«Ман Сити» не проигрывает в ЛЧ дома 25 матчей – 23 победы, 2 ничьих. Это рекорд для английских клубов

«Манчестер Сити» установил рекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ «горожане» дома обыграли «Баварию» – 3:0. После этой игры серия «Манчестер Сити» без поражений на своем поле в этом турнире достигла отметки в 25 матчей – 23 победы, 2 ничьих.

Это рекордный показатель для английских клубов. Общая разница мячей в этих матчах – 81:19 в пользу «Манчестер Сити».

Ответная игра между «Баварией» и «Ман Сити» пройдет в Мюнхене 19 апреля.