Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко об игре за Колумбию: «Россия вышла из УЕФА, ситуация остается сложной»

Вратарь лондонского «Арсенала» высказался об игре за Колумбию.

Рохас Федорущенко родился 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне, он выступает за юношей «Арсенала», провел два сбора с юношеской сборной Англии и играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии.

В феврале 2022 года он прошел сбор с юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения), но не сыграл за нее ни одного матча.

– В феврале прошлого года был твой последний контакт с РФС?

– Да. Меня вызвали на маленький турнир в Хорватии, но я там не сыграл. И потом больше не вызывали.

– Российские СМИ утвердительно пишут: ты уже выбрал окончательно Колумбию. Ты пока не можешь это подтвердить?

– Ну смотри: после турнира с Россией в Хорватии я прошел сборы со сборной . Потом пришло 24 февраля, и Россия вышла из УЕФА (УЕФА временно отстранил сборную России и российские клубы – прим.). Ситуация стала сложнее и остается такой же сложной, – сказал Рохас Федорущенко.

Вратарь «Арсенала» Рохас Федорущенко будет играть за Колумбию. Он был в юношеской сборной России