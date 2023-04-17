Самир Насри: «Пост в Рамадан – дело личное. У католиков же не спрашивают, постятся ли они? Бензема сейчас вообще в лучшей форме»

Самир Насри не понимает, почему игроки сообщают клубу о следовании правилам Рамадана.

«Почему клубы вообще должны знать о том, постится ли игрок во время Рамадана? В мое время никто не спрашивал, соблюдаю ли я пост. Сегодня же это стало предметом общественной дискуссии, люди хотят знать, сколько игроков соблюдает пост.

Это должно оставаться личным делом каждого. Такого быть не должно. Разве тренер спрашивает у католиков, соблюдают ли они пост? Почему вопросы о Рамадане не возникали 20 лет назад?

вообще в лучшей форме во время Рамадана. Если игрок играет не очень успешно, просто заменяйте его, вот и все.

У каждого есть свои чувства, некоторыми футболистами движет их вера. А некоторые едят фастфуд и оформляют хет-трики», – заявил в эфире Canal+ экс-хавбек сборной Франции.

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