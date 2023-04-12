«Ман Сити» не проигрывает в ЛЧ дома 25 матчей – 23 победы, 2 ничьих. Это рекорд для английских клубов
«Манчестер Сити» установил рекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов.
В первом матче 1/4 финала ЛЧ «горожане» дома обыграли «Баварию» – 3:0. После этой игры серия «Манчестер Сити» без поражений на своем поле в этом турнире достигла отметки в 25 матчей – 23 победы, 2 ничьих.
Это рекордный показатель для английских клубов. Общая разница мячей в этих матчах – 81:19 в пользу «Манчестер Сити».
Ответная игра между «Баварией» и «Ман Сити» пройдет в Мюнхене 19 апреля.
раньше говорили, что Гвардоила тратит много, но уже за последние 3 года МЮ, Челси, даже Арсенал догнали Сити по тратам и при этом ни одна команд мира не играет настолько стабильно хорошо, как команды Гвардиолы)