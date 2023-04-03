«Эспаньол» уволил Диего Мартинеса. У команды 4 поражения подряд в Ла Лиге

Диего Мартинес уволен с поста главного тренера «Эспаньола»

Как сообщает пресс-служба клуба, решение об отставке было принято в связи с последними результатами команды.

«Эспаньол» хочет остаться в на следующий сезон. Нового тренера планируется назначить в ближайшее время.

« » находится на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. В 27-м туре команда уступила «Жироне» (1:2), потерпев четвертое поражение подряд.