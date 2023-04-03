«Эспаньол» уволил Диего Мартинеса. У команды 4 поражения подряд в Ла Лиге

Теги Эспаньол Ла Лига отставки Диего Мартинес Пенас Футбол

Диего Мартинес уволен с поста главного тренера «Эспаньола»

Как сообщает пресс-служба клуба, решение об отставке было принято в связи с последними результатами команды.

«Эспаньол» хочет остаться в Ла Лиге на следующий сезон. Нового тренера планируется назначить в ближайшее время.

«Эспаньол» находится на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. В 27-м туре команда уступила «Жироне» (1:2), потерпев четвертое поражение подряд.

4 комментария

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Никому_никабельный
4 поражение. Какие нетерпеливые. У Гогниева вон 15 и ничё, работал до сегодняшнего дня
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Дмитрий Калашников
И только Альмерия не убирает своего физрука!
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инок
Если Эспаньол тянуть не будут, то, возможно, успеют перехватить Нагельсманна у Челси..)
+2
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+2
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Jack Stifferson
сегодня скидки на увольнение тренеров? уже 4 за сутки
+4
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+4
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