«Комментатор звонил тренеру: «Кто у тебя в обороне будет? Мне для фэнтези надо». В основном отвечали, советовали, кого взять». Акулинин об игре

Теги премьер-лига Россия телевидение fantasy Матч ТВ ахахаха Футбол

Комментаторы иногда звонят тренерам клубов Мир РПЛ, чтобы узнать состав для фэнтези.

Об этом в интервью Sports.ru рассказал босс комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

– Не буду называть фамилии, но были истории, когда комментатор звонил главному тренеру и спрашивал: «Слушай, а кто у тебя сегодня в центре обороны будет играть? Мне просто в фэнтези надо разобраться, этот будет играть или нет». Такое было.

– Отвечали?

– Конечно, тренеры разные, но в основном отвечали: объясняли, советовали, кого можно поставить в фэнтези из своей команды. Но, понятное дело, это делалось больше для веселья, а не чтобы добиваться суперрезультатов, – сказал Акулинин.

Босс комментаторов «Матч ТВ» – в топ-40 фэнтези РПЛ. Как он строит успешную команду?

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3 комментария

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Сергей Орлов
Генич, 100%
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Виктор Тимошков
Мне почему-то кажется, что это не очень этично и совсем не профессионально
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Lokomen1
с 1 апреля😅
+5
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+5
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