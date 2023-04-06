Тен Хаг об 1:0 с «Брентфордом»: «Бруну блестяще владел мячом, диктовал игру, задавал ритм из глубины. 2-й тайм был больше похож на битву»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил игру Бруну Фернандеша в матче с «Брентфордом»

В отложенном матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» со счетом 1:0.

«Брентфорд» – очень неудобный соперник, если посмотреть на их результаты и проанализировать их. Против топ-команд они играют действительно хорошо, против них очень сложно создавать моменты. Но у нас очень хорошо это получалось. Это было благодаря Бруну – он блестяще владел мячом, диктовал игру, задавал ритм из глубины, перегружал центр поля, – и наши фланговые игроки сыграли очень хорошо.

Второй тайм, в котором нам не удалось забить второй гол, был больше похож на битву. Но можно было увидеть решимость, желание и азарт, которых нам не хватало в воскресенье [в проигранном матче с «Ньюкаслом»]. Это стандарты, которым мы должны соответствовать в каждой игре», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев

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SLEVIN
Ответ fellx
По факту снова засчёт фарта Решфорда и отсутствия остроты у соперника вывезли 1:0. Игры как не было, так и нету
если ты так веришь в фарт решфорда, хату поставишь на его в следующем матче?))))
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Sevuska
Да успокойте уже этого Хага !
Второй день гудит , как-будто 7:0 у Ливерпуля выиграл 😊
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wayne ronaldo
Ответ Sevuska
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Кто второй день гудит? Это вчерашнее интервью после матча. Он уже забыл про этот с...ый Брентфорд и готовится к Эвертону)
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Dm Kznts
сеушка, он похвалил отдельного игрока.
ты чего так нервничаешь?
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fellx
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
По факту снова засчёт фарта Решфорда и отсутствия остроты у соперника вывезли 1:0. Игры как не было, так и нету
+2
-8
-6
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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