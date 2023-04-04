«Байер» за 7 млн евро подписал 20-летнего защитника сборной Бразилии Артура
Бразильский защитник Артур перешел в «Байер»
«Байер» объявил о переходе защитника бразильского клуба «Америка» Артура.
20-летний футболист подписал соглашение с немецким клубом до 2028 года. Артур присоединится к команде в следующем сезоне.
Известно, что «Байер» заплатит за трансфер шесть миллионов евро плюс один миллион евро предусмотрен в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне Артур провел шесть матчей за «Америку Минейро» и сделал одну результативную передачу.
Ранее футболист дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Марокко (1:2).
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