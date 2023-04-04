«Байер» за 7 млн евро подписал 20-летнего защитника сборной Бразилии Артура

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Бразильский защитник Артур перешел в «Байер»

«Байер» объявил о переходе защитника бразильского клуба «Америка» Артура.

20-летний футболист подписал соглашение с немецким клубом до 2028 года. Артур присоединится к команде в следующем сезоне.

Известно, что «Байер» заплатит за трансфер шесть миллионов евро плюс один миллион евро предусмотрен в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Артур провел шесть матчей за «Америку Минейро» и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Марокко (1:2).

5 комментариев

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Миндовг
Ответ kaka10
В 2028 году перейдёт в Баварию свободным агентом скриньте
Вчера Боруссия уже подписала Бейнасаебини бесплатно. Всем похер. 3 коммента. Сегодня писали, чти Барса хочет взять бесплатно Хасебе. Всем похер. 4 коммента. Но стоит какому Васи Пупкину с бодуна напсать про какой-то там слух, который ему пьяному проснулся, так сразу пару милльярдов комментов под новостью появляютмя от таких каков и подобных 🤡. Все быстрее писать коммент про Баварию, чтобы плюсов халявных получить, а то больше ничего толкового написать не могут
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Даня Кашеваров
Замена Фримпонгу приехала, заранее подготовились
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Кирилл Голивец
Байер стабильно шарит на латиноамериканском рынке)
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kaka10
В 2028 году перейдёт в Баварию свободным агентом
скриньте
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Бухгалтер2021
неплохо.в будущем будет или в баварии или в дортумнже
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