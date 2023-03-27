Джек Грилиш: «Беру китайскую еду после каждой игры. Чоу-мейн по-сингапурски, жареный рис с яйцами, креветки с солью и перцем»
Джек Грилиш рассказал о любви к азиатской кухне.
«Я люблю китайскую еду. Я беру ее после каждого матча. В Манчестере я хожу в Wing’s.
Обычно я заказываю еду навынос. Я беру чоу-мейн по-сингапурски, я беру жареный рис с яйцами, я беру картофель с солью и перцем, я беру креветки с солью и перцем, соус карри.
Я просто смешиваю это все и устраиваю для всех большой бесплатный перекус», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в TikTok-ролике.
Грилиш прожил день Кевина из «Один дома 2»: поселился в «Плазе», съел 16 шариков мороженого и катался на лимузине
Хотя, что еще ожидать от англичанина где лакомством считается жареная рыба с картошкой.
Ингредиенты
Яичная лапша - 340 г
Филе куриного бедра - 450 г
Морковь - 150 г
Стебли сельдерея - 2 шт
Капуста белокочанная - 150 г
Зеленый лук - 5
Чеснок - 3 зубчика
Имбирь свежий, измельченный - 2 ч.л.
Кукурузный крахмал - 1 ст.л.
Соевый соус - 1 ст.л.
Перец молотый черный - 1/2 ч.л.
Растительное масло - 8 ст.л.
Соль - 1 ч.л.
Соус
Соевый соус - 2 ст.л.
Устричный соус - 2 ст.л.
Соус чили - 1 ст.л.
Сахар - 2 ст.л.
Рисовый уксус - 2 ч.л.
Кунжутное масло - 2 ч.л.