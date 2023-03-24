«Видимо, европейцы считают, что они лучше всех». Масоэро о конфликте игроков Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2022

высказался о матче сборных и Нидерландов на .

Аргентина обыграла Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3) в четвертьфинале турнира.

– Где и как смотрел чемпионат мира?

– Когда вернулся домой в отпуск, собирал дома на диване и вокруг всех школьных друзей и родных.

После первого тура и мысли не допускали, что вылетим. Переживали каждое мгновение, эти серии пенальти…

Все обсуждали реакцию аргентинцев после победы над Нидерландами, но будто забыли, кто начал эти провокации. А это был ван Гал, еще накануне матча.

Никто этого не замечает, не показывают картину полностью – например, как гнались за Лаутаро до самой точки.

Видимо, европейцы считают, что они лучше всех, – сказал аргентинский защитник « » Лукас Масоэро.

Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста