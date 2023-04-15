Малком о «Ростове»: «Сейчас все матчи – ключевые, каждый соперник опасен по‑своему. Не делим игры по важности, для нас самое главное – побеждать»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Малком Матч ТВ Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о предстоящем матче против «Ростова».

Команды встретятся в 23-м туре Мир РПЛ. Игра состоится завтра, 16 апреля. 

– «Зенит» встречается со второй командой в турнирной таблице. Матч может стать ключевым в борьбе за чемпионство?

– Сейчас все матчи – ключевые, каждый соперник опасен по‑своему, у всех есть свои задачи, всем нужно набирать очки. Поэтому мы не делим матчи по важности, для нас самое главное – побеждать в каждой игре, чтобы приближаться к нашей цели.

– Команде предстоит непростой путь в Ростов. Подготовились к нему?

– У нас был уже не один такой долгий выезд, так что я привык, все нормально. Постараюсь отдохнуть в дороге и набраться сил, чтобы завтра максимально помочь команде, – сказал Малком

После 22 проведенных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка. «Ростов» идет вторым с 45 баллами. 

4 комментария

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Ростов-на-Дону
Получите завтра от нас пять пендалей за неумение играть по правилам!
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Дмитрий9779
Всё правильно сказал.
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дронреш
Ростов со Спартаком сейчас самые главные соперники зенита
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Зелёный гопник
А какой смысл побеждать ?
Спартак уже в 5-ом туре стал чемпионом 😔
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