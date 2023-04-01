На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа.

Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.

По итогам редакционного голосования лидируют Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96). Полная таблица – тут.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получит тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Итоги голосования мы подведем с 3 по 5 апреля:

• 3 апреля – узнаем, кто занял места с 100-го по 51-е;

• 4 апреля – с 50-го по 11-е;

• 5 апреля – лучшую десятку.

Спасибо всем за участие! Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.