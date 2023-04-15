У Тухеля ничья и 2 поражения в 5 матчах во главе «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Хоффенхайм Томас Тухель Футбол

У Томаса Тухеля лишь 2 победы в 5 матчах во главе «Баварии».

Мюнхенский клуб сегодня сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в рамках чемпионата Германии.

49-летний немецкий тренер сменил Юлиана Нагельсманна после поражения «Баварии» от «Байера» (1:2) в Бундеслиге.

В своем первом матче в клубе из Мюнхена Тухель обыграл бывший клуб – «Боруссию» Дортмунд (4:2). Затем случилось поражение от «Фрайбурга» (1:2) дома и вылет из Кубка Германии в 1/4 финала. После была победа над тем же соперником в чемпионате (1:0).

На этой неделе «Бавария» крупно проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

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54 комментария

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Madcomposer
Ответ Сергей Логинов
Даже при этом идут первыми, потому что Дортмунд просто бесхребетные амёбы
Дортмунд играет как может, разницу в возможностях оцени и поймёшь, что счастье вообще, что какая-то борьба есть.
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Lose Yourself
Ответ trav
при нём в Баварию приходят игроки ворлд класса - Де Лигт и Мане к слову. Хасан делает свою работу отлично. если тренер т.фяк, то это не к нему вопрос
Мане это дно из Ливерпуля, которое за Баварию ни 1 матча нормального не провело
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jonnysilverhand01
Тухель конечно гений 🤣
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blaugrana_man
Ответ Niko W
Как тебе такое Ули Хённес и Карл-Хайнц Руммениге? ))
Румменигге пофиг, он ждёт новостей о Барселоны. Это наверняка он сидит тут под ником Великий Алонсо
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Меган Лайф
Ответ Alex Rhea
да с Нагельсманном то же самое было, 0-5 от Гладбаха в Кубке, вылет от Вильярреала в ЛЧ, неуверенная игра в чемпионате. Это до сих пор команда Нагельсманна, с огромными дырами в обороне и не очень-то классной атакой
1. Сезон другой, в лч прошли псж и выглядели уровней сити.
2. Лучше точно не стало, но по репутации удар
3. На поле стабильно жуткие пассажиры типа мане
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Меган Лайф
Ответ trav
при нём в Баварию приходят игроки ворлд класса - Де Лигт и Мане к слову. Хасан делает свою работу отлично. если тренер т.фяк, то это не к нему вопрос
Мане чем на поле занимается?
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Bavarec-Art
Ответ Alex Rhea
да с Нагельсманном то же самое было, 0-5 от Гладбаха в Кубке, вылет от Вильярреала в ЛЧ, неуверенная игра в чемпионате. Это до сих пор команда Нагельсманна, с огромными дырами в обороне и не очень-то классной атакой
А с кем ему в атаку надо играть было? С чупой? Или с мюллером в 40 лет? Сане забить не может 40 матчей.. гнабри давно бросил играть. Тель (надежда французской нации) 0 пользы. Кем играть? Вопросов к хасану больше в 4 раза чем к нагельсману.
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Rad0
Ответ Artem Piatkov
Карма за Нагельсмана не столько мнгновенная, сколько безжалостная 1) Из Кубка вылетели (1:2 Фрайбург) 2) Из ЛЧ по сути уже вылетели (0;3 с МС не отыграть) 3) В Чемпе осечка, которая может повлиять на гонку Это не о меняет того, что Боруссия - лошки каких поискать (проиграть личку и сегодня осечка), но всё равно
Госпади, никто за Нагелсмана так не переживает, как спортсовские комментаторы. Он ваш родственник что ли?
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Mr@k
лигу возьмут без проблем, а там уже Тухлый прокачает
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Evgeniy 72
Ответ anshef
Бавария сама себе выстрелила в голову, зачем то.
Не только Бавария, этот выстрел в голову срикошетил ещё и по Челси с Тоттенхэмом, те уволили ради Наггетса своих тренеров, и сейчас страдают с физруками И.О.
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Контрольный выстрел
Нужно Нигельсмана в Дортмунд)
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морская01
Как это "ничья и 2 поражения в 5 матчах..?а где ещё 2 игры?недоиграли что ли?или я что-то не поняла?
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anshef
Бавария сама себе выстрелила в голову, зачем то.
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Niko W
Ответ Ocelot
но это конечно гениальный ход от управления Баварии - уволить тренера и продолжать платить ему зарплату чтобы нанять нового тренера при котором команда выступает еще хуже чем при тренере которого вы уволили и все еще платите ему зарплату :)))
Как тебе такое Ули Хённес и Карл-Хайнц Руммениге? ))
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Niko W
Ответ Денис Кателин
напомните, пожалуйста, для каких целей Бавирия сменила тренера?
Хасан и Кан вроде бы говорили, что их не устраивает тенденция, т.е. при Нагельсманне шли на требл, но это неприемлемо!

Сейчас идут на то, чтобы не только из Кубка Германии и ЛЧ вылететь, но и Бундеслигу проиграть, но Дортмунд решил подсолить Баварии и всё же отдать им салатницу, поэтому слили матч со Штуттгартом, так что план Хасана идёт не по плану...
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Alex Rhea
Ответ Artem Piatkov
Карма за Нагельсмана не столько мнгновенная, сколько безжалостная 1) Из Кубка вылетели (1:2 Фрайбург) 2) Из ЛЧ по сути уже вылетели (0;3 с МС не отыграть) 3) В Чемпе осечка, которая может повлиять на гонку Это не о меняет того, что Боруссия - лошки каких поискать (проиграть личку и сегодня осечка), но всё равно
да с Нагельсманном то же самое было, 0-5 от Гладбаха в Кубке, вылет от Вильярреала в ЛЧ, неуверенная игра в чемпионате. Это до сих пор команда Нагельсманна, с огромными дырами в обороне и не очень-то классной атакой
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Trixi
Ответ Alex1104
Тухловато пока. И не вина Тухеля.
Во-во. Тухель никогда и ни в чем не виноват;))
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Отец Абду
Дальновидные руководители у Баварии:)
Главное, что сезон наконец-то спасён😎
+3
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Горемычный Рибери
Если ты закончил все футбольные институты которые есть в Европе,это не означает что Тухлый топ тренер.
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Денис Кателин
Ответ Alex1104
Тухловато пока. И не вина Тухеля.
конечно, он же принял кризисную команду, без поставленной игры и исполнителей)
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ПавелАвер
пол состава надо распускать,либо срочно Флика выдергивать из сборной
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ПавелАвер
Тухлого подставили зажравшиеся пижоны
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Денис Кателин
напомните, пожалуйста, для каких целей Бавирия сменила тренера?
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trav
Ответ Артур Мкртычян
а потом он этого тренера выжил из клуба. который выиграл лч. это не заслуга Хасана.
при нём в Баварию приходят игроки ворлд класса - Де Лигт и Мане к слову. Хасан делает свою работу отлично. если тренер т.фяк, то это не к нему вопрос
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FC BAYERN 1900
Ответ Артур Мкртычян
Сити уничтожит такую Баварию. при всем уважении
В футболе бывает всякое, а так я и специально написал «маловероятно»
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