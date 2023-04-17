Самир Насри: «Пост в Рамадан – дело личное. У католиков же не спрашивают, постятся ли они? Бензема сейчас вообще в лучшей форме»

Теги Карим Бензема Самир Насри Реал Мадрид Ла Лига религия Футбол

Самир Насри не понимает, почему игроки сообщают клубу о следовании правилам Рамадана.

«Почему клубы вообще должны знать о том, постится ли игрок во время Рамадана? В мое время никто не спрашивал, соблюдаю ли я пост. Сегодня же это стало предметом общественной дискуссии, люди хотят знать, сколько игроков соблюдает пост.

Это должно оставаться личным делом каждого. Такого быть не должно. Разве тренер спрашивает у католиков, соблюдают ли они пост? Почему вопросы о Рамадане не возникали 20 лет назад?

Карим Бензема вообще в лучшей форме во время Рамадана. Если игрок играет не очень успешно, просто заменяйте его, вот и все.

У каждого есть свои чувства, некоторыми футболистами движет их вера. А некоторые едят фастфуд и оформляют хет-трики», – заявил в эфире Canal+ экс-хавбек сборной Франции.

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13 комментариев

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lors
Просто Насри, есть такое понятие как шовинизм. И если ты даже будешь оформлять двойные пента-трики в первом тайме и сверхурочных перевыполнять контракты, шовинисты тебя будут комментировать потому им чуждо это, не понять и принять а тупо хейтить...
Как я написал выше просто Насри)))
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Макс Кидалов
Ответ Diablosax
Потому что цена ошибки все время растет. Клубу и тренерскому штабу нужно знать если какие то их подопечные не получают нужный объем энергии. Ей неоткуда взяться, если её не получить. Тренер обязан учесть это, заменить раньше, возможно. Медицинский штаб должен знать, что в организме дефицит и недостача каких-либо микроэлементов на фоне нагрузок. Футболистов обслуживают по полной, они даже об этом не задумываются, привыкли.
Так это нужно знать клубам уровня Реала, Баварии, ман сити и других клубов которые борются за трофеи, за призовые места, где каждый игрок важен и его организм, а не каждому мелкому клубу без целей и задач кричать про пост, месяц поста никаких задач не решит для них, а мелкие эти клубы больше всего хайп ловят на этом. Тот же Реал ни слова не говорил про пост игроков и не понимал эту тему никогда, хотя у них в составе у них много соблюдающих пост, а эти мелкие клубы про это говорят каждому журналисту
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Omar Sivori
Ответ vova123456
Вообще то когда скандал, не важно мусульманин или православный итд, в любом случае будет много комментариев под новостями о скандале. Не понимаю почему ты разделяешь людей по верам?
А что кто то корил или упрекал хокеиста который отказывался лгбт майку одевать?
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Александр2207
Ответ Diablosax
Потому что цена ошибки все время растет. Клубу и тренерскому штабу нужно знать если какие то их подопечные не получают нужный объем энергии. Ей неоткуда взяться, если её не получить. Тренер обязан учесть это, заменить раньше, возможно. Медицинский штаб должен знать, что в организме дефицит и недостача каких-либо микроэлементов на фоне нагрузок. Футболистов обслуживают по полной, они даже об этом не задумываются, привыкли.
Ну я так понимаю суть вопроса немного о другом. Люди, которые соблюдают в данном случае рамадан начинают это выносить на общественность с неким требованием дать им возможность делать перерывы во время матчей. при этом почему-то даже сейчас,когда цена ошибки высока ,про другие посты или загоны веганов никто не спрашивает. и все это может превратиться в цирк,если все будет требовать каких-то индивидуальных условий. Например есть условия организации,и будь добр соблюдать их . а не приходить и начинать качать свои права. ну это же забавно.
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ganso 10
Ответ Diablosax
Потому что цена ошибки все время растет. Клубу и тренерскому штабу нужно знать если какие то их подопечные не получают нужный объем энергии. Ей неоткуда взяться, если её не получить. Тренер обязан учесть это, заменить раньше, возможно. Медицинский штаб должен знать, что в организме дефицит и недостача каких-либо микроэлементов на фоне нагрузок. Футболистов обслуживают по полной, они даже об этом не задумываются, привыкли.
если энергии недостает, разве это не проявится на тренировках? какой смысл что-то запрещать и акцентировать внимание на этом, если все по итогу сводится к тому, показывает игрок должный уровень или нет.
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vova123456
Ответ Omar Sivori
Молчат шовинисты и ксенофобы) а как скандал с участием мусульманина футболиста, то огромное количество комментариев)
Вообще то когда скандал, не важно мусульманин или православный итд, в любом случае будет много комментариев под новостями о скандале.
Не понимаю почему ты разделяешь людей по верам?
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Team_Coach
Ответ Diablosax
Потому что цена ошибки все время растет. Клубу и тренерскому штабу нужно знать если какие то их подопечные не получают нужный объем энергии. Ей неоткуда взяться, если её не получить. Тренер обязан учесть это, заменить раньше, возможно. Медицинский штаб должен знать, что в организме дефицит и недостача каких-либо микроэлементов на фоне нагрузок. Футболистов обслуживают по полной, они даже об этом не задумываются, привыкли.
С точки зрения спортивной медицины грамотно разложил. Жму руку.
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OldRedWhite
Протестуют только против перерыва на обед во время матча. )))
Прочее всем вменяемым не интересно !
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Злобный Конь
Все религии изначально дело личное,интимное,если можно так сказать. Выставлять свою веру и ритуалы,связаные с ней, не есть хорошо.
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kemal_spartak
Спрашивают, чтобы понимать, стоит ли требовать здесь и сейчас от игрока что-то.
В этом нет ничего плохого, добрее нужно быть.
Пусть Аллах воздаст всем постящимся в Рамадан, Аминь!
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Diablosax
Потому что цена ошибки все время растет. Клубу и тренерскому штабу нужно знать если какие то их подопечные не получают нужный объем энергии. Ей неоткуда взяться, если её не получить. Тренер обязан учесть это, заменить раньше, возможно. Медицинский штаб должен знать, что в организме дефицит и недостача каких-либо микроэлементов на фоне нагрузок. Футболистов обслуживают по полной, они даже об этом не задумываются, привыкли.
+16
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Omar Sivori
Молчат шовинисты и ксенофобы) а как скандал с участием мусульманина футболиста, то огромное количество комментариев)
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Dexter Dallas
да ладно? об этом самом же и говорят адекватные люди.
+7
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