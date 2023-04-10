Тренер «Легиона» Магомедкамилов: «В низших лигах выигрывают в коридорах, а не на поле. Все примерно знают, кто выйдет в первый дивизион, видно по судейству, административным моментам»
Тренер «Легиона» заявил, что в низших дивизионах России матчи часто бывают договорными.
Ранее издание Globo Esporte со ссылкой на Sportradar сообщило, что Россия находится на 2-м месте после Бразилии по числу договорных матчей по итогам 2022 года. За прошлый год в стране было зафиксировано 92 договорных матча.
«Я говорю как есть. Хотя, конечно, это многим не понравится.
Во Второй лиге большинство клубов заранее примерно знает, кто выйдет в первый дивизион. Это видно по судейству, административным моментам. У нас матчи в низших лигах зачастую выигрывают в коридорах, а не на поле», – сказал Ахмад Магомедкамилов.
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