«Спартак» представил майку с фрагментами памятных форм клуба с 1922 года

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики игровая форма стиль Футбол

«Спартак» представил комбинированную майку, состоящую из частей памятных комплектов формы

Дизайн майки состоит из фрагментов, каждый из которых напоминает о памятных комплектах формы за всю историю «Спартака» с 1922 года.

«Каждый лоскут связан не только с новым дизайном, но также с временем и событиями этого периода.

1927 год – «Пищевики» (название клуба на тот момент) впервые в своей истории играют в форме с поперечной полосой, но не белой, а красной. Используемые на майке части зеленых и синих комплектов – это запасная форма клуба послевоенных лет.

Красные и черные полосы – незабываемые мгновения победных игр против «Аякса» в матчах 1/4 Кубка УЕФА в 1998 году.

Белые ромбы с серой окантовкой – форма сезона-2014/2015, в которой спартаковцы впервые вышли на поле родной «Открытие Банк Арены».

На этой комбинированной майке вы также найдете фрагменты чемпионских комплектов, в которых «Спартак» выигрывал золотые медали первенств страны 1992, 1993, 2016/2017 годов. 

Разные моменты истории легендарного клуба, собранные воедино, – эта майка станет центральной для вашего образа», – сообщается на официальном сайте «Спартака».

В ближайшее время новинка появится в официальных магазинах «Спартака» на «Открытие Банк Арене» и Арбате. Болельщики также могут оформить предзаказ в онлайн-магазине.

Фото: spartak.com

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15 комментариев

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несахар
Ответ Олег Комисаров
Уж лучше трактор и текстильщик )) а то сейчас Уфа, Сочи, Оренбург, Краснодар, как будто игра в города 😌
а в европе сильно иначе?
барселона это не название города?
а милан, ливерпуль, марсель?
хотя названия европейских городов звучат интереснее
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Алар
Майка бесценна! Но почему синий цвет? Неужели еще со времен динозавров)
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Олег Комисаров
Ответ несахар
пищевик забавные названия в союзе командам давали пролетарские а еще трактор, текстильщик, строитель, металлург, нефтяник если бы клубы создавались в 90-е командам давали бы такие названия: бизнесмен, делец, менеджер, юрист, банкир, ночная бабочка
Уж лучше трактор и текстильщик )) а то сейчас Уфа, Сочи, Оренбург, Краснодар, как будто игра в города 😌
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Roman_ello
Если пойдёт в продажу, то даже может что-то заработают, если выпустят ограниченным тиражом
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Caniball
Ответ несахар
пищевик забавные названия в союзе командам давали пролетарские а еще трактор, текстильщик, строитель, металлург, нефтяник если бы клубы создавались в 90-е командам давали бы такие названия: бизнесмен, делец, менеджер, юрист, банкир, ночная бабочка
Магнит…..
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WelD
Хреновина и безвкусица, как по мне!
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Ильдар Фарукшин
Прикольно
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несахар
пищевик
забавные названия в союзе командам давали
пролетарские
а еще трактор, текстильщик, строитель, металлург, нефтяник

если бы клубы создавались в 90-е командам давали бы такие названия: бизнесмен, делец, менеджер, юрист, банкир, ночная бабочка
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nobrainnopain
Неплохо задумано. У игроков вся история клуба должна проходить перед глазами , когда недовольная торсида будет их закидывать футболками ☝️
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Борух73
мне понравилась.
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Виталий
Хорошо разработано , очень красиво )
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Phantom1289
Это футболка, а не майка
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Ursa7
Ответ Spartak Forever
Неплохо
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emsnv
девчонки норм, футболка такое себе
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Spartak Forever
Неплохо
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