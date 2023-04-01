💥 26814 пользователей Sports.ru выбрали «100 лучших спортсменов в истории России». Итоги голосования – 3-5 апреля
На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа.
Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.
Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.
Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.
По итогам редакционного голосования лидируют Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96). Полная таблица – тут.
В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получит тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.
Итоги голосования мы подведем с 3 по 5 апреля:
• 3 апреля – узнаем, кто занял места с 100-го по 51-е;
• 4 апреля – с 50-го по 11-е;
• 5 апреля – лучшую десятку.
Спасибо всем за участие! Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.
А победит представитель народного вида спорта. А это хоккей. И отлично. Жаль только, что не представитель волейбола или команды КАМАЗ. Но против хоккея нет шансов.
Медведева, Загитова - легенды фигурного катания России.
Плющенко, Ягудин - легенды спорта России.
Что нужно от вас: минимум 20 фамилий, четкий рейтинг по местам
Для того чтобы ваш голос был учтен, нужно:
1. В форме ниже выбрать минимум 20 фамилий спортсменов (можно больше, хоть все 100, просто 20 – нижняя планка для расчета баллов). Конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени.
2. Расставить спортсменов в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. То есть не просто вписать 20 фамилий в случайном порядке, а расставить их по местам в зависимости от вашей оценки величия.