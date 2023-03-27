Защитник ЦСКА Роша: «РПЛ более ровная, боевитая – любой клуб может отобрать очки у любого. В Португалии будто 2 чемпионата – «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» намного сильнее всех»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил Мир с чемпионатом Португалии.

– В российскую премьер-лигу вы перебрались из португальского чемпионата. Можете сравнить два турнира?

– В России однозначно более контактный футбол. Что касается уровня игры, то существенной разницы я не почувствовал. Мне даже кажется, что в российской премьер-лиге он повыше. Преимущество в том, что она более ровная, боевитая. Здесь любой клуб может отобрать очки у любого.

В Португалии же будто два чемпионата. В одном « », «Порту» и « », которые намного сильнее всех и с самого начала соперничают между собой, решая, кто из них будет чемпионом. И отдельно все остальные клубы, делящие оставшиеся места в таблице, – считает Роша.