«Видимо, европейцы считают, что они лучше всех». Масоэро о конфликте игроков Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2022
Лукас Масоэро высказался о матче сборных Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2022.
Аргентина обыграла Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3) в четвертьфинале турнира.
– Где и как смотрел чемпионат мира?
– Когда вернулся домой в отпуск, собирал дома на диване и вокруг всех школьных друзей и родных.
После первого тура и мысли не допускали, что вылетим. Переживали каждое мгновение, эти серии пенальти…
Все обсуждали реакцию аргентинцев после победы над Нидерландами, но будто забыли, кто начал эти провокации. А это был ван Гал, еще накануне матча.
Никто этого не замечает, не показывают картину полностью – например, как гнались за Лаутаро до самой точки.
Видимо, европейцы считают, что они лучше всех, – сказал аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро.
Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста
Гады они , а Вы их выгораживаете !
Герд - это брат Герды из Снежной королевы !
А Петра Первого научили курить !
Во вторых — в КЧ играли только чемпионы, 1 команда с каждой страны
В третих — в ту эпоху национальные чемпионаты котировались больше
Европа — 12
Южная Америка — 10 (или 12)
Межконтинентальный Кубок
Южная Америка — 22
Европа — 21
Величайшие футболисты - Пеле, Месси, Марадона
и наконец причём тут игроки с командам? рекорды это одно , а всякие топы это чушь какая-то