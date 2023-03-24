«Видимо, европейцы считают, что они лучше всех». Масоэро о конфликте игроков Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2022

Теги сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Пари НН Лукас Масоэро Футбол

Лукас Масоэро высказался о матче сборных Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2022.

Аргентина обыграла Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3) в четвертьфинале турнира.

– Где и как смотрел чемпионат мира?

– Когда вернулся домой в отпуск, собирал дома на диване и вокруг всех школьных друзей и родных.

После первого тура и мысли не допускали, что вылетим. Переживали каждое мгновение, эти серии пенальти…

Все обсуждали реакцию аргентинцев после победы над Нидерландами, но будто забыли, кто начал эти провокации. А это был ван Гал, еще накануне матча.

Никто этого не замечает, не показывают картину полностью – например, как гнались за Лаутаро до самой точки.

Видимо, европейцы считают, что они лучше всех, – сказал аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро.

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32 комментария

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Тиль Улленшпигель
Расскажите про топ сборные корейцам, японцам и марокканцам, они, видимо, не в курсе. Расскажите про топ сборные родоначальникам футбола, которые ни разу ЧЕ не выигрывали. А ещё расскажите про топ сборные натурализованным бразильцам и в свете последних тенденций европезированным потомкам из бывших колоний. Ага
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Игорь Климов
Подавляющее количество самых величайших футболистов за всю историю, было из Латинской Америки.
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OldRedWhite
Ответ Arthur Jacob
Герд вроде нового аргентинского вратаря зовут, Федерико Герд. Был в Катаре 27-и игроком
Спасибо !
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Arthur Jacob
Ответ OldRedWhite
Стыдно не знать Вам в Аргентине ! Герд - это брат Герды из Снежной королевы !
Герд вроде нового аргентинского вратаря зовут, Федерико Герд. Был в Катаре 27-и игроком
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OldRedWhite
Ответ Arthur Jacob
Аргентинцы как бы гораздо больше европейцы чем в Старушке Европе )))
Вы ещё и про Петра попробуйте оспорить !
Гады они , а Вы их выгораживаете !
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Greenalem
Ответ RSM-1930
Европейцы до сих не могут понять что мир меняется, а они живут своим колониальным прошлым
Европейцы многое поняли и отпустили почти все свои колонии (кроме маленьких островов и земель) после второй мировой, тогда как Россия (Путин?) все ещё не может избавиться от советского и имперского прошлого и отпустить Украину, Беларусь и Грузию в демократическую систему. Поэтому ваши рассуждения про колониальное прошлое под аватаркой флага России звучат несколько противоречиво.
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Arthur Jacob
Ответ Parce
Хотя смысл что-то я обсуждаю с человеком у которого танки на аватарке и в подписках Криштиану с Португалией, кстати сколько у Португалии ЧМ? Или голов у Криштиану в плей-офф
Он вроде болеет за сборную Англии, думаю с ним и так все понятно
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Arthur Jacob
Ответ OldRedWhite
Кстати , именно европейцы привезли из Африки предков этого Масоэро в Аргентину , как рабов ! А Петра Первого научили курить !
Аргентинцы как бы гораздо больше европейцы чем в Старушке Европе )))
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OldRedWhite
Ответ Arthur Jacob
Какой Герд?
Стыдно не знать Вам в Аргентине !
Герд - это брат Герды из Снежной королевы !
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Дядя ТУРА
Ответ Arthur Jacob
Какой Герд?
Герд Сапогов
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OldRedWhite
Ответ RSM-1930
Европейцы до сих не могут понять что мир меняется, а они живут своим колониальным прошлым
Кстати , именно европейцы привезли из Африки предков этого Масоэро в Аргентину , как рабов !
А Петра Первого научили курить !
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Parce
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Что ты несёшь, смешной? Какая разница сколько топ сборных, едси победитель всегла один ?! никто не мешает Бразилии каждый раз брать ЧМ пусть хоть она будет единственным прлеьсвителем материка . а то что у Европы больше топ сборных- это только и доказывает её превосходство 🤣
Хотя смысл что-то я обсуждаю с человеком у которого танки на аватарке и в подписках Криштиану с Португалией, кстати сколько у Португалии ЧМ? Или голов у Криштиану в плей-офф
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Parce
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Что ты несёшь, смешной? Какая разница сколько топ сборных, едси победитель всегла один ?! никто не мешает Бразилии каждый раз брать ЧМ пусть хоть она будет единственным прлеьсвителем материка . а то что у Европы больше топ сборных- это только и доказывает её превосходство 🤣
Ты походу в математике не силен, имея больше топ сборных чисто математически больше шансов, что заберут Чм европейцы, но да, смешной я
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Arthur Jacob
Ответ Artem Piatkov
Герд?
Какой Герд?
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Artem Piatkov
Ответ Arthur Jacob
Кубок Мира Европа — 12 Южная Америка — 10 (или 12) Межконтинентальный Кубок Южная Америка — 22 Европа — 21 Величайшие футболисты - Пеле, Месси, Марадона
Герд?
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Ярик01
Ответ Artem Piatkov
Марадону за уши притягивают с этим топом 0 ЛЧ у него за 11 лет в Европе Хорошо конечно настроиться на 1 турнир и сыграть 7 матчей на высоком уровне, а вот играть так всю карьеру - это действительно гениально
У Марадоны и 0 матчей ЛЧ, сюрприз
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Arthur Jacob
Ответ Artem Piatkov
Марадону за уши притягивают с этим топом 0 ЛЧ у него за 11 лет в Европе Хорошо конечно настроиться на 1 турнир и сыграть 7 матчей на высоком уровне, а вот играть так всю карьеру - это действительно гениально
Во первых — при Марадоне не было ЛЧ

Во вторых — в КЧ играли только чемпионы, 1 команда с каждой страны

В третих — в ту эпоху национальные чемпионаты котировались больше
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Parce
12 против 10? Это учитывая сколько сборных, особенно топ сборных в Европе. У одной Бразилии больше чм чем у половины Европы
Что ты несёшь, смешной? Какая разница сколько топ сборных, едси победитель всегла один ?! никто не мешает Бразилии каждый раз брать ЧМ пусть хоть она будет единственным прлеьсвителем материка . а то что у Европы больше топ сборных- это только и доказывает её превосходство 🤣
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Arthur Jacob
Ответ deadjoker
Статистически в футболе так и есть
Кубок Мира
Европа — 12
Южная Америка — 10 (или 12)

Межконтинентальный Кубок

Южная Америка — 22
Европа — 21

Величайшие футболисты - Пеле, Месси, Марадона
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Ростов-на-Дону
Ответ m1t9
сейчас бы это говорить под новостью об аргентинцах, ахахах)))
Я в курсе, но европа этим заражена куда больше.)
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RSM-1930
Европейцы до сих не могут понять что мир меняется, а они живут своим колониальным прошлым
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Arthur Jacob
Ответ Artem Piatkov
Ну с 2006 по 2018 взяли 4 ЧМ подряд европейцы Кстати, все бомбардирский рекорды принадлежат именно европейцам: 1) Лучший бомбардир в истории - Роналду (830) 2) Лучший бомбардир в истории ЧМ - Клозе (16) 3) Лучший бомбардир в истории Клубного ЧМ - опять Роналду - (7) 4) Лучший бомбардир ЛЧ - Роналду Бонус: Лучший ассистент в истории футбола - Пушкаш (404) Factos
Почему то величайшие футболисты из Южной Америки, Пеле, Марадона и Месси
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Parce
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
у сборныхе Европы больше побед на ЧМ, вопросы ? Что за "топ лучших в истории" какие там Критерии и где его посмотреть?🤡 и наконец причём тут игроки с командам? рекорды это одно , а всякие топы это чушь какая-то
12 против 10? Это учитывая сколько сборных, особенно топ сборных в Европе. У одной Бразилии больше чм чем у половины Европы
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Parce
Ответ Artem Piatkov
Марадону за уши притягивают с этим топом 0 ЛЧ у него за 11 лет в Европе Хорошо конечно настроиться на 1 турнир и сыграть 7 матчей на высоком уровне, а вот играть так всю карьеру - это действительно гениально
Опять, пост про сборные, конечно если говорить про современный клубный футбол, то Европе далеко оторвалась от ЮА
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Parce
Давай поговорим про сборные, раз речь про них: Сколько побед у сборных из ЮА(10) и у Европы(12), в которой больше сборных И про топ лучших в истории Месси, Марадона, Пеле
у сборныхе Европы больше побед на ЧМ, вопросы ? Что за "топ лучших в истории" какие там Критерии и где его посмотреть?🤡
и наконец причём тут игроки с командам? рекорды это одно , а всякие топы это чушь какая-то
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