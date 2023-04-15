У Тухеля ничья и 2 поражения в 5 матчах во главе «Баварии»
У Томаса Тухеля лишь 2 победы в 5 матчах во главе «Баварии».
Мюнхенский клуб сегодня сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в рамках чемпионата Германии.
49-летний немецкий тренер сменил Юлиана Нагельсманна после поражения «Баварии» от «Байера» (1:2) в Бундеслиге.
В своем первом матче в клубе из Мюнхена Тухель обыграл бывший клуб – «Боруссию» Дортмунд (4:2). Затем случилось поражение от «Фрайбурга» (1:2) дома и вылет из Кубка Германии в 1/4 финала. После была победа над тем же соперником в чемпионате (1:0).
На этой неделе «Бавария» крупно проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
2. Лучше точно не стало, но по репутации удар
3. На поле стабильно жуткие пассажиры типа мане
Сейчас идут на то, чтобы не только из Кубка Германии и ЛЧ вылететь, но и Бундеслигу проиграть, но Дортмунд решил подсолить Баварии и всё же отдать им салатницу, поэтому слили матч со Штуттгартом, так что план Хасана идёт не по плану...