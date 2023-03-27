Джек Грилиш: «Беру китайскую еду после каждой игры. Чоу-мейн по-сингапурски, жареный рис с яйцами, креветки с солью и перцем»

рассказал о любви к азиатской кухне.

«Я люблю китайскую еду. Я беру ее после каждого матча. В Манчестере я хожу в Wing’s.

Обычно я заказываю еду навынос. Я беру чоу-мейн по-сингапурски, я беру жареный рис с яйцами, я беру картофель с солью и перцем, я беру креветки с солью и перцем, соус карри.

Я просто смешиваю это все и устраиваю для всех большой бесплатный перекус», – сказал полузащитник « » в TikTok-ролике.

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