«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд. Общий счет – 1:13

Теги Локомотив премьер-лига Россия Пари НН Артем Горлов Футбол

«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд.

Сегодня команда Артема Горлова уступила «Локомотиву» в 21-м туре Мир РПЛ (0:4). До этого нижегородцы проиграли «Торпедо» (0:3, техническое поражение), «Ростову» (1:2 и 0:1) и «Зениту» (0:3). 

«Пари НН» не побеждает с 27 февраля – тогда команда обыграла «Звезду» из Санкт-Петербурга в Фонбет Кубке России (2:0). 

В настоящий момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков в 21 матче. 

13 комментариев

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maxoc
Ответ Кирилл Голивец
Не только же в тренере дело) Милсон был отличным легионером для второй половины таблицы) Севикян (=новый Амир Натхо) и Яковлев - игроки для Нефтехимика, Велеса
Почему Милсон ушёл? Севикян в запасе сидит. Вопросы конечно к Горлову
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maxoc
Кто этот Горлов вообще? Что в нём такого?
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daniel-cristian
отличный специалист выведет нас в фнл . а то кержаков в свое время сопротивлялся и такую задачу не выполнил...
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Дмитрий Калашников
Ответ Antony Klestoff
Самое забавное, что я даже не понял что за тренер Горлов, а его уже могут уволить. Нужно дать еще немного времени, уж слишком жесткий был календарь
не тренер, как его с позором из Латвии уволили за договорняки!
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goshforever
Надо к стыкам готовиться
+3
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Antony Klestoff
Самое забавное, что я даже не понял что за тренер Горлов, а его уже могут уволить. Нужно дать еще немного времени, уж слишком жесткий был календарь
+1
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Кирилл Голивец
Ответ mishakmv96
Нет Галактионова - нет побед. После его ухода Нижний посыпался, а Локомотив - ожил. Михалыч грамотный тренер по нашим реалиям, знающий своё дело.
Не только же в тренере дело) Милсон был отличным легионером для второй половины таблицы) Севикян (=новый Амир Натхо) и Яковлев - игроки для Нефтехимика, Велеса
+3
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igls54
Срочно выписывать Кержа с Кипра
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T622222
Верной дорогой в ФНЛ 🔥
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mishakmv96
Нет Галактионова - нет побед. После его ухода Нижний посыпался, а Локомотив - ожил. Михалыч грамотный тренер по нашим реалиям, знающий своё дело.
+3
-1
+2
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antoxaspam
Клоп на выход
+4
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ser7777
С Галактионовым команда играла в атаку, даже тем составом, который есть. А с Горловым кто в лес, кто по дрова.
+7
-1
+6
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error505
No Галактионов = No party)))
+8
-1
+7
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