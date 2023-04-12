«Ман Сити» не проигрывает в ЛЧ дома 25 матчей – 23 победы, 2 ничьих. Это рекорд для английских клубов

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Манчестер Сити» установил рекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ «горожане» дома обыграли «Баварию» – 3:0. После этой игры серия «Манчестер Сити» без поражений на своем поле в этом турнире достигла отметки в 25 матчей – 23 победы, 2 ничьих. 

Это рекордный показатель для английских клубов. Общая разница мячей в этих матчах – 81:19 в пользу «Манчестер Сити». 

Ответная игра между «Баварией» и «Ман Сити» пройдет в Мюнхене 19 апреля. 

20 комментариев

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Иван Иванов
Ответ DolJun
прикиньте физручелло с холандом не возьмет лч) вот это будет хохма)
Не беспокойся, doljunya! Пеп поставит Холанда в опорку и тогда победа в ЛЧ гарантирована! 😎
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Милан 19
Ну Сити вообще красавцы, так вынести Баварию 3-0, ну теперь Сити уже одной ногой в 1/2, желаю им тогда наконец и выиграть эту ЛЧ, претендентов сразу было только трое - это Сити, Бавария и Реал после выноса Ливерпуля, желаю тогда Сити и выиграть, а то Реал 2 раз подряд это неинтересно уже ☝️ ...
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Analjinn
Подтвердили звание главного фаворита ЛЧ. В этот раз должны чашку забирать.
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дронреш
Сплочённый коллектив
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Маршал Чой Бол Сан
Это рекорд для арабских клубов. не путайте мух и котлеты.
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DolJun
Ответ Ramin Mamedov
впервые вижу человека, который так яро болеет против тренера.. ладно еще против команды/игрока, но что тренер то мог сделать плохого?) раньше говорили, что Гвардоила тратит много, но уже за последние 3 года МЮ, Челси, даже Арсенал догнали Сити по тратам и при этом ни одна команд мира не играет настолько стабильно хорошо, как команды Гвардиолы)
так то я тоже впервые вижу тренера, которого боготворят, а он на самом деле обычная судейская пустышка
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Syndycate
Ответ cektor
главные претенденты на победу )
Уже лет так 5-7)
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10ztv
Ответ DolJun
прикиньте физручелло с холандом не возьмет лч) вот это будет хохма)
обычные реалии
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Ramin Mamedov
Ответ DolJun
прикиньте физручелло с холандом не возьмет лч) вот это будет хохма)
впервые вижу человека, который так яро болеет против тренера.. ладно еще против команды/игрока, но что тренер то мог сделать плохого?)
раньше говорили, что Гвардоила тратит много, но уже за последние 3 года МЮ, Челси, даже Арсенал догнали Сити по тратам и при этом ни одна команд мира не играет настолько стабильно хорошо, как команды Гвардиолы)
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10ztv
это арабский клуб только)
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Wasp 13
Ответ DolJun
прикиньте физручелло с холандом не возьмет лч) вот это будет хохма)
И что там такого будет смешного?
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Я всех их сделал
На данный момент это скорее всего самая продолжительная действующая серия без домашних поражений в ЛЧ среди всех команд, у всех остальных за те 5 лет, что Сити не проигрывает дома, хоть одно поражение дома было
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DolJun
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humanswarrior5
Стабильность Сити поражает, но эта стабильность не дает нужных плодов. Даже в этом сезоне гарантий нет никаких, что пройдя Баварию и Реал в финале они не уступят итальянцам, будучи безоговорочными фаворитами.
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белошип
В этом сезоне в одиночку тащат апл в ЛЧ)
+3
-6
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ConorNite
На Этихаде они неудержимы. Это сложно отрицать
+2
-3
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Bashibuzuck
Ответ Пепси пеналдувич
И как они не взяли лч?!
Все впереди😉
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-2
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cektor
может пеп наконец то возьмет ЛЧ с мс ))
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cektor
главные претенденты на победу )
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Пепси пеналдувич
И как они не взяли лч?!
+1
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