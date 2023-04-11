«Боруссия» и Брандт продлили контракт до 2026 года. «Арсенал» и «Тоттенхэм» интересовались хавбеком

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал Тоттенхэм Юлиан Брандт Футбол

Юлиан Брандт продлил контракт с «Боруссией».

26-летний полузащитник подписал соглашение, которое будет действовать до 2026 года. Его предыдущий контракт с «Дортмундом» был рассчитан до 2024 года. 

Брандт перешел в «Боруссию» из «Байера» в 2019 году. С тех пор он провел 120 матчей в Бундеслиге, отличившись 23 голами и 22 ассистами. 

Ранее сообщалось, что в услугах Юлиана заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм». 

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь

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7 комментариев

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bolat_kz
Было бы здорово видеть его в АПЛ, классный игрок
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Dan Begu
Хумельса надо ещё на сезон а то игра Зюле просто боль...
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Khan Solo
Прекрасная новость для всех … в том числе интересующихся …
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S H A R K
Прекрасная новость!
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Собака-буддист
Радостно что Боруссия потихоньку меняет приоритеты и начинает сохранять лидеров. Не всегда получается, но клуб в этом направлении явно прогрессирует и это здорово
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iGu
Очень хорошо! Жаль, что только три года!
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Антон Чугунов
Хорошечно. Но все равно продать могут
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