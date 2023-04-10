Тренер «Легиона» Магомедкамилов: «В низших лигах выигрывают в коридорах, а не на поле. Все примерно знают, кто выйдет в первый дивизион, видно по судейству, административным моментам»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига договорные матчи Легион-Динамо Чемпионат.com Футбол

Тренер «Легиона» заявил, что в низших дивизионах России матчи часто бывают договорными.

Ранее издание Globo Esporte со ссылкой на Sportradar сообщило, что Россия находится на 2-м месте после Бразилии по числу договорных матчей по итогам 2022 года. За прошлый год в стране было зафиксировано 92 договорных матча.

«Я говорю как есть. Хотя, конечно, это многим не понравится.

Во Второй лиге большинство клубов заранее примерно знает, кто выйдет в первый дивизион. Это видно по судейству, административным моментам. У нас матчи в низших лигах зачастую выигрывают в коридорах, а не на поле», – сказал Ахмад Магомедкамилов.

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7 комментариев

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Spartakus1984
Ответ костянчик1918
Кинь пруф , хотя что взять с балабола !
’’На воре и шапка горит ’’)))
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костянчик1918
Ответ Ковид 07.10.52
Так у нас и в РПЛ всем известно, кто чемпионом станет...и в какой организации в кабинетах это решают...
Кинь пруф , хотя что взять с балабола !
0
-2
-2
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Shuller18
Как бы цинично это не звучало, возможно так даже правильно. Выходит богатая команда, значит у неё больше шансов не прекратить существование на уровне выше, где затраты гораздо больше.
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Do Cent
Ответ Адлан Эльдаров
Жаль но спорт потихоньку умирает на земле
Не на земле,а в одной отдельно взятой стране.
+1
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Магомед Саид Амирханов
Газпром всё решает
+1
0
+1
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Адлан Эльдаров
Жаль но спорт потихоньку умирает на земле
0
-1
-1
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Ковид 07.10.52
Так у нас и в РПЛ всем известно, кто чемпионом станет...и в какой организации в кабинетах это решают...
+13
-4
+9
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