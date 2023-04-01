«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд. Общий счет – 1:13

«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд.

Сегодня команда уступила « » в 21-м туре Мир РПЛ (0:4). До этого нижегородцы проиграли «Торпедо» (0:3, техническое поражение), «Ростову» (1:2 и 0:1) и «Зениту» (0:3).

« » не побеждает с 27 февраля – тогда команда обыграла «Звезду» из Санкт-Петербурга в Фонбет Кубке России (2:0).

В настоящий момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице Мир , набрав 19 очков в 21 матче.