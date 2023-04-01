💥 26814 пользователей Sports.ru выбрали «100 лучших спортсменов в истории России». Итоги голосования – 3-5 апреля

Теги Андрей Аршавин Александр Овечкин Мария Шарапова Елена Исинбаева Александр Большунов 100 лучших спортсменов в истории России Футбол

На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа.

Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица. 

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.

По итогам редакционного голосования лидируют Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96). Полная таблица – тут.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получит тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Итоги голосования мы подведем с 3 по 5 апреля:

• 3 апреля – узнаем, кто занял места с 100-го по 51-е;

• 4 апреля – с 50-го по 11-е;

• 5 апреля – лучшую десятку.

Спасибо всем за участие! Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.

40 комментариев

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margosha58
Какая-то фигня. Более 26 тыс. пользователей проголосовало, а голоса 50/50 с редакцией. В редакции спортса тоже 26 тыс. сотрудников? Дедовщина!
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Rush
Ответ Billboard
Удивительно, что редакция не поставила даже в топ 40 Евгению Канаеву. А ведь она рекордсменка в своём виде спорта, хоть и не на слуху общественности. А всё потому что всегда занималась спортом, а не шоу-бизнесом
Редакции. Их много. По видам.
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I. Bryzgalov
В моём списке первые два места у Ромашиной и Ищенко, и странно было бы иное.
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Russ Ivan
1 Овечкин, 2-4 секты Аршавина, Загитовой, Акинфеева, 5 Шарапова...
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-1
-1
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mahurat
Ответ Billboard
Удивительно, что редакция не поставила даже в топ 40 Евгению Канаеву. А ведь она рекордсменка в своём виде спорта, хоть и не на слуху общественности. А всё потому что всегда занималась спортом, а не шоу-бизнесом
Я бы ее поставил в топ-10 минимум! Но, увы, наш мир не совершенен.
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Сайтама
Ответ error505
Кто бы кого не выбрал, а победит, к сожалению, Загитова
Алина и так в голосовании редакции и авторов блогов лучшая из фигуристок. И по праву. Все титулы, всё золото по всем соревнованиям. И по юниорам, и по взрослым. Большего и желать нечего.
А победит представитель народного вида спорта. А это хоккей. И отлично. Жаль только, что не представитель волейбола или команды КАМАЗ. Но против хоккея нет шансов.
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-1
-1
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Russian Horse
Ответ error505
Споптс, предлагаю провести что-то похожее, когда будут известны все номинанты на Золотой Мяч. "Золотой мяч от пользователей Спортс.ру", что-то похожее. Думаю, было бы интересно
Получатся очередные «золотые яйца Дзюбы»
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Gemma157
Ответ error505
Кто бы кого не выбрал, а победит, к сожалению, Загитова
она на 31 месте. вот так вот это все выглядит без накруток от домохозяек 😆
+2
-2
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Raman Juve
Ответ RomanKan
Странно. Было написано выберите топ 20. Не было написано первый это лучший. И первое место можно было выбрать из десяти которые мне не нравились. И тд. Так что все хурма, давай заново
было написано
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MonkeyMeister
Ответ Павел Копачев
с вами все хорошо? вы читали правила: Что нужно от вас: минимум 20 фамилий, четкий рейтинг по местам Для того чтобы ваш голос был учтен, нужно: 1. В форме ниже выбрать минимум 20 фамилий спортсменов (можно больше, хоть все 100, просто 20 – нижняя планка для расчета баллов). Конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени. 2. Расставить спортсменов в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. То есть не просто вписать 20 фамилий в случайном порядке, а расставить их по местам в зависимости от вашей оценки величия.
Ну можно было еще пасту на 10 страниц А4 накатать и где-то там указать это.
0
-3
-3
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Billboard
Удивительно, что редакция не поставила даже в топ 40 Евгению Канаеву. А ведь она рекордсменка в своём виде спорта, хоть и не на слуху общественности. А всё потому что всегда занималась спортом, а не шоу-бизнесом
+4
0
+4
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Пирс Морган
Ответ Павел Копачев
с вами все хорошо? вы читали правила: Что нужно от вас: минимум 20 фамилий, четкий рейтинг по местам Для того чтобы ваш голос был учтен, нужно: 1. В форме ниже выбрать минимум 20 фамилий спортсменов (можно больше, хоть все 100, просто 20 – нижняя планка для расчета баллов). Конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени. 2. Расставить спортсменов в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. То есть не просто вписать 20 фамилий в случайном порядке, а расставить их по местам в зависимости от вашей оценки величия.
Не представляю, как можно было не догадаться об этом, если выставляются баллы)
+1
0
+1
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imaxim
Ответ Vadim Kovalev
не понимаю, что на втором месте делает шарапова
Правильно, она должна быть на первом
+1
-2
-1
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Павел Копачев
Ответ Люблю Женьку
Из фигуристов, пожалуй кроме Плющенко и Ягудина, Алина всё равно будет выше всех. Но Спортс, как всегда, напишет - "только 30я.31я..."
какие будут итоги - так и напишем. Все голоса в системе подсчитаны – их нельзя исправить, да и зачем?
+3
-1
+2
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Квирлиан Траппе
Ответ error505
Споптс, предлагаю провести что-то похожее, когда будут известны все номинанты на Золотой Мяч. "Золотой мяч от пользователей Спортс.ру", что-то похожее. Думаю, было бы интересно
А ещё топ-20 hltv от юзеров кибершпрота
+1
0
+1
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Дмитрий Бервинов
Ответ Люблю Женьку
Из фигуристов, пожалуй кроме Плющенко и Ягудина, Алина всё равно будет выше всех. Но Спортс, как всегда, напишет - "только 30я.31я..."
Ну так это логично.
Медведева, Загитова - легенды фигурного катания России.
Плющенко, Ягудин - легенды спорта России.
+1
0
+1
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Павел Копачев
Ответ RomanKan
Странно. Было написано выберите топ 20. Не было написано первый это лучший. И первое место можно было выбрать из десяти которые мне не нравились. И тд. Так что все хурма, давай заново
с вами все хорошо? вы читали правила:

Что нужно от вас: минимум 20 фамилий, четкий рейтинг по местам

Для того чтобы ваш голос был учтен, нужно:

1. В форме ниже выбрать минимум 20 фамилий спортсменов (можно больше, хоть все 100, просто 20 – нижняя планка для расчета баллов). Конец голосования – 31 марта в 23:59 по московскому времени.

2. Расставить спортсменов в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. То есть не просто вписать 20 фамилий в случайном порядке, а расставить их по местам в зависимости от вашей оценки величия.
+5
-1
+4
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CriminalJoint62
Мой топ 3: 1) Малком 2) Клаудиньо 3) Мостовой
+3
-2
+1
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Spaten
Мостовой на 38 месте пока, замуровали демоны
0
-1
-1
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Vadim Kovalev
не понимаю, что на втором месте делает шарапова
+2
-1
+1
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dimitrii36
Ответ RomanKan
Странно. Было написано выберите топ 20. Не было написано первый это лучший. И первое место можно было выбрать из десяти которые мне не нравились. И тд. Так что все хурма, давай заново
хурма отошла, клубника на подходе
+1
-1
0
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eao79rus
Ну вы и клоуны, даже France Football за пояс заткнули со своим трёхдневным оглашением итогов
+1
-1
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Люблю Женьку
Ответ Дмитрий Бервинов
Не победит, ибо из работников спортса никто не поставил на первое место, а сама она заняла место лишь 30-е. А с учетом того, что голоса 50 авторов равны голосам 26к людей, у Алины и в топ-5 шансов попасть почти нет
Из фигуристов, пожалуй кроме Плющенко и Ягудина, Алина всё равно будет выше всех. Но Спортс, как всегда, напишет - "только 30я.31я..."
+4
-5
-1
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RomanKan
Странно. Было написано выберите топ 20. Не было написано первый это лучший. И первое место можно было выбрать из десяти которые мне не нравились. И тд. Так что все хурма, давай заново
+1
-3
-2
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Павел Копачев
Ответ error505
Споптс, предлагаю провести что-то похожее, когда будут известны все номинанты на Золотой Мяч. "Золотой мяч от пользователей Спортс.ру", что-то похожее. Думаю, было бы интересно
думаем над тем, как раскатить эту механику на другие форматы и вирусные обсуждения
+6
0
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