Полузащитник «Зенита» Малком высказался о предстоящем матче против «Ростова».

Команды встретятся в 23-м туре Мир . Игра состоится завтра, 16 апреля.

– « » встречается со второй командой в турнирной таблице. Матч может стать ключевым в борьбе за чемпионство?

– Сейчас все матчи – ключевые, каждый соперник опасен по‑своему, у всех есть свои задачи, всем нужно набирать очки. Поэтому мы не делим матчи по важности, для нас самое главное – побеждать в каждой игре, чтобы приближаться к нашей цели.

– Команде предстоит непростой путь в Ростов. Подготовились к нему?

– У нас был уже не один такой долгий выезд, так что я привык, все нормально. Постараюсь отдохнуть в дороге и набраться сил, чтобы завтра максимально помочь команде, – сказал .

После 22 проведенных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка. « » идет вторым с 45 баллами.