со счетом 2:0 к 10-й минуте матча.

«Мы снова начали хорошо, мы доминировали и забили два красивых гола, а после этого допустили огромную ошибку. Мы прекратили играть, не стремились забить третий, четвертый голы. Это выглядело слишком просто. Мы дали «Вест Хэму» надежду, и они воспользовались ею.

Они сделали то, что сделали, действительно хорошо и очень прямолинейно, и мы изо всех сил старались вытащить игру. Если вы не защищаете свою штрафную так, как надо, приходится делать гораздо больше.

Можно вести к 50-й минуте со счетом 3:1, решить, что игра закончена, а через две минуты пропустить. Это часть футбола.

Меня беспокоит, что после 2:0 мы допустили ту огромную ошибку и не поняли, чего требовала игра в тот момент. Нам нужен безжалостный настрой, нужно было «убивать» соперника, но мы не сделали этого», – сказал главный тренер «Арсенала».

Отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в турнирной таблице сократилось до 4 очков, при этом у «Сити» есть игра в запасе. 26 апреля команды встретятся на «Этихаде».

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