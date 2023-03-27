Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко об игре за Колумбию: «Россия вышла из УЕФА, ситуация остается сложной»

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Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко высказался об игре за Колумбию.

Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, он выступает за юношей «Арсенала», провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.

В феврале 2022 года он прошел сбор с юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), но не сыграл за нее ни одного матча.

– В феврале прошлого года был твой последний контакт с РФС?

– Да. Меня вызвали на маленький турнир в Хорватии, но я там не сыграл. И потом больше не вызывали.

– Российские СМИ утвердительно пишут: ты уже выбрал окончательно Колумбию. Ты пока не можешь это подтвердить?

– Ну смотри: после турнира с Россией в Хорватии я прошел сборы со сборной Колумбии. Потом пришло 24 февраля, и Россия вышла из УЕФА (УЕФА временно отстранил сборную России и российские клубы – прим.). Ситуация стала сложнее и остается такой же сложной, – сказал Рохас Федорущенко.

Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко будет играть за Колумбию. Он был в юношеской сборной России

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10 комментариев

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Under
Ответ <~Inter~>
Видимо уровень сборной Англии он не потянул и решил попробовать запасные варианты
да ему ещё даже 18 нет, рано решать, потянул или нет
особенно учитывая, что он вратарь
+1
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igor nn
Круче тока Гомэс-Фердыщенко))
0
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ svft
Рохас Федорущенко) это прекрасно
Всадники Рохаса🐴
+1
-2
-1
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Severfan
Дани Рохас: «Футбол это жизнь»
+14
0
+14
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svft
Рохас Федорущенко)
это прекрасно
+30
0
+30
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<~Inter~>
Видимо уровень сборной Англии он не потянул и решил попробовать запасные варианты
0
-1
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Football family Gdansk
И забыл добавить, что вообще мечтаю играть за Китай
+1
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Tollie
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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Spaten
Мастер спорта Рохас Абрамович Чингачгук!
0
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Ленинградский чекист
Инсайды подъехали!
+3
0
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