Джек Грилиш: «Беру китайскую еду после каждой игры. Чоу-мейн по-сингапурски, жареный рис с яйцами, креветки с солью и перцем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш Здоровье Питание Футбол

Джек Грилиш рассказал о любви к азиатской кухне.

«Я люблю китайскую еду. Я беру ее после каждого матча. В Манчестере я хожу в Wing’s.

Обычно я заказываю еду навынос. Я беру чоу-мейн по-сингапурски, я беру жареный рис с яйцами, я беру картофель с солью и перцем, я беру креветки с солью и перцем, соус карри.

Я просто смешиваю это все и устраиваю для всех большой бесплатный перекус», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в TikTok-ролике.

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20 комментариев

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werley
Ответ Amalfitano
Я хотел уже порадоваться за такого гурмана. Но он оказывается всё это смешивает и ест.🤮🤮🤮 Хотя, что еще ожидать от англичанина где лакомством считается жареная рыба с картошкой.
В Англии фишэндчипс не считается лакомством или праздничной едой. Просто распространенный вариант фастфуда.
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Okaka
Ответ Peter Parker
Ничего себе всего лишь 😄😄😄 Ингредиенты Яичная лапша - 340 г Филе куриного бедра - 450 г Морковь - 150 г Стебли сельдерея - 2 шт Капуста белокочанная - 150 г Зеленый лук - 5 Чеснок - 3 зубчика Имбирь свежий, измельченный - 2 ч.л. Кукурузный крахмал - 1 ст.л. Соевый соус - 1 ст.л. Перец молотый черный - 1/2 ч.л. Растительное масло - 8 ст.л. Соль - 1 ч.л. Соус Соевый соус - 2 ст.л. Устричный соус - 2 ст.л. Соус чили - 1 ст.л. Сахар - 2 ст.л. Рисовый уксус - 2 ч.л. Кунжутное масло - 2 ч.л.
щи да каша - пища наша
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Eden Hazard
Ответ Peter Parker
Ничего себе всего лишь 😄😄😄 Ингредиенты Яичная лапша - 340 г Филе куриного бедра - 450 г Морковь - 150 г Стебли сельдерея - 2 шт Капуста белокочанная - 150 г Зеленый лук - 5 Чеснок - 3 зубчика Имбирь свежий, измельченный - 2 ч.л. Кукурузный крахмал - 1 ст.л. Соевый соус - 1 ст.л. Перец молотый черный - 1/2 ч.л. Растительное масло - 8 ст.л. Соль - 1 ч.л. Соус Соевый соус - 2 ст.л. Устричный соус - 2 ст.л. Соус чили - 1 ст.л. Сахар - 2 ст.л. Рисовый уксус - 2 ч.л. Кунжутное масло - 2 ч.л.
Напоминает типичный рецепт яжматерей, которые в декрете записывают ролики от не фиг делать и суют в традиционный рецепт дополнительно все что есть под рукой)))
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#SharkTeam
Ответ Peter Parker
Ничего себе всего лишь 😄😄😄 Ингредиенты Яичная лапша - 340 г Филе куриного бедра - 450 г Морковь - 150 г Стебли сельдерея - 2 шт Капуста белокочанная - 150 г Зеленый лук - 5 Чеснок - 3 зубчика Имбирь свежий, измельченный - 2 ч.л. Кукурузный крахмал - 1 ст.л. Соевый соус - 1 ст.л. Перец молотый черный - 1/2 ч.л. Растительное масло - 8 ст.л. Соль - 1 ч.л. Соус Соевый соус - 2 ст.л. Устричный соус - 2 ст.л. Соус чили - 1 ст.л. Сахар - 2 ст.л. Рисовый уксус - 2 ч.л. Кунжутное масло - 2 ч.л.
И что тут такого?
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Илья Тетюев
Партия довольна!
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Злобный Конь
Короче обыкновенный бигус
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Н.Ф.
Ответ pasha_t
Ты не устал печатать?)
Это копипаста.
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Spaten
Ответ Парень со двора Шмурнова
Азар берет такое же количество бургеров и лопает все в одно лицо 🍔
По акции 2 по цене 1 в нефтьмагистрили))
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Nemat A
Китайская еда очень кстати как раз в качестве закуски. Грилиш знает толк в этом деле.
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pasha_t
Ответ Peter Parker
Ничего себе всего лишь 😄😄😄 Ингредиенты Яичная лапша - 340 г Филе куриного бедра - 450 г Морковь - 150 г Стебли сельдерея - 2 шт Капуста белокочанная - 150 г Зеленый лук - 5 Чеснок - 3 зубчика Имбирь свежий, измельченный - 2 ч.л. Кукурузный крахмал - 1 ст.л. Соевый соус - 1 ст.л. Перец молотый черный - 1/2 ч.л. Растительное масло - 8 ст.л. Соль - 1 ч.л. Соус Соевый соус - 2 ст.л. Устричный соус - 2 ст.л. Соус чили - 1 ст.л. Сахар - 2 ст.л. Рисовый уксус - 2 ч.л. Кунжутное масло - 2 ч.л.
Ты не устал печатать?)
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Amalfitano
Я хотел уже порадоваться за такого гурмана. Но он оказывается всё это смешивает и ест.🤮🤮🤮
Хотя, что еще ожидать от англичанина где лакомством считается жареная рыба с картошкой.
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Ярик01
Ответ Peter Parker
Ничего себе всего лишь 😄😄😄 Ингредиенты Яичная лапша - 340 г Филе куриного бедра - 450 г Морковь - 150 г Стебли сельдерея - 2 шт Капуста белокочанная - 150 г Зеленый лук - 5 Чеснок - 3 зубчика Имбирь свежий, измельченный - 2 ч.л. Кукурузный крахмал - 1 ст.л. Соевый соус - 1 ст.л. Перец молотый черный - 1/2 ч.л. Растительное масло - 8 ст.л. Соль - 1 ч.л. Соус Соевый соус - 2 ст.л. Устричный соус - 2 ст.л. Соус чили - 1 ст.л. Сахар - 2 ст.л. Рисовый уксус - 2 ч.л. Кунжутное масло - 2 ч.л.
Капусты многовато для китайской кухни что-то
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Peter Parker
Ответ Nazza1406
Ааа, всё нашёл в инете,блин это всего лишь жареная лапша с приправами😁
Ничего себе всего лишь 😄😄😄

Ингредиенты
Яичная лапша - 340 г
Филе куриного бедра - 450 г
Морковь - 150 г
Стебли сельдерея - 2 шт
Капуста белокочанная - 150 г
Зеленый лук - 5
Чеснок - 3 зубчика
Имбирь свежий, измельченный - 2 ч.л.
Кукурузный крахмал - 1 ст.л.
Соевый соус - 1 ст.л.
Перец молотый черный - 1/2 ч.л.
Растительное масло - 8 ст.л.
Соль - 1 ч.л.
Соус
Соевый соус - 2 ст.л.
Устричный соус - 2 ст.л.
Соус чили - 1 ст.л.
Сахар - 2 ст.л.
Рисовый уксус - 2 ч.л.
Кунжутное масло - 2 ч.л.
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T622222
А мы просто берём у китайцев (((
+4
-2
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Nazza1406
Ответ Милан 777
Конечно китайская еда намного вкуснее английской ...
На вкус и на цвет как говорится...по мне так наоборот,английская кухня вполне неплоха
+5
-4
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Nazza1406
Ааа, всё нашёл в инете,блин это всего лишь жареная лапша с приправами😁
+4
-2
+2
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Nazza1406
Что за блюдо,Чоу мейн? Да ещё и по сингапурски...
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Милан 777
Конечно китайская еда намного вкуснее английской ...
+8
-1
+7
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Парень со двора Шмурнова
Азар берет такое же количество бургеров и лопает все в одно лицо 🍔
+4
-3
+1
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Vikeif
Так и запишем, азиатская кухня. Следующий.
0
-1
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