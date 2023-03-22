Валерий Газзаев: «Иран – одна из ведущих команд в азиатском футболе. У России хороший состав. Посмотрим, как изоляция повлияла на игру нашей сборной»

Теги Валерий Газзаев Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев считает Иран серьезным соперником для сборной России.

«За последнее время Иран – самый серьезный соперник. Эта сборная участвовала на чемпионате мира. И в азиатском футболе Иран – одна из ведущих команд. У нашей сборной хороший состав. Игра будет интересной! Посмотрим, как изоляция повлияла на игру нашей сборной.

Сейчас у нас нет турнирных обязательств. Но интересно посмотреть на игру нашей команды, как она будет выглядеть с точки зрения тактики, в индивидуальных позициях, в командном взаимодействии и, конечно, агрессивно и активно играть в атаке», – сказал бывший тренер сборной России.  

Напомним, 23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.

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6 комментариев

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СИ
Иран сейчас очень слабый уровня Таджикистана и Узбекистана - мне кажется наши юниоры или молодёжная накидали бы Ирану штук пять.
Но Карпин высказал мнение что погода и поле будет не в пользу нашей первой сборной.
Так что пять не забьют но три ноль сыграют в тихую.
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xa-xa
Валерий где вы были ?!
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Старый дед-пердун
Гав… гав… гав… хороший Газзаев… вот тебе косточка… продолжай гавкать
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Вадим Слуцкий
Да, интересный эксперимент. Может, ещё ноги им связать? Интересно, как повлияет...
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Andrew Petrov
мда с Ираном договорняк 0:0 сыграть сложно,там придется напрячь булки для ничьей..
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Margor
xD
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