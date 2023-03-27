Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко об игре за Колумбию: «Россия вышла из УЕФА, ситуация остается сложной»
Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко высказался об игре за Колумбию.
Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, он выступает за юношей «Арсенала», провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.
В феврале 2022 года он прошел сбор с юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), но не сыграл за нее ни одного матча.
– В феврале прошлого года был твой последний контакт с РФС?
– Да. Меня вызвали на маленький турнир в Хорватии, но я там не сыграл. И потом больше не вызывали.
– Российские СМИ утвердительно пишут: ты уже выбрал окончательно Колумбию. Ты пока не можешь это подтвердить?
– Ну смотри: после турнира с Россией в Хорватии я прошел сборы со сборной Колумбии. Потом пришло 24 февраля, и Россия вышла из УЕФА (УЕФА временно отстранил сборную России и российские клубы – прим.). Ситуация стала сложнее и остается такой же сложной, – сказал Рохас Федорущенко.
Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко будет играть за Колумбию. Он был в юношеской сборной России
особенно учитывая, что он вратарь
это прекрасно