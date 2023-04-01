«Комментатор звонил тренеру: «Кто у тебя в обороне будет? Мне для фэнтези надо». В основном отвечали, советовали, кого взять». Акулинин об игре

Комментаторы иногда звонят тренерам клубов Мир РПЛ, чтобы узнать состав для фэнтези.

Об этом в интервью Sports.ru рассказал босс комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

– Не буду называть фамилии, но были истории, когда комментатор звонил главному тренеру и спрашивал: «Слушай, а кто у тебя сегодня в центре обороны будет играть? Мне просто в фэнтези надо разобраться, этот будет играть или нет». Такое было.

– Отвечали?

– Конечно, тренеры разные, но в основном отвечали: объясняли, советовали, кого можно поставить в фэнтези из своей команды. Но, понятное дело, это делалось больше для веселья, а не чтобы добиваться суперрезультатов, – сказал Акулинин.

Босс комментаторов «Матч ТВ» – в топ-40 фэнтези РПЛ. Как он строит успешную команду?