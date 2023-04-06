«Спартак» представил майку с фрагментами памятных форм клуба с 1922 года

«Спартак» представил комбинированную майку, состоящую из частей памятных комплектов формы

Дизайн майки состоит из фрагментов, каждый из которых напоминает о памятных комплектах формы за всю историю « » с 1922 года.

«Каждый лоскут связан не только с новым дизайном, но также с временем и событиями этого периода.

1927 год – «Пищевики» (название клуба на тот момент) впервые в своей истории играют в форме с поперечной полосой, но не белой, а красной. Используемые на майке части зеленых и синих комплектов – это запасная форма клуба послевоенных лет.

Красные и черные полосы – незабываемые мгновения победных игр против «Аякса» в матчах 1/4 Кубка УЕФА в 1998 году.

Белые ромбы с серой окантовкой – форма сезона-2014/2015, в которой спартаковцы впервые вышли на поле родной «Открытие Банк Арены».

На этой комбинированной майке вы также найдете фрагменты чемпионских комплектов, в которых «Спартак» выигрывал золотые медали первенств страны 1992, 1993, 2016/2017 годов.

Разные моменты истории легендарного клуба, собранные воедино, – эта майка станет центральной для вашего образа», – сообщается на официальном сайте «Спартака».

В ближайшее время новинка появится в официальных магазинах «Спартака» на «Открытие Банк Арене» и Арбате. Болельщики также могут оформить предзаказ в онлайн-магазине.

Фото: spartak.com