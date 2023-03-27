Защитник ЦСКА Роша: «РПЛ более ровная, боевитая – любой клуб может отобрать очки у любого. В Португалии будто 2 чемпионата – «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» намного сильнее всех»

Теги ЦСКА высшая лига Португалия Порту Бенфика Спортинг премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Футбол

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил Мир РПЛ с чемпионатом Португалии.

– В российскую премьер-лигу вы перебрались из португальского чемпионата. Можете сравнить два турнира?

– В России однозначно более контактный футбол. Что касается уровня игры, то существенной разницы я не почувствовал. Мне даже кажется, что в российской премьер-лиге он повыше. Преимущество в том, что она более ровная, боевитая. Здесь любой клуб может отобрать очки у любого.

В Португалии же будто два чемпионата. В одном «Бенфика», «Порту» и «Спортинг», которые намного сильнее всех и с самого начала соперничают между собой, решая, кто из них будет чемпионом. И отдельно все остальные клубы, делящие оставшиеся места в таблице, – считает Роша.

3 комментария

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Severfan
Если бы Роша чутка больше зажигал эмоций в поле - у нас был бы второй Вернблум
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
+ЛЧ+ЛЕ+СК(если получится)+,+,+.Плох тот солдат который не мечтает стать генералом В РПЛ очки надо собирать со старта и надеяться только на самого себя.(Авось в РПЛ не катит) Призовое место то всего одно и оно - ПЕРВОЕ. Помоги команде на старте нового сезона и в конце сезона можно пору матчей на раслабоне с играть. И только не надо переходить на уровень РПЛ Уровень "легов" намного выше. Иначе вас бы не покупали. Удачи тебе, СКАЛА.
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lovec23
Тяжело сравнивать нашу льготно - бюджетную рпл с чемпионатом Португалии . Восхищаюсь трансферной политикой Бенфики . Клубы живут на то ,что сами зарабатывают .
+4
-1
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