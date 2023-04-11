«Боруссия» и Брандт продлили контракт до 2026 года. «Арсенал» и «Тоттенхэм» интересовались хавбеком

Юлиан Брандт продлил контракт с «Боруссией».

26-летний полузащитник подписал соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Его предыдущий контракт с « » был рассчитан до 2024 года.

перешел в «Боруссию» из «Байера» в 2019 году. С тех пор он провел 120 матчей в Бундеслиге, отличившись 23 голами и 22 ассистами.

Ранее сообщалось, что в услугах Юлиана заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм».

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.