Малком о «Ростове»: «Сейчас все матчи – ключевые, каждый соперник опасен по‑своему. Не делим игры по важности, для нас самое главное – побеждать»
Полузащитник «Зенита» Малком высказался о предстоящем матче против «Ростова».
Команды встретятся в 23-м туре Мир РПЛ. Игра состоится завтра, 16 апреля.
– «Зенит» встречается со второй командой в турнирной таблице. Матч может стать ключевым в борьбе за чемпионство?
– Сейчас все матчи – ключевые, каждый соперник опасен по‑своему, у всех есть свои задачи, всем нужно набирать очки. Поэтому мы не делим матчи по важности, для нас самое главное – побеждать в каждой игре, чтобы приближаться к нашей цели.
– Команде предстоит непростой путь в Ростов. Подготовились к нему?
– У нас был уже не один такой долгий выезд, так что я привык, все нормально. Постараюсь отдохнуть в дороге и набраться сил, чтобы завтра максимально помочь команде, – сказал Малком.
После 22 проведенных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка. «Ростов» идет вторым с 45 баллами.
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