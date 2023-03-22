Валерий Газзаев: «Иран – одна из ведущих команд в азиатском футболе. У России хороший состав. Посмотрим, как изоляция повлияла на игру нашей сборной»
Валерий Газзаев считает Иран серьезным соперником для сборной России.
«За последнее время Иран – самый серьезный соперник. Эта сборная участвовала на чемпионате мира. И в азиатском футболе Иран – одна из ведущих команд. У нашей сборной хороший состав. Игра будет интересной! Посмотрим, как изоляция повлияла на игру нашей сборной.
Сейчас у нас нет турнирных обязательств. Но интересно посмотреть на игру нашей команды, как она будет выглядеть с точки зрения тактики, в индивидуальных позициях, в командном взаимодействии и, конечно, агрессивно и активно играть в атаке», – сказал бывший тренер сборной России.
Напомним, 23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.
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