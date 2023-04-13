Капитан «Гладбаха» Штиндль покинет клуб в конце сезона: «Мы с семьей возвращаемся домой. Непростое решение, я чувствовал себя как дома»

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Капитан «Боруссии&raquo; Менхенгладбах Ларс Штиндль покинет клуб в конце сезона.

Об этом Штиндль объявил в видеообращении к болельщикам клуба.

«Дорогие болельщики «Боруссии»! К сожалению, я здесь, чтобы сказать вам, что мое время в команде подойдет к концу этим летом. Последние несколько недель и месяцев я много обдумывал и обсуждал это, и пришел к выводу, что для меня и моей семьи будет лучше вернуться домой.

Это было очень непростое решение, оно было частью плана. Но этот прекрасный клуб, тренерский штаб и весь персонал, все прекрасные люди здесь, и особенно мои товарищи по команде, весь этот невероятный позитив от вас – все это заставило меня немного усомниться в своем плане. Вот почему решение, которое я принял, было действительно непростым. И все же я чувствую, что пришло мое время выбрать другой путь.

Последние восемь лет были лучшими в моей жизни. Благодаря всем людям, связанным с клубом, благодаря болельщикам, мы с семьей чувствовали себя как дома, и я невероятно благодарен всем этим людям. Я их не забуду. Я прошел через многое, особенно на поле – сыграл против «Барселоны», как всегда мечтал, сыграл против «Реала», пусть и в необычных обстоятельствах (команды встречались в Лиге чемпионов во время пандемии – Sports.ru), испытал множество особенных моментов.

Наконец, здесь родились и сделали первые шаги мои дети. Это навсегда свяжет меня с вами. Я уверен, что этот прекрасный клуб пройдет через этот трудный период. Я желаю вам удачи в будущем и в следующие несколько недель постараюсь сделать все возможное, чтобы мы смогли хорошо закончить сезон – как я делал все последние восемь лет. Я искренне благодарен за все, что испытал здесь. Спасибо вам за все, увидимся на стадионе!» – сказал полузащитник.

Ларс Штиндль выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 168 матчей, в которых забил 52 гола. Подробная статистика 34-летнего полузащитника доступна здесь.

7 комментариев

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Тюменец
В Майнц перейдет? Он с тех мест родом...
Для "Боруссии" игрок основополагающий. Годы идут...
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Amalfitano
Домой это куда? Завершает карьеру и возвпащается в родовое селение или переходит в клуб из своего региона? Новость ради новости. Как с Уваровым который возвращается домой, а половина юзеров острят, что он из Москвы возвращается в Подмосковье.
В клуб своего региона. Karlsruher Sport-Club
Mühlburg-Phönix e. V.
+1
0
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Roman
Ответ Artem Piatkov
"В общей сложности он провёл за клуб 168 матчей и забил 52 гола" 264 матча - 80 голов и 61 ассист Исправляйте
264 матча, 80 голов и 61 голевая на ТМ. Достойная статистика
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-1
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Amalfitano
Ответ Artem Piatkov
За 8 лет Гладбах так и не стал домом?
Дом это дом. Ты можешь по работе хоть 20 лет прожить в одном месте, но от этого место работы не станет домом.
+1
-1
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Amalfitano
Домой это куда? Завершает карьеру и возвпащается в родовое селение или переходит в клуб из своего региона? Новость ради новости. Как с Уваровым который возвращается домой, а половина юзеров острят, что он из Москвы возвращается в Подмосковье.
+5
-1
+4
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Artem Piatkov
"В общей сложности он провёл за клуб 168 матчей и забил 52 гола"

264 матча - 80 голов и 61 ассист

Исправляйте
+14
0
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Artem Piatkov
За 8 лет Гладбах так и не стал домом?
0
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-2
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