Капитан «Гладбаха» Штиндль покинет клуб в конце сезона: «Мы с семьей возвращаемся домой. Непростое решение, я чувствовал себя как дома»

Капитан «Боруссии» Менхенгладбах Ларс Штиндль покинет клуб в конце сезона.

Об этом Штиндль объявил в видеообращении к болельщикам клуба.

«Дорогие болельщики « »! К сожалению, я здесь, чтобы сказать вам, что мое время в команде подойдет к концу этим летом. Последние несколько недель и месяцев я много обдумывал и обсуждал это, и пришел к выводу, что для меня и моей семьи будет лучше вернуться домой.

Это было очень непростое решение, оно было частью плана. Но этот прекрасный клуб, тренерский штаб и весь персонал, все прекрасные люди здесь, и особенно мои товарищи по команде, весь этот невероятный позитив от вас – все это заставило меня немного усомниться в своем плане. Вот почему решение, которое я принял, было действительно непростым. И все же я чувствую, что пришло мое время выбрать другой путь.

Последние восемь лет были лучшими в моей жизни. Благодаря всем людям, связанным с клубом, благодаря болельщикам, мы с семьей чувствовали себя как дома, и я невероятно благодарен всем этим людям. Я их не забуду. Я прошел через многое, особенно на поле – сыграл против «Барселоны», как всегда мечтал, сыграл против «Реала», пусть и в необычных обстоятельствах (команды встречались в Лиге чемпионов во время пандемии – Sports.ru), испытал множество особенных моментов.

Наконец, здесь родились и сделали первые шаги мои дети. Это навсегда свяжет меня с вами. Я уверен, что этот прекрасный клуб пройдет через этот трудный период. Я желаю вам удачи в будущем и в следующие несколько недель постараюсь сделать все возможное, чтобы мы смогли хорошо закончить сезон – как я делал все последние восемь лет. Я искренне благодарен за все, что испытал здесь. Спасибо вам за все, увидимся на стадионе!» – сказал полузащитник.

выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 168 матчей, в которых забил 52 гола. Подробная статистика 34-летнего полузащитника доступна здесь.