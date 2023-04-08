Где смотреть Манчестер Юнайтед – Севилья, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 13 апреля

Теги Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы УЕФА Футбол

В четверг, 13 апреля, сыграют Манчестер Юнайтед и Севилья в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА.

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Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Севилья

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч МЮ – Севилья

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